Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika
    Блог Зарабатывай на спорте и азарте

    Тосно - Луч-Энергия 28.02.2018

    Теги ставки на спорт Ставки на футбол

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В одном из поединков 1/4 финала Кубка России между собой сыграют Тосно и Луч-Энергия. Эта встреча пройдет в Санкт-Петербурге в предстоящую среду и начнется в 17:00 по московскому времени.

    кубок россии, прогноз

    Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

    В зимнее трансферное окно Тосно провернул достаточно интересную сделку. Из команды ушли два лидера атаки - Заболотный и Марков, но на смену им пришел опытный Павел Погребняк и малоизвестный Бразильский форвард Рикардиньо, перебравшийся из Сербской Црвены Звезды. Ждать, что эти форварды уже в первых же матчах начнут активно забивать, вряд ли стоит. Но в перспективе было бы любопытно посмотреть на возвращение Погребняка и очередного Бразильского мастера на просторах России.

    Что касается Луч-Энергии, то здесь тоже появилась интересная личность. Команду возглавил никто иной, как Александр Григорян, поработавший в этом сезоне с Анжи и скандальным Араратом. В обоих клубах у Григоряна не заладилось и он решил вернуться во Владивосток, где уже работал в сезоне 2013-2014. В том сезоне Луч-Энергии удалось дойти до полуфинала Кубка России. Вполне возможно, что характер этого клуба позволит ему повторить успех и сейчас.

    • Тосно проиграл в двух предыдущих домашних поединках против Луча.
    • Луч-Энергия на днях сыграл в финале Кубка ФНЛ, но уступил в нём Уралу в серии пенальти.

    Прогноз и ставки на матч Тосно - Луч-Энергия

    Луч-Энергия является очень неприятным соперником. Тосно будет невероятно сложно выиграть предстоящий поединок. Лучшими ставками на матч Тосно - Луч-Энергия по нашему мнению, будут победа Луч-Энергии с форой (+1.5) 1.50 и тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) 1.60.

    Автор

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться