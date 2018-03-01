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    Тампа-Бэй Лайтнинг – Баффало Сэйбрз 01.03.2018

    Теги ставки на спорт Ставки на хоккей

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Тампа-Бэй Лайтнинг и Баффало Сэйбрз. Игра пройдет в Тампе, на льду спортивного комплекса Amalie Arena. Начало матча в 03:00 по московскому времени.

    нхл, ставки на хоккей, прогноз

    • Тампа провела в регулярном чемпионате 63 матча, набрала 89 очков и вышла на первое место в Восточной конференции. В активе команды 21 победа на домашнем льду и 22 победы на выезде.
    • Баффало провело в регулярном чемпионате 63 матча, набрало 49 очков и вышло на шестнадцатое место в Восточной конференции. На счету команды девять побед на домашнем льду и десять на выезде.

    Тампа выиграла четвертый матч подряд. На этот раз команда обыграла по буллитам хоккейный клуб Торонто Мэйпл Лифс. В первом периоде лидировали канадцы: на единственную шайбу Куница Торонто ответило голами ван Римсдайка и Марнера. Во втором периоде вперед вырвалась Тампа: Джонсон и Эрни забили по шайбе. Бозак сравнял счет в третьем периоде, обеспечив канадцам очко за выход в овертайм. Победную шайбу в буллитах забил Брейден Пойнт.

    Баффало в предыдущем матче обыграло хоккейный клуб Бостон Брюинз. Счет открыл Пулио, на семнадцатой минуте защиту Бостона обошел Окпосо. Во втором периоде бостонцы попытались отыграться, и Макэвой забросил гол с подачи Маршанда. На 28-й минуте бостонский вратарь Антон Худобин пропустил третью шайбу, от Родригеса. Четвертую шайбу забросил на 44-й минуте Сканделла. Голкипер Чед Джонсон из Баффало сделал 34 сейва при одной пропущенной шайбе и принес команде убедительную победу.

    В рамках НХЛ команды провели 96 матчей. В активе Тампы 33 победы в основное время, три в овертайме и одна по буллитам. У Баффало 44 победы в основное время, пять в овертайме и три по буллитам.

    В сезоне команды провели два матча. Оба прошли в Баффало. В первом победа досталась Тампе, во втором – Баффало. В десяти последних совместных матчах Тампа одержала восемь побед на домашнем и гостевом льду.

    Лучшими ставками на матч Тампа-Бэй Лайтнинг – Баффало Сэйбрз, по нашему мнению, будут победа Тампы 1.62 и тотал меньше 6.5 (ТМ 6.5) 1.69.

    Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.

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