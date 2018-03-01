СКА – Северсталь

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами СКА из Санкт-Петербурга и Северсталь из Череповца. Игра пройдет в Ледовом дворце г. Санкт-Петербурга. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Клуб СКА провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 136 очков и вышел на первое место в Западной конференции. Из 55 матчей команда проиграла девять.

Хоккейный клуб Северсталь провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 82 очка и вышел на восьмое место в Западной конференции. на счету команды восемнадцать побед на домашнем льду и девять на выезде.

Хоккейный клуб СКА в предыдущем матче уступил финскому Йокериту. Питерцы лидировали по итогам первого периода: Тихонов и Херсли забросили по шайбе в начале игры, Йенсен сократил разрыв в середине периода. Толванен в начале второго периода сравнял счет, после чего Йоэнсуу вывел финнов вперед. На 42-й минуте шайбами обменялись О’Нил и Коскиранта. За пару минут до конца матча Микко Коскинен уступил место шестому полевому игроку, после чего Регин забросил шайбу в пустые ворота.

Северсталь в предыдущем матче обыграла другого лидера – московский клуб ЦСКА. Юлиус Гудачек сделал 30 сейвов и пропустил единственную шайбу от Шалунова на восьмой минуте. Ларс Юханссон, защищавший ворота ЦСКА, отразил 17 бросков и пропустил четыре шайбы. Юрий Трубачев набрал три очка: вначале он сделал голевую передачу Странски, затем забросил два гола. Еще одну шайбу москвичам забросил Александр Мерескин.

В рамках КХЛ команды провели 74 матча. В активе СКА 31 победа в основное время, две в овертайме и одна по буллитам. У Северстали 28 побед в основное время, три в овертайме и две по буллитам.

В сезоне команды провели один матч. Игра прошла в Череповце и закончилась разгромной победой СКА со счетом 2:7. В последнем матче КХЛ ситуация чуть иная. Северсталь на грани плей-офф. СКА только что прошел Олимпиаду и играет не лучшим составом. Общая статистика встреч у команд примерно равна. С другой стороны, Северсталь не выигрывала у СКА с 2012 года, независимо от составов.

Лучшими ставками на матч СКА – Северсталь, по нашему мнению, будут победа СКА 1.67 и тотал меньше 6 (ТМ 6) 1.52.

Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.