БК Леон продолжает акцию «Отожми тачку Монсона»

В букмекерской конторе Леон до 15 июля будет проходить акция, в рамках которой можно выиграть автомобиль Dodge Challenger, а также денежный приз – от 1000 до 300000 рублей . Лицом акции стал известный боец ММА Джефф Монсон, который сейчас активно старается заработать в России.

Перед беттерами будет стоять непростая задача – отжать тачку у Монсона. Но сделают они это не силой, а умом. Для участия необходимо делать ставки типа экспресс. Дальше принцип простой – чем больше коэффициент, тем больше баллов получает игрок в случае, если ставка сыграла. Потом эти баллы суммируются и тот, кто будет находиться на первом месте в турнирной таблице в июне, получит машину. Другими словами, это классическая гонка экспрессов от БК Леон. Призовых мест всего 50, так что выиграть хоть что-то вполне реально.