Лацио - Милан 28.02.2018

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В одном из двух полуфиналов Кубка Италии между собой сыграют Милан и Лацио. Ответная встреча этих команд пройдет в Риме в предстоящую среду и начнется в 22:45 по московскому времени.

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Несмотря на то, что многие аналитики предрекали обилие голов в первом матче данного противостояния, Милану и Лацио так и не удалось распечатать ворота друг друга, хотя за три дня до Кубкового матча Милан обыграл Лацио в рамках чемпионата Италии со счетом 2:1.

Оба клуба играют в остроатакующей манере, в связи с чем регулярно забивают по несколько мячей за игру. Но защитные линии Милана и Лацио нельзя назвать непроходимыми. Вряд ли ответная встреча нас разочарует в плане результативности, как это случилось с первым поединком.

Милан не знает поражений уже 12 матчей кряду.

Лацио проиграл только в 1 из 8 предыдущих домашних поединков против Милана.

Прогноз и ставки на матч Лацио - Милан