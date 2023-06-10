Наблюдения Владислава Воронина из Стамбула.

Сложно ли удивить Пепа Гвардиолу?

Казалось – очень. Но за сутки до финала Лиги чемпионов он увидел океан журналистов со всего мира, кое-как влившийся в одну комнату в Стамбуле, и прошептал:

– Ваааау…

Человек, который постиг все уровни футбольного величия, поднимал самые тяжелые кубки и привык ко всеобщему вниманию, поразился, как много людей ждут от него только одного.

И слегка улыбнулся.

Вдумайтесь: с магического представления пиковой «Барселоны» Гвардиолы, которую «Манчестер Юнайтед» молил о пощаде (по воспоминаниям Серджи Бускетса, за 10 минут до конца Уэйн Руни сказал Хави: «Достаточно. Вы выиграли. Можете перестать гонять мяч вокруг нас»), пролетело 12 лет. Гвардиола повлиял на стиль игры в нескольких странах, вдохновил целое поколение тренеров, построил гегемона АПЛ, а нового трофея, по которому измеряется величие в массовом сознании, так и не выиграл. И для большинства интрига субботнего стамбульского вечера не столько «Выиграет ли наконец «Сити» Лигу чемпионов», сколько «Выиграет ли Пеп?»

А что эта цель значит для него?

– Мечта. Абсолютно точно мечта, – рассуждает Гвардиола на Олимпийском стадионе имени Ататюрка, где одна английская мечта уже исполнилась 18 лет назад. – Чтобы добиваться успеха, всегда нужна правильная доза одержимости. «Одержимость» – в хорошем смысле. Это мечта, которая нами движет.

Почему вообще Лига чемпионов стала для Пепа мечтой на грани одержимости? Ведь он никогда не считал ее главным турниром. Наоборот, последовательно, год за годом, объяснял: вершина – АПЛ, там матчи каждую неделю, влияние случайности стремится к нулю. «Именно чемпионат показывает, чего вы стоите как команда, стабильная ли у вас система. А ЛЧ более непредсказуемая: один плохой момент, плохое решение, плохой перерыв между таймами может разрушить труды всего сезона», – говорил Гвардиола.

Пеп может рассуждать на эту тему долго – за 12 лет пути к вожделенной чашке он от злости побил много блюдец. Как-то в интервью он расширил тезис о неконтролируемости ЛЧ: «Мы вылетели в полуфинале из-за пары миллиметров заступа за линию офсайда. И эта пара миллиметров определяет, потрясающая вы команда или нет. При этом я выигрывал Лигу чемпионов, когда в ответном матче ½ финала моя команда нанесла всего 1 удар в створ, и тот – на 91-й минуте. Но я проигрывал в полуфинале, когда моя команда нанесла более 20 ударов. Нужно расширять рамки контроля, но предсказать ошибки – невозможно».

Но одно дело – теория о поражении как точке роста. Другое – 12 лет ожидания при безостановочном росте требований. Нельзя вечно поскальзываться у входа в учебник истории – рано или или поздно он захлопнется. Тем более когда ты главный тренер «Манчестер Сити» – клуба, равных которому по могуществу мало.

Так складывается парадокс: Гвардиола стремится к контролю на длинной дистанции, но его наследие в глазах широкой аудитории снова зависит всего от 90 минут. Гвардиола глобально меняет футбол, но глобальная аудитория ждет четкого подтверждения уровня «Величайший тренер».

Гвардиола не философ-отшельник – он хочет исторического признания.

«Я согласен с медиа и людьми, которые говорят, что мы должны выиграть Лигу чемпионов, чтобы считаться великой командой, – сказал Гвардиола на финише сезона. – Моя оценка уровня «Сити» не поменяется [даже при поражении в финале], но для истории, справочников, книг это важно. Нас будут судить по победе в Лиге чемпионов. Я знаю это».

И что теперь делать? Ответ – в другой одержимости Пепа.

«В финале очень важно иметь план и следовать ему. Это дает стабильность. Я не верю, что можно успешно провести финал, перед которым я скажу: «Ок, делайте что хотите». Нет, нужно быть стабильными, – сказал Гваридиола в Стамбуле. – Если игра идет плохо – мы можем выпустить еще форвардов, можем поставить семь центральных защитников, я не знаю. Игра моментами может быть сумасшедшей – там может быть не тактика, а только желание победить. Но начинать надо четко по плану. И самое важное – не думать, что мы проигрываем. При счете 0:0 итальянские команды считают, что они побеждают, а мы – почему-то нет. 1:0, 0:1 – не важно, нужно быть стабильными».

Эта стабильность – прописанный сценарий. Илкай Гюндоган как-то назвал Пепа гением, который читает игру и покрывает идеями каждую потенциальную ситуацию на поле. То же самое про «Барселону»-2011 и финал с «Манчестер Юнайтед» вспоминал Дани Алвес: «Он полностью изучил соперника, рассказал нам вообще все, что случится в матче. Абсолютно все!»

Пеп настолько заразил команду уважением к доскональной подготовке, что Кевин Де Брюйне, сидевший перед журналистами за пару минут до него, детально описал предполагаемый сценарий матча: «Интер», как всегда, выстраивается по 5-3-2 (КДБ добавил, что это будет не очень привычно для «Сити», потому что в АПЛ команды с пятью защитниками чаще выбирают 5-4-1), действует плотно, у «Сити» поначалу нет моментов – но игра раскачивается и раскачивается. Рубен Диаш, один из пяти капитанов «Сити» и автор пронзительной речи перед финалом Кубка Англии, был краток: «Мы любим давление. Мы будем бежать быстрее, будем прыгать быстрее. Это еще один матч, просто особый».

Тот редкий случай, когда слова про «еще один матч» не звучат как бравирование. С Гвардиолой «Сити» к каждому матчу матчу подходит как робот – и перед финалом, кажется, невозможно заготовить еще больше деталей. Пеп ходил по подтрибунному помещению стадиона Ататюрка почти в стиле Конора Макрегора: расслабленные руки вылетали вперед, как бы расширяя тело и создавая образ хищника. На тренировке, пока игроки толкались в квадратах, Пеп чеканил (рекорд – 22 раза) или пинал мяч себе на ход рабоной. Обнимал Грилиша. Стучал второго тренера по животу. Иногда даже шутил. В ответ на вопрос про секрет тренерского успеха выдал классическую шутку из твиттера: «Нужно иметь хороших игроков. В прошлом у меня был Месси, сейчас – Холанд. Вот мой успех».

Но это проявления уверенности, а не самоуспокоенности.

Пеп в исторический день не может быть спокоен – он даже перед некоторыми дневными матчами в чемпионате может не завтракать. И не раз повторял, что сильнее всего его мотивирует страх поражений.

Чуть ли не первое, что Гвардиола сделал в кабинете на базе в 2016 году – написал черным маркером от руки слова Марсело Бьелсы: «Моменты, когда я становился лучше, тесно связаны с неудачами. Моменты, когда я становился хуже, тесно связаны с успехом». Аргентинский ментор продолжал: «Успех деформирует нас – расслабляет, загоняет в ловушку, делает хуже, подкармливая эго. Неудача, наоборот, формирует нас – делает крепче, последовательнее».

Только эти надписи хороши для осмысления после.

А перед финалом – другие переживания. Безумно интересно: о чем думал Гвардиола, чеканя мяч на пустом стадионе имени Ататюрка во время тренировки?

Как ему прожить эту субботу, дождаться решающего часа?

Сможет ли он играть весь день в плейстейшн, как Андреа Пирло перед финалом ЧМ-2006? Или болтает до четырех утра с приятелями-тренерами, как Роберто Карлос с друзьями по «Реалу» перед победным финалом ЛЧ-1998? Или просто ворочается в кровати и не может уснуть, как Марсело перед финалом ЛЧ-2018 против «Ливерпуля»?

Ведь историческая развязка так близко. У шуток про шарлатана можно выбить последнюю опору.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan, Mike Hewitt, Jasper Juinen; globallookpress.com/Mateusz Porzucek/Keystone Press Agency