В АПЛ будет пауза! Boxing - day отменият? Следующий обладатель Лиги Чемпионов будет клуб из Англии!

Футбольная ассоциация Англии намерена принять решение о переносе всех матчей пятого раунда Кубка Англии, сообщает ВВС. По информации источника, FA, Премьер-Лига и Футбольная лига (EFL) достигли соглашения о ежегодном двухнедельном перерыве в начале февраля, начиная с сезона 2018/19. Согласно плану, пятый раунд Кубка Англии будет проводиться целиком в середине недели и без переигровок. Давайте подумаем, что побудило ввести эту паузу.

Мне кажется, главной причиной являются отрицательные результаты в еврокубках. Все мы знаем, как часто играются матчи АПЛ. Многие тренера этим недовольны, ведь команда не успевает восстанавливаться. И их можно понять. Те же Моуриньо, Конте, Гвардиола приехали в Англию, чтобы выигрывать не только чемпионат, но и еврокубки. А отсутствие паузы сильно мешает в осуществлении их целей. Ещё одним примером того, что еврокубки для Англии очень важны, является факт, что руководство АПЛ готово выплатить неустойку каналам за изменение дат проведения матчей.

Конечно, это изменение порадует болельщиков, которые болеют за определённый клуб, ведь результаты их любимого коллектива улучшатся. И не понравится тем, кто смотрит АПЛ ради удовольствия. Но видимо руководство английской Премьер – Лиги готово пойти на этот шаг ради лучших результатов.

Таким образом, у клубов английской Премьер-Лиги появится пауза в начале февраля – как минимум 13 дней.