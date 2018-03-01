Прогноз и ставки на матч: Металлург Магнитогорск – Нефтехимик

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Металлург из Магнитогорска и Нефтехимик из Нижнекамска. Игра пройдет в Магнитогорске, на льду спортивного комплекса Арена-Металлург. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

Металлург провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 92 очка и вышел на шестое место в Восточной конференции. В активе команды шестнадцать побед на домашнем льду и пятнадцать на выезде.

Нефтехимик провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 94 очка и вошел в тройку лидеров Восточной конференции. На счету команды девятнадцать побед на домашнем льду и одиннадцать на выезде.

Металлург в предыдущем матче разгромил хоккейную команду Югра. Илья Самсонов сделал 35 сейвов и принес Магнитке шатаут. Счет открыл Казионов, забросив Илье Проскурякову сразу две шайбы во втором периоде. В конце периода еще одну шайбу в ворота Югры забросил Крис Ли. В середине третьего периода четвертую шайбу забил Андрей Чибисов.

Нефтехимик разгромно проиграл Ладе. В первом периоде две шайбы забросили Стрельцов и Скороходов, в третьем периоде – Стрельцов и Белоусов. Александр Лазушин сделал 36 сейвов и принес тольяттинской команде редкий шатаут. В итоге Лада ушла с последнего места в Восточной конференции и доказала, что по-прежнему является достойным соперником.

В рамках КХЛ команды провели 78 матчей. На счету Металлурга 43 победы в основное время, шесть в овертайме и две по буллитам. У Нефтехимика 22 победы в основное время, одна в овертайме и две по буллитам.

В сезоне команды провели три матча. Одна игра прошла в Магнитогорске и закончилась победой Магнитки по буллитам. Две игры прошли в Нижнекамске и завершились победой Нефтехимика в основное время. Металлург показывает неплохие результаты на домашнем льду, Нефтехимик чуть хуже работает на выезде.

Лучшими ставками на матч Металлург Магнитогорск – Нефтехимик, по нашему мнению, будут победа Металлурга с форой (0) 1.51 и тотал меньше 5.5 (ТМ 5.5) 1.67.

Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.