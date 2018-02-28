Атлетико - Леганес 28.02.2018

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В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Атлетико и Леганес. Эта встреча пройдет в Мадриде в предстоящую среду и начнется в 23:30 по московскому времени.

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Атлетико продолжает гнаться за Барселоной. Сейчас между этими клубами расстояние в семь очков и назвать этот отрыв катастрофическим явно нельзя. Но любая осечка "матрасников" может закончить чемпионскую гонку в Испании и это команда Диего Симеоне прекрасно понимает, выклыдываясь на все сто в каждой игре.

Что касается Леганеса, то он застрял в середине турнирной таблицы. Команда не борется за выживание, но и на места в еврокубках претендовать тоже не может. Последний результаты Леганеса говорят о том, что команда находится не в лучшей форме. В игре против Атлетико у гостей нет никаких шансов.

Атлетико и Леганес трижды встречались друг с другом в рамках Примеры. Леганесу не удалось забить ни в одном из этих поединков.

Леганес не забивал ни в одном из трех предыдущих гостевых поединков.

Прогноз и ставки на матч Атлетико - Леганес