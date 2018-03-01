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В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Бетис и Реал Сосьедад. Эта встреча пройдет в Севилье в предстоящий четверг и начнется в 21:30 по московскому времени.

Бетис и Реал Сосьедад практически одинаково проводят последний отрезок сезона. Оба клуба не имеют абсолютно никакой стабильности и чередуют победы с поражениями. Благодаря таким результатам они и располагаются в самой середине турнирной таблицы Испанского первенства.

Однако, в предстоящей игре преимущество будет у Бетиса. Этот клуб, в отличие от Реал Сосьедада, не принимает участие в еврокубках. А вот у Сосьедада из-за этого очень загружен график и усталость непременно даст о себе знать.

Реал Сосьедад не может победить на выезде уже 6 матчей кряду, проиграв в пяти из них.

В двух последних матчах между этими клубами было забито 13 мячей.

Прогноз и ставки на матч Бетис - Реал Сосьедад

Хозяева не проиграют этот матч. Но свой гол гости обязательно забьют. Лучшими ставками на матч Бетис - Реал Сосьедад по нашему мнению, будут обе забьют 1.50 и победа Бетиса с форой (0) 1.90 .