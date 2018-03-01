Динамо Рига – Йокерит

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Динамо из Риги и Йокерит из Хельсинки. Игра пройдет в Риге, на льду спортивного комплекса Арена Рига. Начало матча в 20:30 по московскому времени.

Рижское Динамо провело в регулярном чемпионате 55 матчей, набрало 47 очков и вышло на тринадцатое место в Западной конференции. В активе команды семь побед на домашнем льду и восемь на выезде.

Йокерит провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 103 очка и вышел на третье место в Западной конференции. На счету команды восемнадцать побед на домашнем льду и пятнадцать на выезде.

В предыдущем матче рижское Динамо проиграло минскому Динамо. Команды обменялись шайбами уже на второй минуте. Начал Индрашис, через 24 секунды Степанов сравнял счет. Еще через полминуты Балинскис вывел рижан вперед. На девятнадцатой минуте Фонтэйн сравнял счет. В начале второго периода по шайбе в ворота латышей забросили Лингле и Граньяни, после чего рижане заменили вратаря, и игра пошла более спокойно. В третьем периоде команды забросили друг другу еще по шайбе. Итог – 5:3, победа минчан.

Йокерит в предыдущем матче обыграл лидера турнира, питерский клуб СКА. Райан Запольски сделал 32 сейва и пропустил шайбы от Тихонова и Херсли в первом периоде и гол от Коскиранта в начале третьего периода. Микко Коскинен отразил 24 броска и пропустил четыре шайбы. В первом периоде отличился Йенсен, во втором – Толванен и Йоэнсуу. В начале третьего периода в течение нескольких секунд шайбами обменялись Коскиранта и О’Нил. В конце матча Коскинен заменился на полевого игрока, и в пустые ворота ушла шайба от Петера Регина.

В рамках КХЛ команды провели четырнадцать матчей. В активе Динамо две победы в основное время, одна в овертайме и две по буллитам. У Йокерита десять побед в основное время. Восемь матчей из четырнадцати закончились с перевесом в одну шайбу.

В сезоне команды провели три матча. В двух победа досталась фииннам, в одном – рижанам. Несмотря на разницу в сезонной статистике, явного преимущества нет ни у одной команды. Победа финнов выглядит более вероятной: предыдущий матч на рижском льду ребята выиграли.

Лучшими ставками на матч Динамо Рига – Йокерит, по нашему мнению, будут победа Йокерита 1.87 и тотал меньше 5.5 (ТМ 5.5) 1.55.

Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.