Хетафе - Депортиво 28.02.2018
Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.
В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Хетафе и Депортиво. Эта встреча пройдет в Хетафе в предстоящую среду и начнется в 21:30 по московскому времени.
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Оба клуба подходят к этому поединку в совершенно разном состоянии. Хетафе уже шесть матчей кряду не знает поражений. Более того, этот клуб не пропустил ни одного мяча в трех предыдущих поединках. Депортиво напротив, вот уже 10 матчей подряд не радовал болельщиков победами. Да и пребывание на предпоследнем месте вряд ли радует игроков и руководство Депортиво.
Вряд ли неудачная серия гостей прервется и в предстоящем матче. Хетафе в этом сезоне очень хорош в домашних играх. Здесь смогли победить только лидеры Испанского футбола - Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид. Такому клубу, как Депортиво, здесь не светит ничего.
- Хетафе не проигрывает на своем поле уже 9 матчей кряду.
- Депортиво не выигрывал в Хетафе в четырех последних матчах.
Прогноз и ставки на матч Хетафе - Депортиво
Мы ждем, что хозяева уверенно наберут очки. Но ждать большого количества мячей не стоит. Лучшими ставками на матч Хетафе - Депортиво по нашему мнению, будут победа Хетафе 1.92 и тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) 1.79.
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