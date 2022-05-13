От шаровар, мужских ботинок и беретов до уникального дизайна. Как менялась форма в женском футболе

От XIX века и до наших дней.

Первые женские футбольные команды появились в конце XIX века в Англии, а через 20 лет – и в Российской империи. В 1911 году в Москве было несколько женских команд учебных заведений и два женских футбольных кружка.

Матчи девушек стремительно завоевывали популярность и собирали аудиторию, сопоставимую со встречами мужских команд. В 1920-м матч между француженками и британским клубом «Дик, Керр Лэдис» посетили около 50 000 зрителей.

Конкуренция женского футбола с мужским сильно раздражала Футбольную ассоциацию Англии. В итоге это привело к тому, что организация на 50 лет запретила женские матчи на профессиональных стадионах!

К счастью, сейчас все иначе: женский футбол вышел из тени и стремительно развивается. Чтобы проследить его эволюцию, мы решили обратиться к стилю и сравнить, какую форму носили футболистки раньше – и какую сейчас.

Шаровары, шляпы и галстуки

В 1894 году активистка Нетти Ханибол создала в Англии первую задокументированную команду – «Британский женский футбольный клуб». Ханибол и другие футболистки играли в шароварах, мешковатых рубашках с длинными рукавами, шляпах и галстуках. В качестве бутс использовали чуть модифицированные повседневные туфли.

Во многих женских футбольных клубах, появившихся во время Первой мировой войны, продолжали носить шаровары и шляпы, но галстуки из формы исчезли. Зато появились цветные и полосатые футболки, чтобы команды могли отличать друг друга на поле. Например, черно-белые полосы были на форме футболисток клуба «Дик, Керр Лэдис», основанного в 1917 году.

Ближе к 1970-м граница между мужской и женской формой стала теряться. Все потому, что появились более практичные синтетические дышащие ткани.

В наши дни женская форма по качеству вовсе не уступает мужской – есть и качественная вентиляция, и удаление влаги. Более того, бренды стараются разрабатывать для женщин уникальные дизайны и технологические фишки.

Бутсы: от мужских ботинок до специально разработанной обуви

Женская стопа отличается от мужской, поэтому бутсы для футболисток должны предусматривать эту разницу: иметь более узкую пятку, мягкую подошву и быть разработанными с учетом того, что женщины обычно весят меньше, чем мужчины. Сейчас с этим нет никаких проблем: футбольные бутсы хорошо адаптированы под анатомические особенности женских стоп. Однако так было далеко не всегда.

С начала и до середины XX века бутсами называли массивные ботинки с высокой голенью, жестким носком и коваными грубыми шипами. В них играли как мужчины, так и женщины. Последние просто брали ботинки на несколько размеров меньше.

Вот в таких бутсах гоняла суперзвезда британского футбола 20-30-х Лили Парр.

Бутсы весили примерно 500 грамм в сухую погоду. А когда шел дождь – почти вдвое больше. Очень редко футболисты заказывали у сапожников бутсы полегче. Почти все гоняли в тяжелых и неудобных башмаках.

В 1950-60-х на рынок вышли мощные компании вроде adidas, производящие экипировку для атлетов, и совершили революцию в мире спортивной обуви: экспериментируя с материалами, они сделали подошву гибче, а стопу – более защищенной; изменили даже шнуровку для лучшей фиксации голени.

Женский футбол быстро прогрессировал, и вскоре adidas увидел в нем рыночный потенциал. В 1975 году немецкая фирма создала специально для футболисток модель adidas ANJA.

Однако активное производство женских бутс началось лишь в 90-х. «Очевидно, женское тело отличается от мужского. Поэтому и бутсы должны различаться, но отвечать тем же качествам для достижения лучшего результата», – говорила футбольная суперзвезда Миа Хэмм в 1999-м. В том же году американская компания Nike ворвалась в женский футбол и выпустила свою первую модель бутс, созданную специально для женщин – Air Zoom M9 F.G.

Сейчас ассортимент женских бутс значительно шире, чем был в 90-х. Спортивные гиганты ежегодно выпускают разные по дизайну и цвету модели. Впрочем, если спортсменку не устраивают новинки топ-брендов, на рынке есть компании, специализирующиеся исключительно на женских бутсах. Например, Ida Sports из Австралии.

Спортивный бюстгальтер – культовый элемент женского гардероба

Еще одна важная часть женской формы – спортивный бюстгальтер. Он фиксирует грудь во время бега. Что-то похожее можно увидеть у мужчин, но это GPS-трекеры, измеряющие дистанцию, пульс и другие важные показатели.

Первый спортивный бра появился в 1977 году в США. Этому было несколько предпосылок. Во-первых, в стране приняли поправку к закону об образовании, по сути обусловившую возникновение профессионального женского спорта. Во-вторых, в 70-х Америка переживала беговой бум, захлестнувший и девушек. Прототип спортивного лифчика появился, когда американка Лиза Линдаль пожаловалась мужу, как неудобно бегать в обычном бюстгальтере на косточках. Тот в шутку вытащил свой бандаж и предложил использовать его. Линдаль с подругами прислушалась: сшила два мужских бандажа, приделала бретельки и стала продавать изобретение. Идея нашла отклик. Сейчас рынок спортивных бюстгальтеров оценивают в 20-30 млрд долларов.

Постепенно бра стали проникать и в другие виды спорта, особенно в теннис и футбол. В футболе они даже стали своего рода символом эпохи. Все благодаря финалу женского чемпионата мира-1999, в котором встретились сборные США и Китая. Забив решающий послематчевый пенальти, который принес американкам второе золото в истории этого турнира, Бренди Честейн в порыве эмоций упала на колени, сорвала с себя футболку и осталась в спортивном бюстгальтере.

На финале присутствовало более 90 тысяч болельщиков. Еще около 40 миллионов американцев смотрели по телевизору хотя бы часть матча. Снимок ликующей Честейн облетел весь мир и появился на обложках журналов Newsweek, Time и Sports Illustrated. В следующие несколько месяцев продажи спортивных лифчиков выросли на 25-26%.

Затем спортивные бра просочились и в поп-культуру. Яркий тому пример – фильм «Играй как Бекхэм», в котором героиня Киры Найтли появляется в шортах и бюстгальтере.

Сейчас для девушек делают особенные формы. Они отличаются от мужских

Перед чемпионатом мира 2019 года произошла небольшая революция: Nike и adidas разработали специальную экипировку для футболисток из стран-участниц турнира. Такое случилось впервые в истории женского футбола. Шорты стали короче, а при создании футболок были учтены особенности строения женского тела. Но главное – многие получили уникальный дизайн.

«Три года назад женщины сказали: “Мы хотим собственную форму”, – объясняла в 2019-м Кейси Лукер, главная по футбольной форме в компании Nike. – “Собственная форма” отличается удобством и дизайном. Мужчины любят обтягивающие футболки – это дает им ощущение сходства с супергероями, а женщинам интереснее комфорт и профессионализм. Это выражается в первую очередь в свободных футболках, длине рукавов и в дизайне воротника».

Еще одна причина, по которой женскую форму делают более просторной – футболка не должна цеплять и тянуть за собой волосы, когда ее надевают. При этом материалы сейчас более легкие: современная форма для футболисток на 25% легче, чем та, которую делали к ЧМ-1999. В итоге двадцать лет спустя, в 2019 году, футболка женской сборной США стала самой продаваемой на сайте Nike, обойдя даже мужские комплекты.

А к женскому Евро-2022, который пройдет в Англии, adidas выпустил форму для пяти сборных (Испания, Германия, Швеция, Бельгия, Северная Ирландия) и презентовал ее максимально стильно: в отеле у вокзала Сент-Панкрас, где был снят иконический клип Spice Girls «Wannabe», взорвавший чарты в 1996 году. Попробуйте сами понять по фотографии, кто тут косплеит Викторию Бекхэм, а кто – Джери Холлиуэлл.

В итоге сейчас крупные бренды делают мужские версии формы некоторых женских сборных – кажется, это еще одна победа женского футбола.