Сент-Луис Блюз – Детройт Ред Уингз 01.03.2018

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Сент-Луис Блюз и Детройт Ред Уингз. Игра пройдет в Сент-Луисе, на льду спортивного центра Scottrade Center. Начало матча в 04:00 по московскому времени.

Сент-Луис провел в регулярном чемпионате 64 матча, набрал 72 очка и вышел на десятое место в Западной конференции. На счету команды девятнадцать побед на домашнем льду и четырнадцать на выезде.

Хоккейный клуб Детройт Ред Уингз провел в регулярном чемпионате 62 матча, набрал 62 очка и вышел на двенадцатое место в Западной конференции. В активе клуба тринадцать побед на домашнем льду и тринадцать на выезде.

Сент-Луис проиграл седьмой матч подряд. На этот раз команда проиграла хоккейному клубу Миннесота Уайлд. Блюзмены смогли забросить в матче три шайбы. В первом периоде отличился Владимир Тарасенко, во втором – Пьетранжело и повторно Тарасенко. У Миннесоты шикарную игру показал Эрик Стаал, забросивший три шайбы и сделавший две результативные передачи. Джейсон Цукер забил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи, на счету Гранлунда – две шайбы и две передачи. Итог – 8:3, победа Миннесоты.

Детройт обыграл в овертайме команду Нью-Йорк Рейнджерс. Команды отыграли примерно на равных. Голкипер Хенрик Лундквист сделал 31 сейв и пропустил шайбу от Атанасиу на двадцатой минуте и гол от Хелма на 24-й. Голкипер Детройта Джимми Ховард отразил 36 бросков и пропустил гол от Миллера на 28-й минуте и шайбу от Фаста в середине третьего периода. Рейнджеры смогли получить одно очко за участие в овертайме, однако в итоге проиграли очередной матч. Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил Дэйли.

В рамках НХЛ команды провели 322 матча. В активе Сент-Луиса 122 победы в основное время, тринадцать в овертайме и три по буллитам. У Детройта 132 победы в основное время, одиннадцать в овертайме и четыре по буллитам.

В сезоне команды провели один матч. Игра прошла в Детройте и закончилась разгромной победой Блюзменов со счетом 1:6. На своем льду Сент-Луис не выигрывал у Детройта с 2013 года – на данный момент серия поражений насчитывает пять матчей.