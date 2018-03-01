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В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Лас-Пальмас и Барселона. Эта встреча пройдет в Лас-Пальмасе в предстоящий четверг и начнется в 23:00 по московскому времени.

Лас-Пальмас всеми силами старается выбраться из зоны вылета. За 4 последних тура чемпионата этот клуб смог набрать 5 очков, благодаря чему он поднялся на 18-ую строчку. Теперь от спасительного 17-го места Лас-Пальмас отделяет всего одно очко, но учитывая крайне низкую результативность подопечных Хемеса, ждать чуда в матче против Барселоны точно не приходится.

Да и сама Барселона намерена завершить этот чемпионат без поражений и как можно скорее решить вопрос о чемпионстве. В прошлом туре каталонцы на своем поле разгромили Жирону со счетом 6:1. Вряд ли и Лас-Пальмас в состоянии уйти от тяжелого поражения.

Лас-Пальмас в текущем первенстве смог забить всего 18 мячей.

Барселона победила в пяти последних матчах против Лас-Пальмаса.

Прогноз и ставки на матч Лас-Пальмас - Барселона

Мы ждем уверенной победы гостей. Оборона Лас-Пальмаса рассыпется перед сине-гранатовыми. Лучшими ставками на матч Лас-Пальмас - Барселона по нашему мнению, будут победа Барселоны с форой (-2) 1.70 и обе забьют - нет 2.05 .