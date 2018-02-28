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    baltika
    Блог Ставки, деньги и игра

    Экзистенциальное золото

    Надо бы для себя тему Олимпиады закрыть. Всё, вроде проехали. Однако как её закроешь, если, по сути, одни вопросы в голове, а ответов нет. 

    Вот, например, я так и не понял – наш двадцатидвухлетний героический паренек, который в лыжах взял ЧЕТЫРЕ(!!!) медали – он на эту Олимпиаду поехал бы, если б наших лидеров не дисквалифицировали? Это ему шанс выпал или это планировалось?

    И если это шанс – то кого благодарить за него?

    И как теперь вообще относиться к тренерской работе в сборных по зимним видам? Сколько мы таких шансов за все эти годы не дали нашим паренькам и девочкам в биатлоне, в лыжах, коньках? 

    Или вот вопросик вопросов. У нас всего два золота в Корее. Но вы осознали, какие это два золота? 

    О чем эти два золота – вы поняли? Нет?

    Объясню.

    Одно золото – абсолютно, истинно женское! 

    Потому что в женском фигурном катании! 

    Кстати, эквивалент этому золоту на летних Играх тоже всегда у нас! Догадались какое?

    А другое золото  – абсолютно, истинно мужское! Потому что это хоккей! Хоккей, мать его!

    Теперь понимаете, к чему я клоню?

    Мы на этой, казалось бы, зарубленной для нас Олимпиаде стали единственно первыми там, где всё  начинается и всё заканчивается – где в современном спорте сконцентрированы и берут свое начало мужское и женское естество!

    Мы не просто взяли всего два золота. Мы снова впереди всех, как бы этого не хотели признавать наши соперники. Наше золото на самых краях – от абсолютно женственного до абсолютно мужественного! Понимаете? Мы как хранители границ, как продолжатели традиций!

    Мы даже в урезанном олимпийском составе умудрились снова стать на фоне всех неповторимыми и важными, понимаете этот скрытый смысл? 

    Наше золото в Корее - экзистенционально! 

    Я уже не говорю про то, что в женском катании мы были для всех недостижимы как дальний космос, а в хоккее мы почему-то именно сейчас взлетели на вершину из такой же космической глубины!

    И у меня, естественно, опять вопросы! Как это с нами происходит? Почему Гусев забрасывает шайбу, когда мы в смертельном цейтноте и в меньшинстве!!! Он забрасывает шайбу, когда уже все в мире поняли – ну всё, этим русским уже ничего не светит!

    Но, оказывается, светит!

    И свет этот не из вне, а из нас! Понимаете? Из нас!

    И я вновь и вновь спрашиваю себя – почему?

    Почему это с нами постоянно происходит и показывает нам и миру, что мы не такие, как все? 

    И главное, разве это не так? Разве шайба Гусева не есть фактор нашей необыкновенности?

    А разве наш собственный, домашний, семейный, кухонный скандал, который мы сейчас устроили из-за золота в женском катании, где мы сами меж собой взялись определять, кто лучший Ангел – Медведева или Загитова – разве это не говорит о том, что только мы и можем себе такое позволить – поспорить о женщинах на предмет лучшей, ангельской женственности!

    Разве это возможно еще где-то?

    Где-то есть еще ангелы, которые готовы к войне?

    И у меня всё пока. Хотя еще что-то хотел сказать про эти игры. Вопросы-то еще остались. Но пусть ответы на них поищет товарищ Губерниев. Ему ведь продолжать комментировать его и наше любимое детище, которое опять получило двойку по физкультуре. Только вот я думаю, может двойка по физре потому, что и по математике, и по истории тоже двойки? 

    Удачи! И подумайте над моими словами ;-) 

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