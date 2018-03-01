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    Прогноз и ставки на матч: Бетис - Реал Сосьедад

    Теги Ставки на футбол ставки на спорт

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Бетис и Реал Сосьедад. Эта встреча пройдет в Севилье в предстоящий четверг и начнется в 21:30 по московскому времени.

    примера, испания, ставки на ла лигу, прогноз

    Бетис и Реал Сосьедад практически одинаково проводят последний отрезок сезона. Оба клуба не имеют абсолютно никакой стабильности и чередуют победы с поражениями. Благодаря таким результатам они и располагаются в самой середине турнирной таблицы Испанского первенства.

    Однако, в предстоящей игре преимущество будет у Бетиса. Этот клуб, в отличие от Реал Сосьедада, не принимает участие в еврокубках. А вот у Сосьедада из-за этого очень загружен график и усталость непременно даст о себе знать.

    • Реал Сосьедад не может победить на выезде уже 6 матчей кряду, проиграв в пяти из них.
    • В двух последних матчах между этими клубами было забито 13 мячей.

    Прогноз и ставки на матч Бетис - Реал Сосьедад

    Хозяева не проиграют этот матч. Но свой гол гости обязательно забьют. Лучшими ставками на матч Бетис - Реал Сосьедад по нашему мнению, будут обе забьют 1.50 и победа Бетиса с форой (0) 1.90.

    Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

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