Тосно - Луч-Энергия 28.02.2018

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В одном из поединков 1/4 финала Кубка России между собой сыграют Тосно и Луч-Энергия. Эта встреча пройдет в Санкт-Петербурге в предстоящую среду и начнется в 17:00 по московскому времени.

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В зимнее трансферное окно Тосно провернул достаточно интересную сделку. Из команды ушли два лидера атаки - Заболотный и Марков, но на смену им пришел опытный Павел Погребняк и малоизвестный Бразильский форвард Рикардиньо, перебравшийся из Сербской Црвены Звезды. Ждать, что эти форварды уже в первых же матчах начнут активно забивать, вряд ли стоит. Но в перспективе было бы любопытно посмотреть на возвращение Погребняка и очередного Бразильского мастера на просторах России.

Что касается Луч-Энергии, то здесь тоже появилась интересная личность. Команду возглавил никто иной, как Александр Григорян, поработавший в этом сезоне с Анжи и скандальным Араратом. В обоих клубах у Григоряна не заладилось и он решил вернуться во Владивосток, где уже работал в сезоне 2013-2014. В том сезоне Луч-Энергии удалось дойти до полуфинала Кубка России. Вполне возможно, что характер этого клуба позволит ему повторить успех и сейчас.

Тосно проиграл в двух предыдущих домашних поединках против Луча.

Луч-Энергия на днях сыграл в финале Кубка ФНЛ, но уступил в нём Уралу в серии пенальти.

Прогноз и ставки на матч Тосно - Луч-Энергия