Форвард столичной «Руны» – о смазанном в Ростове-на-Дону броске на последних секундах, возвращении из Омска в Москву, digital-дизайне, «русском бехансе» и первых заказах.

«НУЖНО ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ БОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫМ В ДАННЫЙ МОМЕНТ»

– Ксения, ты полсезона-2022/23 провела в омском «Нефтянике». Каким получился этот период для тебя?

– Реальность немного не оправдала ожиданий. В Омске мне было тяжело, причем я понимала, что так и будет, когда ехала туда. В итоге все оказалось так, как и ожидала.

Но я думала, что самая жесть будет на сборах, но на них все было не так тяжело, как я себе представляла, а уже потом все оказалось как раз так, как я и думала.

Естественно, я получила опыт. Что еще?.. Думаю, только через какое-то время пойму это.

– Вы хорошо расстались с «Нефтяником»?

– Да-да, мы хорошо расстались, без конфликта.

По-прежнему общаюсь с Дашей Левченко, Ксюшей Афанасенко, Ирой Мукатаевой… Смотрю игры «Нефтяника», рада, что команда начала побеждать.

– У тебя был шикарный матч за «Нефтяник» в Ростове-на-Дону, где ты забила пять из пяти бросков из-за дуги, но промахнулась шестым, который мог принести омской команде победу («Пересвет-ЮФУ» победил со счетом 75:74 – прим.). Что ты чувствовала после финальной сирены?

– Я уже в том возрасте, когда могу адекватно воспринимать такие вещи, потому что будь я чуть помладше, то, возможно, грызла бы себя очень долго за этот бросок.

Как все было: под конец игры я понимала, что если дело дойдет до решающего броска, то его, скорее всего, доверят мне. Понимала и то, что в такой ситуации соперник будет закрывать мою «трешку», поэтому нужно будет обострять внутрь – совершать проход или бросать со средней дистанции, но в тот момент, когда я получила мяч, а получила я его на той же точке, с которой уже забила несколько бросков, мозг дал команду бросать «трешку». Я видела, что на меня летит игрок, но в решающий момент тело сделало то, что у него получалось лучше всего в этом матче.

Естественно, потом сделала анализ, пересмотрела игру, поняла, что если бы я совершила удар и бросила со средней дистанции, то это существенно повысило бы шанс забить.

Из колеи меня эта ситуация не выбила. Сейчас Надю Матросову вспомнила, которая меня тогда сразу поддержала. Да и все девчонки поддержали, сказали, чтобы я не винила себя в поражении.

– У тебя остались какие-нибудь околобаскетбольные воспоминания от «Нефтяника»?

– Запомнились болельщики, крутая атмосфера на матчах, хоть там и небольшой зал.

«Вологда-Чеваката» и «Нефтяник» – это два клуба в моей карьере, где круто поддерживают своих игроков.

Знаю, что в Омске в этом году начали формировать клуб болельщиков, недавно фанаты «Нефтяника» посетили выездную игру команды в Новосибирске. На матчах их поддержка и здорово выглядит, и здорово звучит.

– Как появился вариант с переходом в «Руну»?

– Примерно в течение месяца, накануне новогодних праздников, шел разговор с «Нефтяником», чтобы меня отпустили.

Изначально рассматривала «Казаночку», где я провела прошлый сезон, но потом агент рассказал о варианте с «Руной». Я была наслышана об этой команде, посмотрела, как они играют.

Естественно, понравилось, что команда из Москвы, потому что я сама отсюда. И я им вроде понравилась. (Смеется.) В итоге сошлись на том, что я перейду в «Руну».

– Не было сожаления из-за того, что ушла из Премьер-лиги в Суперлигу?

– Конечно, были такие мысли.

Успокоила себя тем, что у каждого спортсмена свой путь. Сравнивать себя ни с кем не нужно. Нужно делать то, что представляется более правильным в данный момент.

«WEB-ДИЗАЙНЕР – ЭТО НЕ ТОТ, КТО ДЕЛАЕТ ПРОСТО КРАСИВЕНЬКО»

– В одной запрещенной соцсети у тебя в профиле написано «digital designer». Что это такое?

– Digital-дизайнер – это дизайнер, который работает с цифровыми продуктами.

Я еще не определила на чем буду специализироваться, но сейчас я обучаюсь и графическому дизайну (то есть это полиграфия, всякие приглашения и постеры, брендинг, разработка фирменного стиля какого-либо продукта, включающая в себя создание логотипа, фирменных цветов и шрифтов), и digital-дизайну.

Digital-дизайн – это дизайн приложений и сайтов, их оформление, установка.

– Где ты этому учишься?

– Я прохожу курсы. Сейчас прохожу второй курс. Первый я начала проходить летом, он стартовал за день до сбора в Тамани с «Нефтяником».

Первый курс был именно по web-дизайну, дизайну приложений и сайтов. Я принципиально искала не просто платформу с курсами, как, например, Skillbox, а студию. У меня был план, что я пройду курс, допустим, пройду его хорошо и попрошусь на стажировку в эту студию.

Студия называется Perasperadastra, как известная фраза на латыни (через тернии к звездам, прим.). Так как наш поток стал первым, обучение немного растянулось. По сути, мы до сих пор обучаемся, кураторы продолжают давать обратную связь, а учебный материал постоянно обновляется и добавляется.

А второй курс я взяла у практикующего дизайнера, который работает на фрилансе, у нее уже было много учеников до моего потока. Это более объемный курс, который рассчитан на полгода. Начали мы в декабре. Он делится на две части: графический дизайн и конструирование сайтов.

– Зачем тебе это нужно?

– Понятно, что спорт не вечен. Всю жизнь заниматься баскетболом я не буду.

Вообще, по образованию я реабилитолог. Мне тоже это интересно. Раньше думала, что после баскетбола буду заниматься этим, но и для этого нужно пройти не одно дополнительное обучение, что выйдет еще дороже, чем то, что я изучаю сейчас.

Мне всегда нравилась сфера IT, но IT – это слишком сложно, а дизайн – это более креативное направление, которое при этом чуть-чуть относится к IT.

Нравится еще и то, что это работа, которую можно выполнять из любой точки мира. При этом и обучение, и потенциальная работа не будет мешать моей основной деятельности.

Кстати, помню, что лет, наверное, в восемь я уже делала какие-то сайты. Но как? Не знаю.

– Ой, в моем детстве многие пользовались ucoz.ru, где даже ребенок мог сделать простенький сайт, используя шаблоны.

– Наверное, да, что-то такое.

Сейчас, например, самый известный конструктор – это Tilda, но тогда, по-моему, его еще не было.

– Расскажи о каком-нибудь своем проекте.

– У меня в портфолио есть готовый проект – дизайн баскетбольного приложения. Дополнительно к нему я создала дизайн сайта, который описывает все фишки этого приложения. В общем, я сделала редизайн приложения HomeCourt.

Еще я брала для референсов другие баскетбольные приложения, у которых дизайн вообще не очень, у HomeCourt прикольно выстроен интерфейс, взяла его за идеал. У других приложений взяла разные фишки, все это скомпоновала и сделала прикольный дизайн. Естественно, мне помогал куратор.

– Где еще можно применить те знания, которые ты сейчас получаешь?

– В создании сайта-визитки в Taplink. Taplink – это сервис, который сейчас многие используют, в основном для Instagram*.

Taplink – это мультиссылка, которую используют, например, бьюти-мастера, со списком услуг и возможностью записаться.

Этот сервис работает только в мобильной версии. Сам Taplink предлагает бесплатные шаблоны, которые ты можешь использовать самостоятельно, но выглядеть это будет просто и некрасиво. А можно сделать индивидуальный дизайн.

Допустим, я делала сайт-визитку для знакомой из Казани, которая работает броумейкером. Запрос у нее был на эстетичный, без ярких акцентов, мини-сайт. Прежде чем предложить дизайн, я провела брифинг, спросила, чем она выделяется как специалист, если сравнивать ее с другими специалистами этой сферы из Казани, узнала о целевой аудитории.

В итоге придумала дизайн, который ей понравился.

– Опиши главные задачи, которые решает web-дизайнер.

– Web-дизайнер – это не тот, кто делает просто красивенько. Это тот, кто продумывает такой дизайн, который будет удобен и понятен пользователю. Нужно, чтобы пользователь видел и читал всю информацию в том порядке, в котором это нужно дизайнеру, а дизайнеру это нужно, потому что об этом его попросил клиент, заказавший этот сайт.

А с приложениями там вообще все суперсложно. Это называется UX/UI-дизайн. Я смотрю всякие туториалы, как это делается: там столько переходов, куча разных экранов... И это очень интересно! Может быть, я и туда дойду со временем. Не знаю пока, куда меня все это приведет.

Я сейчас изучаю все и везде, по чуть-чуть, а когда пойму, что мне больше интересно, буду уже в это погружаться.

– Максимально дилетантский вопрос: умение рисовать – это обязательное условие для дизайнера?

– Умение рисовать точно не нужно, потому что я рисовать не умею. В этом плане у меня руки из одного места растут.

Дизайнер – это, естественно, креативная профессия, но это умение развивает насмотренность.

Помню, когда куратор попросил меня перерисовать баскетболиста в моем проекте, я тогда сказала, что не смогу это сделать. Потом все объяснили, показали учебные материалы. Оказалось, что это действительно не так сложно. Сейчас такие просьбы уже шок не вызывают, минут 10 – и будет готова иллюстрация.

– Для этого нужен какой-то специальный софт?

– Это делается и в Adobe Photoshop, и в Adobe Illustrator.

Сейчас еще очень популярна программа (ее, как мне кажется, больше используют web-дизайнеры) – это Figma, упрощенная версия Adobe Illustrator.

На Tilda есть Zero Block – кастомные блоки, а не шаблоны. Ты можешь сделать макет в той же Figma и экспортировать его.

– Как ты оцениваешь свою насмотренность?

– Насмотренность уже больше, чем на начальном этапе, но до идеала еще очень далеко. Она прокачивается каждый день.

В том же Instagram* я изменила список аккаунтов, на которые подписана. Сейчас большая часть моих подписок – это дизайнерские студии, дизайнеры, которые выкладывают свои работы. Многое из этого сразу идет в «сохраненки». Смотрю иллюстрации, которые рисуют на айпадах, постеры, беру какие-то идеи для типографии, обращаю внимание на шрифты и цвета.

Сейчас, кстати, есть тренд в Instagram* Reels, что дизайнер тратит 20% времени на создание дизайна проекта, а 80% – подбирает шрифты.

– А есть что-то, что тебя раздражает в дизайне?

– Раздражает «русский беханс».

Behance – это зарубежный сервис, где дизайнеры и иллюстраторы выкладывают свои проекты.

Стиль «русский беханс» – это, скажем так, дешевое оформление, то, что делали лет 5-10 назад, вышедшее из моды, но по каким-то причинам востребованное до сих пор.

Меня это не триггерит, но если ко мне придут с таким заказом, то я его делать не буду.

– Как считаешь, ты уже готова к тому, чтобы брать заказы?

– Я уже понимаю, что готова брать заказы. Понимаю, что это нужно, потому что мне неинтересно выполнять ТЗ, которые дают на курсе. Хочется делать реальные проекты. Делая то, что ты не умеешь, будет больше практики, быстрее чему-то научишься. Ты будешь понимать, что тебе это нужно не из-за того, что это «домашка», а потому что клиент ждет работу.

Беседовал Антон Виноградов

Telegram-канал «В мечтах о слэмданке»

Фотографии «Руны» и «Нефтяника»

