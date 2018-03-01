Спартак – Динамо Москва

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Спартак из Москвы и Динамо из Москвы. Игра пройдет в Москве, в Ледовом дворце ВТБ. Начало матча в 19:30 по московскому времени.

Спартак провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 82 очка и вышел на седьмое место в Западной конференции. На счету команды восемнадцать побед на домашнем льду и десять на выезде.

Московское Динамо провело в регулярном чемпионате 55 матчей, набрало 80 очков и вышло на девятое место в Западной конференции. На счету команды тринадцать побед на домашнем льду и пятнадцать на выезде.

Спартак в предыдущем матче проиграл ярославскому Локомотиву. Никита Беспалов сделал 26 сейвов и пропустил шайбу от Красковского на 29-й минуте игры и гол от Любушкина за семь минут до конца матча. Ярославский голкипер Алексей Мурыгин сделал 28 сейвов и принес Локомотиву очередной шатаут.

Московское Динамо в предыдущем матче обыграло питерский клуб СКА. Иван Бочаров сделал 29 сейвов и пропустил гол от Шипачева на пятой минуте и шайбу от Калинина на 26-й минуте. Динамовцы дважды сравнивали счет: на тринадцатой минуте защиту Шестеркина пробил Карсумс, на 35-й минуте – Ефремов. В итоге команды отыграли почти на равных, и победную шайбу на третьей минуте овертайма забросил Терещенко.

В рамках КХЛ команды провели 75 матчей. В активе Спартака девятнадцать побед в основное время, две в овертайме и три по буллитам. У Динамо сорок побед в основное время, две в овертайме и три по буллитам.

В сезоне команды провели три матча. Во всех трех победа досталась Спартаку. В трех матчах динамовцы забросили пять шайб, Спартак – девять. Следующий матч, кроме прочего, является решающим: на кону – место в плей-офф. И обе команды будут до последнего бороться за победу. Возможен овертайм, буллиты. У спартаковцев чуть больше шансов, но победа им не гарантирована.

Лучшими ставками на матч Спартак – Динамо Москва, по нашему мнению, будут тотал меньше 5 (ТМ 5) 1.71 и тотал меньше 5.5 (ТМ 5.5) 1.52.

Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.