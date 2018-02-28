«Крылья Советов» - «Спартак»: ставить ли на вторых?

"Крылья Советов"

«Крылья Советов» в Кубке России выполняют функцию грозы авторитетов. Представитель ФНЛ выбил из турнира экс-чемпиона страны – «Рубин» (1:2 в 1/8 финала) и лидера текущего первенства РФПЛ – «Локомотив» (3:2 в ОТ в 1/16 финала). Лишь на ранней стадии соревнований соперник был из категории совершенно проходных – «Сызрань-2003» уступила самарцам на своем поле со счетом 0:2. В своем чемпионате «крылышки» занимают третье место и реально претендуют на повышение в классе.

"Спартак"

«Спартак» прошел в Кубке России две стадии. На обеих «спартачи» играли с командами юга страны. В 1/16 финала москвичи всухую обыграли «Кубань» (0:2). В 1/8 устроили праздник футбола с одноклубниками из Нальчика. Тогда москвичи победили в Москве со счетом 5:2. Самый титулованный клуб РФ покинул Лигу Европы, не сумев укротить «львов» из Бильбао. В первенстве РФПЛ действующий чемпион занимает третье место.

Статистика и личные встречи

КС забивал по два гола в каждом матче Кубка России.



«Спартак» одержал в Кубке России две победы с форой (-1,5).



Два сезона назад «Крылья» разгромили «Спартак» в Самаре (4:0).



И скромно уступили в Москве (1:0).

Прогноз

«Спартаку» больше не сражаться за Лигу Европы. Отстоять чемпионский титул – почти фантастика. Кубок России может быть первым и единственным трофеем в сезоне. Из ведущих клубов страны в ¼ финала вышли только «красно-белые». Это говорит о серьезном настрое команды относительно завоевания кубка. Тем более соперники – совсем не конкуренты. «Шинник», «Авангард»… И еще кто-то из пары «Тосно» - «Луч». Бесспорно, столичный клуб - явно чужой на этом празднике жизни. Но борьбу до конца еще никто не отменял. «Крылья» смело сыграли с «Рубином» и «Локо». Считаем, последний московский клуб в турнире не станет их добычей. Ставим в БК 1хСтавка с коэффициентом 1.81 на выигрыш гостей.

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