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    Крылья Советов - Спартак Москва 28.02.2018

    Теги Ставки на футбол ставки на спорт

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В одном из поединков 1/4 финала Кубка России между собой сыграют Крылья Советов и Московский Спартак. Эта встреча пройдет в Самаре в предстоящую среду и начнется в 17:30 по московскому времени.

    кубок россии, прогноз

    Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

    Крылья Советов совсем недавно можно было увидеть на Кубке ФНЛ. Там Самарцы заняли пятое место, обыграв в решающем матче Спартак-2, но только в серии пенальти. Но в целом, команда Андрея Тихонова оставила приятное впечатление на этом турнире.

    Московский Спартак, в свою очередь, появился на куда более широкой публике. Красно-белые в двухматчевом противостоянии 1\16 финала Лиги Европы уступили Атлетику из Бильбао со счетом 3:4 по сумме двух матчей. В гостях команда Карреры смогла выиграть со счетом 2:1, но перед этим Спартак буквально подарил Испанцам победу 3:1. Красно-белые выглядели куда лучше соперника, но ошибки в обороне сделали своё дело. Вот и в Самаре без них точно не обойдётся.

    • Крылья Советов выиграли в последнем матче против Спартака со счетом 4:0.
    • Спартак победил в 5 из 6 предыдущих поединков против Крыльев.

    Прогноз и ставки на матч Крылья Советов - Спартак Москва

    Кто, как не Андрей Тихонов, должен знать, как обыграть Спартак. Встреча должна получится равной и результативной. Лучшими ставками на матч Крылья Советов - Спартак Москва по нашему мнению, будут обе забьют 2.13 и тотал больше 2 голов (ТБ 2) 1.72.

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