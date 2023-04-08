9 комментариев

В универе изучала нейронауки!

На сайте женской Суперлиги вышел разговор с американской нападающей московского «Динамо» Кайлан Уиллиамс – она рассказала о родном штате, учебе в университете и впечатлениях о России.

Родилась в Индиане и ездила с сестрой на соревнования по чечетке

«Индиана – неизвестный штат. Когда живешь за границей, все всегда спрашивают: «Ты из Майами, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка?!» Нет, я из Индианы! Конечно, я была в этих крутых местах, но никогда там не жила. Индиана славится баскетболом и кукурузой. А особенным этот штат делает то, что там живет большая часть моей семьи.

Мое самые теплые детские воспоминания – поездка в Атлантик-Сити и лето с семьей на пляже. Моя сестра Ки’Ли профессионально занимается чечёткой с 10 лет, и всё лето у неё проходил тур по Нью-Джерси, так что мы смогли ненадолго приехать и остаться с ней. Я помню, как зажигала, танцуя буги-вуги с моими сестрами и друзьями, просыпалась под звуки карнавальных танцев и играла в песке весь день. Было потрясающе».

В университете изучала нейронауки!

«Я изучала неврологию, потому что люблю мозг. Мозг – это наш блок управления. Хочу понимать, почему и как мы реагируем на что-либо.

Во время учебы вставала и уходила из дома в 7 утра, а возвращалась около часа ночи. Ходила в лабораторию, чтобы подготовить участников моего исследования, училась целыми днями, затем ходила на тренировки и в спортзал, волонтерила в продовольственной кладовой. Еще работала во время учебы в колледже, посещая дополнительные занятия, потому что я проходила программу подготовки к учебе на медицинском факультете. Четыре года у меня был сумасшедший график.

В университете я в основном изучала, как физические упражнения влияют на память. Сейчас точно не уверена, в какое именно направление мне захочется углубиться после футбола, но меня давно привлекает общая хирургия».

Мало играла в «Локомотиве», но до сих пор общается с футболистками оттуда

«Я благодарна «Локо» за два года в клубе, но очень мало играла там. Для меня важно время, проведенное на поле. Особенно если я решила жить на другом конце света, находясь вдали от всей моей семьи. Я слышала много хорошего о Сергее Лаврентьеве и была в восторге от новой возможности в уже знакомом мне городе и лиге, поэтому согласилась на переход.

До сих пор с ними общаюсь с футболистками «Локо» – они мои друзья. То, что вы получаете другую работу, не означает, что ваша дружба вдруг в этот же момент заканчивается».

Кайлан хвалит Санкт-Петербург и хочет посетить как можно больше мест в России

«Я много поездила по России – в основном это были выезды. Санкт-Петербург летом прекрасен. Прошлым летом я несколько дней провела во Владикавказе: горы и история захватывали дух, было потрясающе красиво.

Вообще пляжи – это мое место силы, а в Кучугурах (село в Краснодарском крае – прим. Sports.ru), чуть дальше от центра вдоль берега, как раз есть уединенный пляж, где я смогла отдохнуть пару дней. Абсолютно удивительное и спокойное место, очень умиротворяет.

На самом деле я хотела бы посетить много мест в России. Но мне больше нравится теплая погода, поэтому, возможно, Дагестан будет следующим в моем списке. Будет ли этот отдых похожим на каникулы в Майами или Малибу? Нет, но я всегда в поиске уникальных приключений».

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Бонусом – три коротких факта о Уиллиамс.

•‎ В детстве мечтала стать хирургом или профессиональной футболисткой;

•‎ Предпочла бы выбить мяч с ленточки, а не забить гол;

•‎ Хотела бы потренироваться с Килианом Мбаппе.

Полную версию интервью читайте на сайте женской Суперлиги.

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