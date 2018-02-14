Золотые лайки на поясе

Доброго времени суток, уважаемые любители рестлинга. Многие из нас имеют привычку ругать отечественный рестлинг, не особо смотря НФР или NSW. Просто потому, что так принято. И в связи с этим многие новшества и интересные задумки, которыми нас иногда балуют руководители федераций, зачастую проходят мимо широких масс. А раз широкой огласки нет, то в дело должны вступать те, кто переживает за этот вид спорта - болельщики и журналисты. И сегодня, совмещая в себе сразу две ипостаси, я хочу рассказать Вам про новый титул, что появился на последнем шоу Независимой Федерации Рестлинга.

Начнём издалека, и я хочу в двух словах о замечательном промоушене DDT, где существует один титул, защищать который владелец должен в любое время в любом месте от кого угодно. На видео ниже, к примеру, чемпионом стал рыбный шашлычок.

В прошлом году этому титулу принес мировую известность один из основателей PWG Джоуи Райан, который принялся снимать небольшие ролики о титульных сменах, пока он с поясом колесил по Штатам. Мало того, что почти весь инди-ростер Северной Америки, включая женщин, пиццу, мусорное ведро и кошку, успели примерить Heavymetal-титул на себе, так ещё и получилась отличная нарезка уморительных видео. На этом, к примеру, смогла грамотно подъ**нуть Винса Макмэна, так как "случайный" рефери увидел, как Джоуи Райан сдаётся, хотя просто хлопал по именной звезде босса WWE в Голливуде.

Главными условиями для победы здесь является наличие любого человека в манишке рефери, а также заветный бой, который должен завершиться любой уступкой чемпиона: его могут положить на лопатки сворачиванием, заставить сказать "я сдаюсь", подписать бумагу о "сдаче", он может даже просто похлопать случайно себя по груди, и это также будет обозначать титульную смену.

Титул защищается в любых условиях от всех претендентов, что на него посягнут. И даже не имеет значения, одушевлённые они или нет!

Так вот ребята из НФР решили замутить свой собственный НФР-титул подобного толка, который, к тому же, имеет окраску народного: перед началом каждого шоу зрители в Интернете будут выбирать претендентов на пояс. После проведённого на шоу матча, пояс открыт к защите 7 дней в любое время и в абсолютно любом месте от любого претендента. После лавочка прикрывается, и чемпион ждёт нового шоу с новыми соперниками.

Собственно, на февральском шоу "Зимний бросок" этот титул был разыгран между тремя рестлерами, и первым чемпионом в истории пояса стал Саня Панков, подебив в непродолжительном матче тройной угрозы:

Далее началась та самая веселуха, которую люди так ждали, и за одну неделю пояс успел сменить трёх чемпионов, а нынешний носитель титула Коля Сиплый так и вовсе успел стать двукратным. А вот Вам пример, как разрушительница Лариса Болевых загробастала себе блестяшку в коллекцию:

Лично я безумно рад, что в наших просторах появилась такая фишка, потому что следить за приключениями и похождениями пояса с каждым месяцем будет всё интереснее. Он может оказаться, где угодно, выменяться и стать залогом успеха для любого человека, что приходит на шоу от НФР. Ну, и в заключение ещё пару забавных роликов о том, какими бывают титульные смены, когда разрешено всё на свете:

Друзья, не ленитесь и подписывайтесь на НФР, там постоянно выкладываются интересные ролики, любите наш рестлинг, как искусство и как спорт. До новых встреч.