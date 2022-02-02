Задайте вопрос российским спортсменам, которые участвуют в главном старте зимы

Впереди главные спортивные соревнования зимы – к их старту Vitamin Well и Sports.ru запускают спецпроект «Герои зимнего спорта», в котором российские спортсмены будут показывать, как устроены их жизнь и тренировки.

Амбассадоры Vitamin Well, полный список которых вы найдете ниже, будут снимать эксклюзивные видео из отеля, столовой и других объектов инфраструктуры, а также помогут заглянуть на территорию спортивных объектов.

Конкурс

В комментариях к этому посту можно задать вопрос любому из спортсменов и поучаствовать в конкурсе от Vitamin Well. Вот как он устроен:

1. Напишите в комментариях ваш вопрос и имя спортсмена, которому он адресован.

2. Можно задавать неограниченное количество вопросов, но один человек сможет получить лишь один приз.

3. Вопросы принимаются до 21 февраля включительно, а затем Vitamin Well и Sports.ru выберут по три самых интересных вопроса для каждого спортсмена.

4. Авторы самых интересных вопросов получат призы, а в этом блоге выйдет текст с ответами спортсменов на вопросы.

Александр Терентьев

Лыжи

В 19 лет выиграл две золотых медали на Универсиаде-2019 в Красноярске – в индивидуальном и командном смешанном спринте. В ноябре прошлого года обогнал на этапе Кубка мира Йоханесса Клэбо. До того, как встать на лыжи, играл в футбол.

Юлия Ступак

Лыжи

До сезона-2020/21 выступала под фамилией Белорукова. Выиграла две бронзовые медали на Олимпиаде в Пхенчхане (в спринте и эстафете), брала два серебра и бронзу на чемпионатах мира. Собирается пробежать в Пекине все дистанции.

Елена Никитина

Скелетон

Выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде-2014 в Сочи, четыре раза побеждала на чемпионатах Европы и трижды брала бронзу на чемпионатах мира. Стала первой скелетонисткой из России, выигравшей женский Кубок мира (в сезоне-2018/19).

Юлия Канакина

Скелетон

Победила на юношеском чемпионате мира по скелетону в 2017 году. Лучший результат в общем зачете Кубка мира – 5-е место; на чемпионате Европы – 4-е место. До скелетона занималась балетными танцами.

Виктор Муштаков

Конькобежный спорт

Обладатель золотой медали чемпионата Европы-2020 в командном спринте, дважды бронзовый призер чемпионата мира-2019. Принципиально не бегает в белых коньках – предпочитает черные.

Даниил Серохвостов

Биатлон

Обладатель золота юниорского чемпионата мира в эстафете. Дебютировал на Кубке мира в сезоне-2021/22, выиграл с командой четыре медали в эстафетах, включая одно золото. Любит баскетбол и маунтинбайк.

Надежда Сергеева

Бобслей

В 2010 году пришла в бобслей из легкой атлетики, где выступала в семиборье. Выиграла золото в двойке на чемпионате Европы-2020 и серебро в 2017 году. Выступит в двух дисциплинах на своих третьих Играх после Сочи и Пхенчхана.

Милена Быкова

Сноуборд

Побеждала на юниорских чемпионатах мира и Универсиаде-2019 в параллельном слаломе. Заняла 10-е место на Играх в Пхенхчане, дважды выигрывала этапы Кубка мира. Любит кроссфит и стоять в планке.