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    Сент-Луис Блюз – Детройт Ред Уингз 01.03.2018

    Теги Ставки на хоккей ставки на спорт

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Сент-Луис Блюз и Детройт Ред Уингз. Игра пройдет в Сент-Луисе, на льду спортивного центра Scottrade Center. Начало матча в 04:00 по московскому времени.

    нхл, ставки на хоккей, прогноз

    • Сент-Луис провел в регулярном чемпионате 64 матча, набрал 72 очка и вышел на десятое место в Западной конференции. На счету команды девятнадцать побед на домашнем льду и четырнадцать на выезде.
    • Хоккейный клуб Детройт Ред Уингз провел в регулярном чемпионате 62 матча, набрал 62 очка и вышел на двенадцатое место в Западной конференции. В активе клуба тринадцать побед на домашнем льду и тринадцать на выезде.

    Сент-Луис проиграл седьмой матч подряд. На этот раз команда проиграла хоккейному клубу Миннесота Уайлд. Блюзмены смогли забросить в матче три шайбы. В первом периоде отличился Владимир Тарасенко, во втором – Пьетранжело и повторно Тарасенко. У Миннесоты шикарную игру показал Эрик Стаал, забросивший три шайбы и сделавший две результативные передачи. Джейсон Цукер забил одну шайбу и сделал четыре результативные передачи, на счету Гранлунда – две шайбы и две передачи. Итог – 8:3, победа Миннесоты.

    Детройт обыграл в овертайме команду Нью-Йорк Рейнджерс. Команды отыграли примерно на равных. Голкипер Хенрик Лундквист сделал 31 сейв и пропустил шайбу от Атанасиу на двадцатой минуте и гол от Хелма на 24-й. Голкипер Детройта Джимми Ховард отразил 36 бросков и пропустил гол от Миллера на 28-й минуте и шайбу от Фаста в середине третьего периода. Рейнджеры смогли получить одно очко за участие в овертайме, однако в итоге проиграли очередной матч. Победную шайбу на пятой минуте овертайма забросил Дэйли.

    • В рамках НХЛ команды провели 322 матча. В активе Сент-Луиса 122 победы в основное время, тринадцать в овертайме и три по буллитам. У Детройта 132 победы в основное время, одиннадцать в овертайме и четыре по буллитам.

    В сезоне команды провели один матч. Игра прошла в Детройте и закончилась разгромной победой Блюзменов со счетом 1:6. На своем льду Сент-Луис не выигрывал у Детройта с 2013 года – на данный момент серия поражений насчитывает пять матчей.

    Лучшими ставками на матч Сент-Луис Блюз – Детройт Ред Уингз, по нашему мнению, будут тотал больше 4.5 (ТБ 4.5) 1.57 и тотал больше 5 (ТБ 5) 1.78.

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