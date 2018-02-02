174-сантиметровый Джастин Робинсон - главное открытие сезона Единой Лиги ВТБ

Саратовский «Автодор» за четыре года в Лиге ВТБ прославился своим умением находить сильных разыгрывающих буквально из ниоткуда. Кортни Фортсон, Пол Столл и Джош Адамс ярко себя проявили в составе черно-белых. По этому же пути идет и Джастин Робинсон. Американец сейчас входит в тройку лучших ассистентов турнира (6,4 передачи в среднем за матч) и в Топ-10 по эффективности (16,2) действий. И для него это далеко не предел.

На самом деле подписание Робинсона в межсезонье вызывало неоднозначную реакцию. С одной стороны, он хорошо себя показал в Летней Лиге НБА, где выдал несколько результативных игр.

С другой стороны, молодость, отсутствие опыта игры на профессиональном уровне и скромные даже по европейским меркам габариты (рост — 174 см) буквально кричали об ошибочности подобного решения тренерского штаба «Автодора».

Первые месяцы сезона не дали однозначного ответа об уровне Робинсона. Он ярко себя проявил в стартовых матчах сезона, после чего американца настиг затяжной спад. В ноябре Джастин набирал лишь по 6,3 очка в среднем за матч, атакуя с процентом 35,3%.

На самом деле переломным моментом в текущей карьере американца стала тренерская рокировка в «Автодоре». С приходом Евгения Пашутина Робинсон постепенно утвердился в роли основного и незаменимого первого «номера» команды. Другой разыгрывающий волжан Брендэн Фрэйзер проиграл конкуренцию и все чаще действует на позиции атакующего защитника.

Сейчас уже сложно представить «Автодор» без столь самобытного игрока как Робинсон. Февраль вообще стал триумфальным месяцем для американца. Его феерия в недавнем матче с «Енисеем» мало кого оставила равнодушным. Это и неудивительно. 30 очков, 12 передач, 4 подбора, 3 перехвата и сумасшедший коэффициент эффективности (38) «малыша» стали главным фактором успеха волжан в негостеприимном Красноярске. А ведь до этого саратовцы еще победили лидировавший тогда «Локомотив». И Джастин там также был на первых ролях.

Секрет успеха Робинсона заключается в сочетании хорошей командной игры и его индивидуального мастерства. Евгений Пашутин научился прятать слабости «малыша» в защите. А уж серьезный атакующий потенциал новичка был виден еще в момент подписания контракта. Американец хорош во всех основных наступательных компонентах игры.

Пик-н-роллы

Главной комбинацией современного баскетбола остается пик-н-ролл. Для Робинсона этот элемент также является одной из сильных сторон. Пожалуй, именно качественное исполнение «двоечек» и делает его столь опасным в нападении. Американец хорошо атакует сам, и еще лучше находит передачами партнеров по команде. Против «малыша» волжан трудно найти оптимальную защиту.

В ситуациях, когда соперник страхует трехсекундную зону, Джастин наказывает его средними бросками. При неравноценных же разменах он не стесняется обыгрывать оппонентов в проходах, а также с хорошим процентом бросает через руки. Причем даже такие монстры защиты как Фрэнк Элегар не смущают молодого баскетболиста.

В других вариантах защиты Робинсон всегда готов отдать передачу. Причем он уверенно пасует на периметр, видит прорывы крайних к чужому кольцу и находит открытыми центровых в «краске».

Причем в случае с «большими» Джастин понимает специфику каждого из них. Центровому Артему Клименко он старается отдавать передачи под самое кольцо. Более подвижного Иэна Хаммера же старается чаще задействовать в движении.

Умение разгонять быстрые отрывы

В системе «Автодора» для разыгрывающих умение разгонять быстрые отрывы является одним из ключевых навыков. Все-таки на протяжении многих лет скорость является фирменной чертой волжан. Вот и Робинсон хорошо вписывается в эту концепцию баскетбола. Сам он редко убегает на чужое кольцо. Но вот в качестве пасующего выглядит весьма уверенно. Благо, что в нынешнем составе черно-белых хватает игроков, умеющих вовремя рвануть в отрыв.

Робинсон не боится контакта

Для молодых игроков жесткость опытных оппонентов нередко становится самым тяжелым моментом перехода от студентов к профессионалам. Но в случае с Робинсоном это практически незаметно. 22-летний Джастин смело идет в стык и не боится контакта. Это особенно заметно в проходах, где американец периодически забивает тяжелые броски с активным сопротивлением.

Бросок

Все-таки невысокий рост (174 см) не позволяет Джастину использовать свой атакующий арсенал на максимум. Например, в проходах он все же не так эффективен, как мог бы быть. Но вот бросок у Робинсона остается серьезным козырем. Да, статистика тех же трехочковых американца не особо впечатляет. С дуги он атакует со средним процентом — 35,5% (1.6 из 4.4 в среднем за матч).

Но здесь нужно понимать, что очень много трехочковых лидера «Автодора» попадают в категорию «тяжелые». Он их совершает после неравноценых разменов через руки высокорослых оппонентов. Или же в конце владения. Вдобавок нужно отметить и качественный средний бросок американца. Таким образом он чаще всего наказывает оппонентов за излишнее стремление к защите «краски».

Дриблинг и непредсказуемость

Еще одной «фишкой» Робинсона является его дриблинг и отличное владение собственным телом. «Малыш» умеет резко менять движение при работе с мячом. Такая «дерганная» техника делает его непредсказуемым для оппонентов. А это заметно осложняет возможности для его опеки.

Умение решать концовки

«Автодор» в нынешнем сезоне вытащил немало матчей в напряженных концовках. Пожалуй, именно умение вырывать победу на последних секундах выгодно отличает эту команду Пашутина от большинства прямых конкурентов. И здесь влияние Робинсона также не стоит недооценивать.

Да, Джастин еше молодой игрок. Ему не хватает и опыта, и мастерства. Но вот с нервами у парня уже сейчас все в порядке. У него есть потенциал в будущем вырасти в элитного клатчера. Это подтверждают последние матчи волжан.

Во встрече с ВЭФ Робинсон принял активное участие в де-факто победной атаке саратовцев. Попав под блок-шот, он быстро сориентировался и отдал мяч открытому партнеру под кольцо.

В игре с «Локо» Джастин забил важную «треху», а на последних секундах отдал результативную передачу под победный бросок Шелекето.

В матче же с «Енисеем» американец и вовсе стал единоличным героем. На последних минутах он был просто неудержим. Робинсон набрал 11 очков и этим решил судьбу встречи в пользу «Автодора».

Джастина Робинсона можно смело называть главным открытием нынешнего сезона Лиги ВТБ. Изначально его подписание попадало в категорию экзотичных. Внимание привлекал, прежде всего, невысокий рост дебютаната. А вот его перспективы в турнире выглядели весьма туманно. Тем не менее, нужно признать, что селекционная служба «Автодора» на этот раз не промахнулась. Своей яркой игрой защитник сломал все стереотипы. Он стал полновесным лидером команды, который напрямую влияет на результат.