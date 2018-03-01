Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог Зарабатывай на спорте и азарте

    Прогноз и ставки на матч: Югра – Автомобилист

    Теги Ставки на хоккей ставки на спорт

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Югра из Ханты-Мансийска и Автомобилист из Екатеринбурга. Игра пройдет в Ханты-Мансийске, на льду спортивного комплекса Арена-Югра. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

    кхл, ставки на спорт, ставки на кхл, ставки на хоккей

    • Югра провела в регулярном чемпионате 55 матчей, набрала 48 очков и вышла на четырнадцатое место в Восточной конференции. На счету команды шесть побед на домашнем льду и одиннадцать на выезде.
    • Автомобилист провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 93 очка и вошел в пятерку лидеров Восточной конференции. В активе команды шестнадцать побед на домашнем льду и четырнадцать на выезде.

    Югра в предыдущем матче проиграла Металлургу и опустилась на нижнюю строчку в Восточной конференции. Вратарь Магнитки Илья Самсонов сделал 35 сейвов и принес команде «сухую» победу. Илья Проскуряков из Югры отразил 24 броска и пропустил две шайбы от Казионова, одну – от Криса Ли и одну – от Чибисова.

    Автомобилист в предыдущем матче проиграл челябинскому Трактору. Якуб Коварж сделал 18 сейвов и пропустил две шайбы от Полыгалова и одну – от Якуценя. Единственную шайбу за уральский клуб забросил защитник Автомобилиста Денис Куляш. Уральцы активно пытались отыграться, переиграли соперника по количеству бросков, однако пробить защиту Василия Демченко не смогли.

    В сезоне команды провели три матча. Два матча прошли в Екатеринбурге, один – в Ханты-Мансийске. Два матча закончились победой Автомобилиста, еще один – победой Югры. Оба матча, проходившие в Екатеринбурге, закончились в овертайме или буллитах.

    Лучшими ставками на матч Югра – Автомобилист, по нашему мнению, будут победа Автомобилиста 1.71 и тотал меньше 5.5 (ТМ 5.5) 1.56.

    Ежедневно мы публикуем бесплатные прогнозы на спорт – это ценный источник информации, позволяющий взвесить собственные шансы на успех, прежде чем поставить деньги через букмекерскую контору или тотализатор.

    Автор

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться