Перейра привез чемпионский пояс UFC бразильскому племени – это уважение к корням. Колорит 🦁

Алекс Перейра – новый чемпион UFC в среднем весе. Он провел в промоушене только четыре боя, но ни разу не проиграл и уже забрал чемпионство у Исраэля Адесаньи.

И теперь привез пояс в родную Бразилию. Оцените колорит:

Перейра имеет корни племени Патаксо (население составляет около 12 тысяч) из штата Баия. В середине XX века оно подвергалось гонениям и интегрировалось в общее население. Племя говорило на вымершем языке патаксо – его заменил португальский, хотя некоторые слова сохранились.

Когда Перейра впервые пришел в зал по кикбоксингу, он узнал, что его первый учитель имеет такое же происхождение: «В тот же день я пошел домой и спросил маму. Она сказала, что мои бабушка и дедушка были коренными жителями. Это заставило меня почувствовать уверенность. Мы хотели возродить мое происхождение и коренную культуру».

После этого Перейра погрузился в изучение родословной: «Во мне нет ничего бразильско-европейского и бразильско-африканского. Оба моих родителя происходят корнями из племен, которые жили на этой земле до того, как на нее пришли чужаки. Так случилось, что, когда я попал в зал кикбоксинга, в нем были только такие ребята – чистокровные бразильцы».

Перейра ценит происхождение и заботится о сохранении самобытности культуры. Например, он умеет стрелять из лука – традиционный навык племени. Это превратилось в фирменный жест перед боями: «Я совершил ритуал с луком и стрелами. Затем последовал эпизод с местной музыкой. Так все и началось».

Теперь Перейра даже устраивает спарринги с коренными жителями:

Прозвище Перейры – «Поатан», что переводится как «каменная рука» и отсылает к стрельбе из лука. Он использует национальный образ на пресс-конференциях – так было перед боем против Адесаньи: раскрашенный торс, специальный головной убор и атрибуты на шее.

Во взрослой жизни обращение к корням помогли Перейре победить алкозависимость и перестроили жизненные ценности. Во время пандемии коронавируса он приезжал из Сан-Паулу в Порту-Сегуру, чтобы помочь местным жителям с едой:

«Я хочу сделать себе имя и в будущем использовать его, чтобы помогать коренным народам. С некоммерческой целью воспользоваться преимуществами медиа-платформы, которую UFC дает мне. Благодаря этому у меня есть потенциал реально помочь коренным народам».

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Фото: Gettyimages.ru/Alex Pereira; Twitter/mmamania