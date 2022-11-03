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Дальние удары, гол в стиле Златана и попадания с нулевого угла. Смотрите, какие огненные моменты бывают в женской Суперлиге

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Чемпионом России по футболу среди женских команд впервые (да-да, вы не ослышались) стал «Зенит». А 4 ноября на главном стадионе Санкт-Петербурга – «Газпром-Арене» – пройдет финал Winline Кубка России, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА.

Мы сделали тест к закрытию сезона – в нем красивые голы, точные передачи и шикарные сэйвы. Все это наверняка будет и в финале!

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