Тампа-Бэй Лайтнинг – Баффало Сэйбрз 01.03.2018

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В четверг, первого марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной Хоккейной лиги состоится матч между командами Тампа-Бэй Лайтнинг и Баффало Сэйбрз. Игра пройдет в Тампе, на льду спортивного комплекса Amalie Arena. Начало матча в 03:00 по московскому времени.

Тампа провела в регулярном чемпионате 63 матча, набрала 89 очков и вышла на первое место в Восточной конференции. В активе команды 21 победа на домашнем льду и 22 победы на выезде.

Баффало провело в регулярном чемпионате 63 матча, набрало 49 очков и вышло на шестнадцатое место в Восточной конференции. На счету команды девять побед на домашнем льду и десять на выезде.

Тампа выиграла четвертый матч подряд. На этот раз команда обыграла по буллитам хоккейный клуб Торонто Мэйпл Лифс. В первом периоде лидировали канадцы: на единственную шайбу Куница Торонто ответило голами ван Римсдайка и Марнера. Во втором периоде вперед вырвалась Тампа: Джонсон и Эрни забили по шайбе. Бозак сравнял счет в третьем периоде, обеспечив канадцам очко за выход в овертайм. Победную шайбу в буллитах забил Брейден Пойнт.

Баффало в предыдущем матче обыграло хоккейный клуб Бостон Брюинз. Счет открыл Пулио, на семнадцатой минуте защиту Бостона обошел Окпосо. Во втором периоде бостонцы попытались отыграться, и Макэвой забросил гол с подачи Маршанда. На 28-й минуте бостонский вратарь Антон Худобин пропустил третью шайбу, от Родригеса. Четвертую шайбу забросил на 44-й минуте Сканделла. Голкипер Чед Джонсон из Баффало сделал 34 сейва при одной пропущенной шайбе и принес команде убедительную победу.

В рамках НХЛ команды провели 96 матчей. В активе Тампы 33 победы в основное время, три в овертайме и одна по буллитам. У Баффало 44 победы в основное время, пять в овертайме и три по буллитам.

В сезоне команды провели два матча. Оба прошли в Баффало. В первом победа досталась Тампе, во втором – Баффало. В десяти последних совместных матчах Тампа одержала восемь побед на домашнем и гостевом льду.

Лучшими ставками на матч Тампа-Бэй Лайтнинг – Баффало Сэйбрз, по нашему мнению, будут победа Тампы 1.62 и тотал меньше 6.5 (ТМ 6.5) 1.69.

Источник: WinBetting.online - популярный информационный интернет-портал о букмекерских конторах и ставках и прогнозах на спорт.