Прогноз и ставки на матч: Локомотив – ЦСКА

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Локомотив из Ярославля и ЦСКА из Москвы. Игра пройдет в Ярославле, на льду спортивного комплекса Арена-2000-Локомотив. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Локомотив провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 99 очков и вышел на четвертое место в Западной конференции. В активе команды девятнадцать побед на домашнем льду и шестнадцать на выезде.

Хоккейный клуб ЦСКА провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 121 очко и вышел на второе место в Западной конференции. Команда на пятнадцать очков отстает от лидера гонки, клуба СКА, и на восемнадцать очков опережает Йокерит.

Локомотив выиграл четвертый матч подряд. На этот раз команда обыграла московский клуб Спартак. Матч проходил на равных. Команды сделали по 28 бросков. Алексей Мурыгин отразил все. Беспалов пропустил шайбы от Красковского и Любушкина. Итог – сухая победа Локомотива, и Спартаку по-прежнему не гарантировано место в плей-офф.

Хоккейный клуб ЦСКА проиграл второй матч подряд. В прошлом матче команда уступила Северстали. Москвичи лидировали по итогам первого периода – единственную шайбу забросил Шалунов. Северсталь забросила четыре шайбы – дважды отличился Трубачев, по одной шайбе забросили Странски и Мерескин.

В рамках КХЛ команды провели 77 матчей. В активе Локомотива 35 побед в основное время, пять в овертайме и одна по буллитам. У ЦСКА 23 победы в основное время, две в овертайме и четыре по буллитам.

Последние матчи армейцы, похоже, сливают. В пяти последних играх КХЛ команда одержала лишь одну победу – над Сочи. В последнем матче определенную роль играет и тот факт, что игроки из сборной на лед не выходили, и в воротах стоял Ларс Юханссон.

Локомотив, в свою очередь, выиграл четыре последних матча подряд. Команда не сможет подняться выше – Йокерит опережает на четыре очка. Однако вполне может стать пятой командой в сезоне, набравшей сто очков.

Лучшими ставками на матч Локомотив – ЦСКА, по нашему мнению, будут тотал меньше 5 (ТМ 5) 1.76 и тотал меньше 5.5 (ТМ 5.5) 1.55.

Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.