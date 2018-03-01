Торпедо – Витязь

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Торпедо из Нижнего Новгорода и Витязь из Подольска. Игра пройдет в Нижнем Новгороде, на льду Дворца спорта «Нагорный». Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Торпедо провело в регулярном чемпионате 55 матчей, набрало 87 очков и вышло на пятое место в Западной конференции. В активе команды четырнадцать побед на домашнем льду и четырнадцать на выезде.

Витязь провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 66 очков и вышел на одиннадцатое место в Западной конференции. На счету команды одиннадцать побед на домашнем льду и десять на выезде.

В предыдущем матче хоккейный клуб Торпедо проиграл Ак Барсу. Нижегородцы смогли пробить защиту казанской команды дважды – в середине второго периода отличились Костицын и Галузин. Станислав Галимов сделал 26 сейвов и пропустил три шайбы от Алексея Потапова и по одной – от Галиева и Косова. В итоге Ак Барс досрочно выиграл Восточную конференцию, торпедовцы сражаются за место.

Витязь в предыдущем матче обыграл хоккейную команду Слован. Словаки лидировали с двумя шайбами по итогам первого периода, однако уже к середине второго счет был равный: Мозик и Двуреченский в течение минуты дважды поразили ворота Слована. В конце второго периода Рендулич вывел Витязь вперед, на 43-й минуте Серсен сравнял счет. Все решилось на последних минутах: Швец-Роговой забросил шайбу за минуту с небольшим до конца матча, Штепанек покинул лед, Горак забросил словакам пятую шайбу.

В рамках КХЛ команды провели 37 матчей. В активе Торпедо девятнадцать побед в основное время и одна по буллитам. У Витязя четырнадцать побед в основное время, одна в овертайме и две по буллитам.

В сезоне команды провели два матча. Первый прошел в Подольске, второй – в Нижнем Новгороде. Победа в обоих матчах досталась Торпедо. Команда лидирует и в общей статистике встреч. В домашнем матче торпедовцы также имеют неплохие шансы на победу.

Лучшими ставками на матч Торпедо – Витязь, по нашему мнению, будут победа Торпедо 1.64 и тотал больше 4 (ТБ 4) 1.57.

Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.