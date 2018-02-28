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    Атлетико - Леганес 28.02.2018

    Теги ставки на спорт Ставки на футбол

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Атлетико и Леганес. Эта встреча пройдет в Мадриде в предстоящую среду и начнется в 23:30 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

    Атлетико продолжает гнаться за Барселоной. Сейчас между этими клубами расстояние в семь очков и назвать этот отрыв катастрофическим явно нельзя. Но любая осечка "матрасников" может закончить чемпионскую гонку в Испании и это команда Диего Симеоне прекрасно понимает, выклыдываясь на все сто в каждой игре.

    Что касается Леганеса, то он застрял в середине турнирной таблицы. Команда не борется за выживание, но и на места в еврокубках претендовать тоже не может. Последний результаты Леганеса говорят о том, что команда находится не в лучшей форме. В игре против Атлетико у гостей нет никаких шансов.

    • Атлетико и Леганес трижды встречались друг с другом в рамках Примеры. Леганесу не удалось забить ни в одном из этих поединков.
    • Леганес не забивал ни в одном из трех предыдущих гостевых поединков.

    Прогноз и ставки на матч Атлетико - Леганес

    Хозяева уверенно наберут три очка. Вряд ли Леганесу удастся даже забить. Лучшими ставками на матч Атлетико - Леганес по нашему мнению, будут обе забьют - нет 1.45 и победа Атлетико с форой (-1.5) 1.90.

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