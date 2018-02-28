Хетафе - Депортиво 28.02.2018

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В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Хетафе и Депортиво. Эта встреча пройдет в Хетафе в предстоящую среду и начнется в 21:30 по московскому времени.

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Оба клуба подходят к этому поединку в совершенно разном состоянии. Хетафе уже шесть матчей кряду не знает поражений. Более того, этот клуб не пропустил ни одного мяча в трех предыдущих поединках. Депортиво напротив, вот уже 10 матчей подряд не радовал болельщиков победами. Да и пребывание на предпоследнем месте вряд ли радует игроков и руководство Депортиво.

Вряд ли неудачная серия гостей прервется и в предстоящем матче. Хетафе в этом сезоне очень хорош в домашних играх. Здесь смогли победить только лидеры Испанского футбола - Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид. Такому клубу, как Депортиво, здесь не светит ничего.

Хетафе не проигрывает на своем поле уже 9 матчей кряду.

Депортиво не выигрывал в Хетафе в четырех последних матчах.

Прогноз и ставки на матч Хетафе - Депортиво