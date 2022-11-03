Дальние удары, гол в стиле Златана и попадания с нулевого угла. Смотрите, какие огненные моменты бывают в женской Суперлиге

Чемпионом России по футболу среди женских команд впервые (да-да, вы не ослышались) стал «Зенит». А 4 ноября на главном стадионе Санкт-Петербурга – «Газпром-Арене» – пройдет финал Winline Кубка России, в котором «Зенит» сыграет с ЦСКА.

Мы сделали тест к закрытию сезона – в нем красивые голы, точные передачи и шикарные сэйвы. Все это наверняка будет и в финале!