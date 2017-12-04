О шаловливых ручках и фигурном катании

Модификация правил фигурного катания – вещь весёлая. Но и опасная – своими последствиями.

Россия, кстати, всегда была не последней в попытках «исправить всё одним махом». В своё время тот же Станислав Жук отчаянно боролся за то, чтобы ввести примерно такой обсчёт «по элементам», который мы имеем сейчас. Разговор тогда, само собой, шел о том, что это даст «объективное судейство». Надо говорить о том, что «объективность» осталась там же, где она и была при 5.9 и 6.0?

Россия была инициатором повышения цены четверного прыжка в программе. Делалось это под впечатлением истерии из-за проигрыша Плющенко Лайсачеку. Проигрыша, причиной которого были больные колени, из-за которых Евгений не «садился» низко во вращениях и подчас хуже делал «дорожки».

Вместо того, чтобы хотя бы признать это, мы пошли своим обычным путём, выкинув на публику миф о якобы «мужском» катании с четверными. Это, конечно, совершенная чепуха, рассчитанная на реакцию мало что понимающей публики, но она сработала. Как результат, мы имеем охренеть какую «мужскую» с шестью четверными, которую показал гражданин Чен. Не завали он короткую, и тема была бы закрыта, хотя по гармоничности катания и прочему что до Ханю, что до Фернандеса ему далеко. Это второй конец той самой палки.

Ещё одна история связана с женским одиночным катанием. Строго говоря, программа Жени Медведевой по сумме сильнее. На голову. Но – есть «гениальное» правило о цене на вторую половину программы. Можно говорить о спортивном достижении, подвиге почти – это будет правдой. Но можно – о тупо перекошенной программе, первая половина которой скучна – и это тоже правда.

Фигурное катание – особый спорт. Если вам не нужна его художественная сторона – давайте уберём музыку, кроме простого метронома. Сколько народу пойдёт на это смотреть? Столько же, сколько ходило на «школу»?

Вопрос непрост, конечно, но собственно говоря, главное – понять, что приведённые мной примеры – в первую голову – иллюстрация. Главное же – мысль о ненужности, вредности поспешных «реформ», которые гнут и крючат этот спорт. Которые зачастую непонятны ни для зрителей, ни для спортсменов.

Может быть, пора установить чёткие правила игры, на достаточно долгое время? Может быть, сначала продумать их всесторонне и обсудить? Может быть, думать о стабильном развитии вида, а не о том, чтобы вытянуть повыше своего участника на сезончик? Мне кажется так…

П.С. : А ещё я всё же за разграничение женского и детского катания.