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    Атлетик - Валенсия 28.02.2018

    Теги ставки на спорт Ставки на футбол

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Атлетик и Валенсия. Эта встреча пройдет в Бильбао в предстоящую среду и начнется в 21:30 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

    Атлетик переживает не лучшие времена. Баски располагаются во втором десятке команд Примеры и уже практически не имеют шансов побороться за место в еврокубках. Именно это и являлось приоритетной целью для Бильбао, но пока команда не может об этом даже мечтать. Однако, дома баски всегда выглядели сильно и этот сезон не является исключением.

    А вот Валенсия вполне может выгрызть себе место в Лиге Чемпионов. Сейчас "летучие мыши" занимают четвертую строчку в турнирной таблице, опережая идущую пятой Севилью сразу на 7 очков. Шестиматчевая серия поражений Валенсии сменилась уже двумя победными поединками кряду. Вряд ли гости откажутся от победы и в Бильбао.

    • Атлетик не проигрывал Валенсии на своем поле в шести последних поединках кряду.
    • Последний раз Атлетик проигрывал на своем поле в рамках Примеры еще в октябре прошлого года.

    Прогноз и ставки на матч Атлетик - Валенсия

    Валенсия более уверенно проводит этот сезон. Свой гол в Бильбао она точно забьёт. Лучшими ставками на матч Атлетик - Валенсия по нашему мнению, будут обе забьют 1.73 и тотал больше 2 голов (ТБ 2) 1.45.

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