Прогноз и ставки на матч: Югра – Автомобилист

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Югра из Ханты-Мансийска и Автомобилист из Екатеринбурга. Игра пройдет в Ханты-Мансийске, на льду спортивного комплекса Арена-Югра. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

Югра провела в регулярном чемпионате 55 матчей, набрала 48 очков и вышла на четырнадцатое место в Восточной конференции. На счету команды шесть побед на домашнем льду и одиннадцать на выезде.

Автомобилист провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 93 очка и вошел в пятерку лидеров Восточной конференции. В активе команды шестнадцать побед на домашнем льду и четырнадцать на выезде.

Югра в предыдущем матче проиграла Металлургу и опустилась на нижнюю строчку в Восточной конференции. Вратарь Магнитки Илья Самсонов сделал 35 сейвов и принес команде «сухую» победу. Илья Проскуряков из Югры отразил 24 броска и пропустил две шайбы от Казионова, одну – от Криса Ли и одну – от Чибисова.

Автомобилист в предыдущем матче проиграл челябинскому Трактору. Якуб Коварж сделал 18 сейвов и пропустил две шайбы от Полыгалова и одну – от Якуценя. Единственную шайбу за уральский клуб забросил защитник Автомобилиста Денис Куляш. Уральцы активно пытались отыграться, переиграли соперника по количеству бросков, однако пробить защиту Василия Демченко не смогли.

В сезоне команды провели три матча. Два матча прошли в Екатеринбурге, один – в Ханты-Мансийске. Два матча закончились победой Автомобилиста, еще один – победой Югры. Оба матча, проходившие в Екатеринбурге, закончились в овертайме или буллитах.

Лучшими ставками на матч Югра – Автомобилист, по нашему мнению, будут победа Автомобилиста 1.71 и тотал меньше 5.5 (ТМ 5.5) 1.56.