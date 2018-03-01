Адмирал – Амур 01.03.2018

Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен . И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Адмирал из Владивостока и Амур из Хабаровска. Игра пройдет во Владивостоке, на льду спортивного центра Фетисов-Холл. Начало матча в 12:30 по московскому времени.

Барыс – Авангард, Салават Юлаев – Ак Барс, Югра – Автомобилист и другие прогнозы дня уже на WinBetting.online

Адмирал провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 61 очко и вышел на одиннадцатое место в Восточной конференции. В активе команды одиннадцать побед на домашнем льду и девять на выезде.

Амур провел в регулярном чемпионате 55 матчей, набрал 87 очков и вышел на восьмое место в Восточной конференции. На счету команды семнадцать побед на домашнем льду и двенадцать на выезде.

Предыдущий матч двух команд прошел в Хабаровске 27 февраля и завершился победой Амура в основное время.

Счет в матче открыл нападающий Адмирала Вадим Перескоков, забросив шайбу на второй минуте матча. На четвертой минуте братья Ушенины сравняли счет, еще через минуту Кондратьев вывел Амур вперед. Голкипер Адмирала Игорь Бобков, пропустивший две шайбы при пяти бросках, был заменен. На лед вышел Никита Серебряков, отразивший 36 бросков.

На девятнадцатой минуте Литовченко увеличил преимущество, однако во втором периоде Амур не забивал. Павел Махановский сократил отставание, Денис Вихарев на 44-й минуте матча сравнял счет. За семь минут до конца матча Вячеслав Литовченко забросил еще одну шайбу. За полторы минуты до конца матча Серебряков покинул лед, уступив место шестому полевому игроку. После этого Бывальцев обошел защиту Адмирала и забил гол в пустые ворота.

В сезоне команды провели три матча. В активе Амура две победы, у Адмирала – одна.

В рамках КХЛ команды провели 21 матч. У Амура семь побед в основное время и одна по буллитам. У Адмирала одиннадцать побед в основное время, одна в овертайме и одна по буллитам.

Для Амура этот матч будет решающим. На данный момент команда находится на восьмом месте в конференции, на два очка опережая омский Авангард.

Лучшими ставками на матч Адмирал – Амур, по нашему мнению, будут победа Амура 1.91 и тотал больше 4.5 (ТБ 4.5) 1.45.

Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.