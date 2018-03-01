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В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Алавес и Леванте. Эта встреча пройдет в Витории-Гастейс в предстоящий четверг и начнется в 23:30 по московскому времени.

Алавес очень здорово проводит последний отрезок сезона. За 17 последних поединков во всех турнирах Алавес проиграл только клубам, которые были заведомо сильнее его - Барселону, Мадридскому Реалу, Валенсии, Атлетико и Атлетику. Была еще ничья 2:2 с Леганесом. Но в остальных встречах Алавес непременно добивался победного результата. Благодаря этому Алавес смог подняться на 16-ую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков, хотя после неудачного старта казалось, что этому клубу дорога в Сегунду.

Леванте является соседом Алавеса по турнирной таблице, расположившись на 17-ом месте. Но разрыв в восемь очков оставляет Леванте бороться за выживание. А текущая восьмиматчевая серия без побед делает Леванте явным фаворитом предстоящей игры.

Алавес не проигрывал в 9 предыдущих домашних матчах кряду, выиграв 8 из них.

Леванте никогда в своей истории не побеждал в гостях у Алавеса.

Прогноз и ставки на матч Алавес - Леванте

Хозяева не отдадут три очка. Но вряд ли стоит ждать сверхерезультативной игры. Лучшими ставками на матч Алавес - Леванте по нашему мнению, будут победа Алавеса 1.87 и тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) 1.69 .