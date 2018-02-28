Экзистенциальное золото

Надо бы для себя тему Олимпиады закрыть. Всё, вроде проехали. Однако как её закроешь, если, по сути, одни вопросы в голове, а ответов нет.

Вот, например, я так и не понял – наш двадцатидвухлетний героический паренек, который в лыжах взял ЧЕТЫРЕ(!!!) медали – он на эту Олимпиаду поехал бы, если б наших лидеров не дисквалифицировали? Это ему шанс выпал или это планировалось?

И если это шанс – то кого благодарить за него?

И как теперь вообще относиться к тренерской работе в сборных по зимним видам? Сколько мы таких шансов за все эти годы не дали нашим паренькам и девочкам в биатлоне, в лыжах, коньках?

Или вот вопросик вопросов. У нас всего два золота в Корее. Но вы осознали, какие это два золота?

О чем эти два золота – вы поняли? Нет?

Объясню.

Одно золото – абсолютно, истинно женское!

Потому что в женском фигурном катании!

Кстати, эквивалент этому золоту на летних Играх тоже всегда у нас! Догадались какое?

А другое золото – абсолютно, истинно мужское! Потому что это хоккей! Хоккей, мать его!

Теперь понимаете, к чему я клоню?

Мы на этой, казалось бы, зарубленной для нас Олимпиаде стали единственно первыми там, где всё начинается и всё заканчивается – где в современном спорте сконцентрированы и берут свое начало мужское и женское естество!

Мы не просто взяли всего два золота. Мы снова впереди всех, как бы этого не хотели признавать наши соперники. Наше золото на самых краях – от абсолютно женственного до абсолютно мужественного! Понимаете? Мы как хранители границ, как продолжатели традиций!

Мы даже в урезанном олимпийском составе умудрились снова стать на фоне всех неповторимыми и важными, понимаете этот скрытый смысл?

Наше золото в Корее - экзистенционально!

Я уже не говорю про то, что в женском катании мы были для всех недостижимы как дальний космос, а в хоккее мы почему-то именно сейчас взлетели на вершину из такой же космической глубины!

И у меня, естественно, опять вопросы! Как это с нами происходит? Почему Гусев забрасывает шайбу, когда мы в смертельном цейтноте и в меньшинстве!!! Он забрасывает шайбу, когда уже все в мире поняли – ну всё, этим русским уже ничего не светит!

Но, оказывается, светит!

И свет этот не из вне, а из нас! Понимаете? Из нас!

И я вновь и вновь спрашиваю себя – почему?

Почему это с нами постоянно происходит и показывает нам и миру, что мы не такие, как все?

И главное, разве это не так? Разве шайба Гусева не есть фактор нашей необыкновенности?

А разве наш собственный, домашний, семейный, кухонный скандал, который мы сейчас устроили из-за золота в женском катании, где мы сами меж собой взялись определять, кто лучший Ангел – Медведева или Загитова – разве это не говорит о том, что только мы и можем себе такое позволить – поспорить о женщинах на предмет лучшей, ангельской женственности!

Разве это возможно еще где-то?

Где-то есть еще ангелы, которые готовы к войне?

И у меня всё пока. Хотя еще что-то хотел сказать про эти игры. Вопросы-то еще остались. Но пусть ответы на них поищет товарищ Губерниев. Ему ведь продолжать комментировать его и наше любимое детище, которое опять получило двойку по физкультуре. Только вот я думаю, может двойка по физре потому, что и по математике, и по истории тоже двойки?

Удачи! И подумайте над моими словами ;-)