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    Хетафе - Депортиво 28.02.2018

    Теги ставки на спорт Ставки на футбол

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В одном из поединков 26-го тура Испанской Примеры между собой сыграют Хетафе и Депортиво. Эта встреча пройдет в Хетафе в предстоящую среду и начнется в 21:30 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

    Оба клуба подходят к этому поединку в совершенно разном состоянии. Хетафе уже шесть матчей кряду не знает поражений. Более того, этот клуб не пропустил ни одного мяча в трех предыдущих поединках. Депортиво напротив, вот уже 10 матчей подряд не радовал болельщиков победами. Да и пребывание на предпоследнем месте вряд ли радует игроков и руководство Депортиво.

    Вряд ли неудачная серия гостей прервется и в предстоящем матче. Хетафе в этом сезоне очень хорош в домашних играх. Здесь смогли победить только лидеры Испанского футбола - Реал Мадрид, Барселона и Атлетико Мадрид. Такому клубу, как Депортиво, здесь не светит ничего.

    • Хетафе не проигрывает на своем поле уже 9 матчей кряду.
    • Депортиво не выигрывал в Хетафе в четырех последних матчах.

    Прогноз и ставки на матч Хетафе - Депортиво

    Мы ждем, что хозяева уверенно наберут очки. Но ждать большого количества мячей не стоит. Лучшими ставками на матч Хетафе - Депортиво по нашему мнению, будут победа Хетафе 1.92 и тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) 1.79.

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