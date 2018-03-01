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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Салават Юлаев из Уфы и Ак Барс из Казани. Игра пройдет в Уфе, на льду Уфа-Арены. Начало матча в 17:00 по московскому времени.

Салават Юлаев провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 90 очков и обеспечил себе место в плей-офф. В активе команды шестнадцать побед на домашнем льду и четырнадцать на выезде.

Ак Барс провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 100 очков и занял первую строчку в Восточной конференции. На счету команды семнадцать побед на домашнем льду и пятнадцать на выезде.

В предыдущем матче Салават Юлаев обыграл хоккейный клуб сочи. В конце первого периода Умарк открыл счет, на 27-й минуте Морозов сравнял. В конце второго периода Кемппаинен вывел Салавата вперед. Ткачев в начале третьего периода закрепил преимущество. Сочинцы активно работали в атаке, однако уфимский голкипер Андрей Кареев сделал 40 сейвов и принес команде заслуженную победу.

Ак Барс в предыдущем матче обыграл нижегородские Торпедо. Эмиль Гарипов сделал 26 сейвов и пропустил шайбы от Костицына и Галузина в середине второго периода. Ак Барс забросил первую шайбу на двенадцатой минуте, вторую – на 27-й. До конца матча еще три шайбы забросил Алексей Потапов.

В рамках КХЛ команды провели 115 матчей. В активе Салавата 46 побед в основное время, четыре в овертаме и четыре по буллитам. У Ак Барса 43 победы в основное время, восемь в овертайме и три по буллитам.

В этом сезоне команды встречались трижды. В двух матчах победа досталась Ак Барсу, в одном – Салавату. Два из трех матчей закончились с перевесом в одну шайбу. В прошлом сезоне команды встретились в четвертьфинале Восточной конференции. В пятиматчевой серии победа досталась Ак Барсу.

Лучшими ставками на матч Салават Юлаев – Ак Барс, по нашему мнению, будут тотал меньше 5 (ТМ 5) 1.91 и тотал меньше 5.5 (ТМ 5.5) 1.67.

Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.