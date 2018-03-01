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    Алавес - Леванте

    Теги Ставки на футбол ставки на спорт

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Алавес и Леванте. Эта встреча пройдет в Витории-Гастейс в предстоящий четверг и начнется в 23:30 по московскому времени.

    примера, испания, ставки на ла лигу, прогноз

    Алавес очень здорово проводит последний отрезок сезона. За 17 последних поединков во всех турнирах Алавес проиграл только клубам, которые были заведомо сильнее его - Барселону, Мадридскому Реалу, Валенсии, Атлетико и Атлетику. Была еще ничья 2:2 с Леганесом. Но в остальных встречах Алавес непременно добивался победного результата. Благодаря этому Алавес смог подняться на 16-ую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков, хотя после неудачного старта казалось, что этому клубу дорога в Сегунду.

    Леванте является соседом Алавеса по турнирной таблице, расположившись на 17-ом месте. Но разрыв в восемь очков оставляет Леванте бороться за выживание. А текущая восьмиматчевая серия без побед делает Леванте явным фаворитом предстоящей игры.

    • Алавес не проигрывал в 9 предыдущих домашних матчах кряду, выиграв 8 из них.
    • Леванте никогда в своей истории не побеждал в гостях у Алавеса.

    Прогноз и ставки на матч Алавес - Леванте

    Хозяева не отдадут три очка. Но вряд ли стоит ждать сверхерезультативной игры. Лучшими ставками на матч Алавес - Леванте по нашему мнению, будут победа Алавеса 1.87 и тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) 1.69.

    Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

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