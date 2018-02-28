Крылья Советов - Спартак Москва 28.02.2018
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В одном из поединков 1/4 финала Кубка России между собой сыграют Крылья Советов и Московский Спартак. Эта встреча пройдет в Самаре в предстоящую среду и начнется в 17:30 по московскому времени.
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Крылья Советов совсем недавно можно было увидеть на Кубке ФНЛ. Там Самарцы заняли пятое место, обыграв в решающем матче Спартак-2, но только в серии пенальти. Но в целом, команда Андрея Тихонова оставила приятное впечатление на этом турнире.
Московский Спартак, в свою очередь, появился на куда более широкой публике. Красно-белые в двухматчевом противостоянии 1\16 финала Лиги Европы уступили Атлетику из Бильбао со счетом 3:4 по сумме двух матчей. В гостях команда Карреры смогла выиграть со счетом 2:1, но перед этим Спартак буквально подарил Испанцам победу 3:1. Красно-белые выглядели куда лучше соперника, но ошибки в обороне сделали своё дело. Вот и в Самаре без них точно не обойдётся.
- Крылья Советов выиграли в последнем матче против Спартака со счетом 4:0.
- Спартак победил в 5 из 6 предыдущих поединков против Крыльев.
Прогноз и ставки на матч Крылья Советов - Спартак Москва
Кто, как не Андрей Тихонов, должен знать, как обыграть Спартак. Встреча должна получится равной и результативной. Лучшими ставками на матч Крылья Советов - Спартак Москва по нашему мнению, будут обе забьют 2.13 и тотал больше 2 голов (ТБ 2) 1.72.
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