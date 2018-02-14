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    Блог События в мире рестлинга

    Золотые лайки на поясе

    Теги WWE рестлинг

    Доброго времени суток, уважаемые любители рестлинга. Многие из нас имеют привычку ругать отечественный рестлинг, не особо смотря НФР или NSW. Просто потому, что так принято. И в связи с этим многие новшества и интересные задумки, которыми нас иногда балуют руководители федераций, зачастую проходят мимо широких масс. А раз широкой огласки нет, то в дело должны вступать те, кто переживает за этот вид спорта - болельщики и журналисты. И сегодня, совмещая в себе сразу две ипостаси, я хочу рассказать Вам про новый титул, что появился на последнем шоу Независимой Федерации Рестлинга.

     

    Начнём издалека, и я хочу в двух словах о замечательном промоушене DDT, где существует один титул, защищать который владелец должен в любое время в любом месте от кого угодно. На видео ниже, к примеру, чемпионом стал рыбный шашлычок.

    В прошлом году этому титулу принес мировую известность один из основателей PWG Джоуи Райан, который принялся снимать небольшие ролики о титульных сменах, пока он с поясом колесил по Штатам. Мало того, что почти весь инди-ростер Северной Америки, включая женщин, пиццу, мусорное ведро и кошку, успели примерить Heavymetal-титул на себе, так ещё и получилась отличная нарезка уморительных видео. На этом, к примеру, смогла грамотно подъ**нуть Винса Макмэна, так как "случайный" рефери увидел, как Джоуи Райан сдаётся, хотя просто хлопал по именной звезде босса WWE в Голливуде.

    Главными условиями для победы здесь является наличие любого человека в манишке рефери, а также заветный бой, который должен завершиться любой уступкой чемпиона: его могут положить на лопатки сворачиванием, заставить сказать "я сдаюсь", подписать бумагу о "сдаче", он может даже просто похлопать случайно себя по груди, и это также будет обозначать титульную смену.

    Титул защищается в любых условиях от всех претендентов, что на него посягнут. И даже не имеет значения, одушевлённые они или нет!

    Так вот ребята из НФР решили замутить свой собственный НФР-титул подобного толка, который, к тому же, имеет окраску народного: перед началом каждого шоу зрители в Интернете будут выбирать претендентов на пояс. После проведённого на шоу матча, пояс открыт к защите 7 дней в любое время и в абсолютно любом месте от любого претендента. После лавочка прикрывается, и чемпион ждёт нового шоу с новыми соперниками.

    Собственно, на февральском шоу "Зимний бросок" этот титул был разыгран между тремя рестлерами, и первым чемпионом в истории пояса стал Саня Панков, подебив в непродолжительном матче тройной угрозы:

    Далее началась та самая веселуха, которую люди так ждали, и за одну неделю пояс успел сменить трёх чемпионов, а нынешний носитель титула Коля Сиплый так и вовсе успел стать двукратным. А вот Вам пример, как разрушительница Лариса Болевых загробастала себе блестяшку в коллекцию:

    Лично я безумно рад, что в наших просторах появилась такая фишка, потому что следить за приключениями и похождениями пояса с каждым месяцем будет всё интереснее. Он может оказаться, где угодно, выменяться и стать залогом успеха для любого человека, что приходит на шоу от НФР. Ну, и в заключение ещё пару забавных роликов о том, какими бывают титульные смены, когда разрешено всё на свете:

     

    Друзья, не ленитесь и подписывайтесь на НФР, там постоянно выкладываются интересные ролики, любите наш рестлинг, как искусство и как спорт. До новых встреч.

    Автор
    • Glavkochegar

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