Атлетик - Валенсия 28.02.2018

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В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Атлетик и Валенсия. Эта встреча пройдет в Бильбао в предстоящую среду и начнется в 21:30 по московскому времени.

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Атлетик переживает не лучшие времена. Баски располагаются во втором десятке команд Примеры и уже практически не имеют шансов побороться за место в еврокубках. Именно это и являлось приоритетной целью для Бильбао, но пока команда не может об этом даже мечтать. Однако, дома баски всегда выглядели сильно и этот сезон не является исключением.

А вот Валенсия вполне может выгрызть себе место в Лиге Чемпионов. Сейчас "летучие мыши" занимают четвертую строчку в турнирной таблице, опережая идущую пятой Севилью сразу на 7 очков. Шестиматчевая серия поражений Валенсии сменилась уже двумя победными поединками кряду. Вряд ли гости откажутся от победы и в Бильбао.

Атлетик не проигрывал Валенсии на своем поле в шести последних поединках кряду.

Последний раз Атлетик проигрывал на своем поле в рамках Примеры еще в октябре прошлого года.

Прогноз и ставки на матч Атлетик - Валенсия