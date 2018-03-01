Сибирь – Трактор

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Сибирь из Новосибирска и Трактор из Челябинска. Игра пройдет в Новосибирске, на льду Ледового дворца спорта «Сибирь». Начало матча в 15:30 по московскому времени.

Сибирь провела в регулярном чемпионате 55 матчей, набрала 87 очков и вышла на седьмое место в Восточной конференции. В активе команды семнадцать побед на домашнем льду и четырнадцать на выезде.

Трактор провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 93 очка и вышел на четвертое место в Восточной конференции. В активе команды семнадцать побед на домашнем льду и пятнадцать на выезде.

Сибирь выиграла шестой матч подряд. На этот раз команда обыграла по буллитам омский Авангард. Омичи на протяжении всей игры лидировали по броскам, однако голкипер Александр Салак сделал 41 сейв и стал героем матча. В течение основного времени команды забросили друг другу по шайбе: на 32-й минуте Санников вывел сибиряков вперед, через минуту Мартынов сравнял счет. После этого команды активно обменивались шайбами, однако победный гол был забит лишь в серии буллитов. Сибиряки оказались сильнее, и победную шайбу записал на свой счет Александр Бергстрем.

Трактор выиграл шестой матч подряд. В прошлой игре команда обыграла хоккейный клуб Автомобилист. Единственную шайбу за уральскую команду забросил Куляш на 46-й минуте матча. Счет в матче открыл Якуценя, забросив шайбу за Трактор на тринадцатой минуте матча. Полыгалов забросил еще две шайбы в третьем периоде.

В рамках КХЛ команды провели 45 матчей. В активе Сибири шестнадцать побед в основное время, три в овертайме и две по буллитам. У Трактора восемнадцать побед в основное время, две в овертайме и одна по буллитам.

В сезоне команды провели один матч. Игра прошла в Челябинске и закончилась победой Сибири. В прошлом сезоне команды провели два матча и выиграли друг у друга на домашнем льду. В общей статистике встреч с небольшим перевесом лидирует Трактор.