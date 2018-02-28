1хСтавка: МЮ не видать чемпионства до 2024 года

На сайте букмекерской конторы 1хСтавка появились коэффициенты на то, сможет ли Манчестер Юнайтед выиграть английскую Премьер-лигу хотя бы один раз до 2024 года. Коэффициент на то, что этого не случится, составляет всего лишь 2.5. Получается, букмекер уверен, что МЮ вряд ли станет чемпионом Англии в ближайшее время.

В последний раз «Дьяволы» становились сильнейшими в 2013 году, когда команду возглавлял Сер Алекс Фергюсон. После ухода великого шотландца Юнайтед перестал быть фаворитом за звание чемпиона, а сам Манчестер стал синим (Манчестер Сити стал более сильным клубом). В этом сезоне чемпионства «красным» уж точно не видать. Учитывая ужасные трансферы МЮ (чего только стоит Погба за 120 млн.) после ухода Фергюсона, кажется, что прогноз специалистов 1хСтавка вполне оправдан.