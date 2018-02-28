Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог Зарабатывай на спорте и азарте

    Лацио - Милан 28.02.2018

    Теги ставки на спорт Ставки на футбол

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В одном из двух полуфиналов Кубка Италии между собой сыграют Милан и Лацио. Ответная встреча этих команд пройдет в Риме в предстоящую среду и начнется в 22:45 по московскому времени.

    кубок италии, ставки на спорт, прогнозы на спорт

    Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

    Несмотря на то, что многие аналитики предрекали обилие голов в первом матче данного противостояния, Милану и Лацио так и не удалось распечатать ворота друг друга, хотя за три дня до Кубкового матча Милан обыграл Лацио в рамках чемпионата Италии со счетом 2:1.

    Оба клуба играют в остроатакующей манере, в связи с чем регулярно забивают по несколько мячей за игру. Но защитные линии Милана и Лацио нельзя назвать непроходимыми. Вряд ли ответная встреча нас разочарует в плане результативности, как это случилось с первым поединком.

    • Милан не знает поражений уже 12 матчей кряду.
    • Лацио проиграл только в 1 из 8 предыдущих домашних поединков против Милана.

    Прогноз и ставки на матч Лацио - Милан

    Мы ждем большого количества забитых мячей. Команды не оставят друг друга без пропущенных голов. Лучшими ставками на матч Лацио - Милан по нашему мнению, будут тотал больше 2.5 (ТБ 2.5) 1.95 и обе забьют 1.85.

    Автор

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться