Гильотину придумал противник смертной казни. Как так?

Берегите голову.

Что будет, если противник смертной казни и лоббист гуманистических идей захочет сделать исполнение высшей меры наказания более справедливым и с меньшими страданиями? Удивительно, но появится машина для убийств, которая будет основным оружием на протяжении двух веков.

Да, это краткая история гильотины – важного атрибута Французской революции.

Гильотину придумал врач, который выступал против смертной казни. Хотя сам не участвовал в ее разработке

По легенде, в мае 1738 года беременная женщина услышала на одной из улиц Франции крики мужчины, казненного на пыточном колесе, – и на фоне этого у женщины начались преждевременные схватки. Ей оказалась мать доктора Жозефа Игнаса Гильотена, будущего создателя одного из самых известных орудий для убийств.

Кажется, это определило будущее Гильотена: он преподавал литературу в университете Бордо, а потом в Париже занялся медициной и стал практикующим врачом. Позже Гильотен вошел в политику – к этому подтолкнул памфлет, в котором он выступил за большее представительство недворян в законодательных органах.

Уже в 1789 году Гильотен стал депутатом от Парижа в Национальном собрании. Он занимался улучшением условий в парижском зале собраний, держал на контроле социальные вопросы (ездил по больницам, приютам и домам престарелых, чтобы улучшить там условия), подготовил план реформ в медицине, что повлияло на качество обучения врачей и повышение уровня здравоохранения во Франции.

Кроме социальных и медицинских вопросов, Гильотен участвовал в реформировании уголовного кодекса. Больше всего его беспокоили неравенство в судебной системе и распространенная в то время жестокость наказаний, поэтому он выступал за гуманность и эгалитарность (например, до этого дворянам отрубали головы, а всех остальных вешали или отправляли на пытки) положений кодекса.

Ключевой момент – законопроект из шести статей, который Гильотен представил Ассамблее в 1790 году. В них он предлагал одинаково наказывать преступников, независимо от их сословия и звания, отменить конфискацию имущества осужденных и закрепить права семей на их тела.

Шестой пункт вызвал наибольшие споры, а обсуждение по его принятию долго откладывалось: «Когда назначается смертная казнь, ее исполнение должно быть одинаковым, независимо от преступления. Преступник должен быть обезглавлен с помощью простого механизма».

Гильотен как противник смертной казни считал, что это более гуманный способ, чем используемые в период Французской революции: «Моя машина моментально отрубит вам голову – вы ничего не почувствуете. Удар машины подобен молнии, голова отлетает в сторону, хлещет кровь, человек умирает». Такое предложение высмеивалось даже сатириками, хотя уже через год его приняли. Гильотену уже тогда не понравилась общественная реакция, поэтому он закрылся от дальнейших дебатов.

Гильотина стала главным оружием во время Французской революции – под нее попал даже король Людовик XVI

По сути, гильотину придумал не сам Гильотен, в честь которого ее назвали. Во-первых, аналогичные устройства для казней существовали и раньше в других странах – это подтверждают гравюры из Шотландии, Германии и Италии. Во Франции же это пришло к стандарту: в течение двух веков гильотина использовалась как основное орудие для казней осужденных.

Во-вторых, Гильотен был больше лоббистом для появления такой машины. Теоретической же разработкой занимался доктор Антуан Луи (изначально гильотину вообще называли луизетой), а Ассамблея поручила контролировать процесс политику Пьеру Луи Редереру. Редерер связывался с Гильотеном по поводу участия в разработке, но подтверждений его согласия нет.

Заказ на создание новой машины для казней принял немецкий производитель клавесинов Тобиас Шмидт. Первые испытания проводились на овцах, телятах и трупах в доме престарелых, а уже после этого у гильотины появилось косое лезвие, которое моментально перерезало жертвам шею.

В 1792 году через гильотину казнили первого человека – вора Николя Жака Пеллетье. Увидеть в действии новое карательное оружие собралась многотысячная толпа. Но ее ждало разочарование: вместо мучительных криков и зрелища – секундная смерть.

Большая часть смертей с помощью гильотины пришлась на кровавый террор (1793-1794 годы) во время Великой французской революции. По оценкам историков, жертвами стали от 15 до 17 тысяч человек. Причем на гильотине погибли король Людовик XVI, королева Мария-Антуанетта, ученый Антуан Лавуазье и другие представители знати.

Со временем гильотина технически совершенствовалась, а люди открыли для себя новый вид зрелища, хлопая или свистя палачу во время казни. Шарль Анри Сансон – первый палач на гильотине, через которого прошли тысячи жертв – стал для масс народным мстителем. «Великие граждане и хорошие люди постоянно идут друг за другом на гильотину. Скольких из них она еще поглотит?» – писал в дневнике Сансон.

Эдинбургский журнал The Chamber’s писал, что Гильотен до конца жизни жалел о причастности к появлению гильотины. По слухам, он изготовил для друзей специальные таблетки для самоубийства, чтобы избежать попадания на гильотину. Уже после смерти Гильотена его родственники даже просили французское правительство переименовать орудие, но получили отказ.

«Машина, рожденная из гуманных намерений, наделила его имя отвратительным бессмертием»

Последняя казнь через гильотину прошла в Марселе в 1977 году – жертвой стал сутенер и убийца Хамид Джандуби. Уже через четыре года во Франции отменили смертную казнь. Несмотря на двухвековую историю, гильотина осталась главным элементом только во французской истории.

При этом в нацистской Германии гильотина активно использовалась как один из способов казни. У нее даже появилось собственное название – fallbeil или падающий топор. По приказу Адольфа Гитлера по всей Германии появилось 20 гильотин. За 12 лет ее жертвами стало больше 15 тысяч человек.

За время существования гильотина прошла путь от скепсиса и насмешек до страшного орудия и символа Французской революции, которое коснулось и королевскую знать, и всех неугодных. А сейчас закрепилось как приспособление для сигар и даже один из самых распространенных приемов в MMA (когда голова соперника попадает в жесткий захват руками).

Гильотен умер естественной смертью в 75 лет, а слухи о смерти от собственной машины – миф. На его похоронах врач Эдме-Клод Бурру сказал: «Как верно, что трудно принести пользу человечеству без того, чтобы самому не оказаться в неприятном положении. Простая машина, рожденная из гуманных намерений, наделила его имя отвратительным бессмертием».

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Фото: Gettyimages /Hulton Archive / Stringer, Handout / Handout