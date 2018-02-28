Это разговор об игре

Этот разговор кому-то надо было начать.

И он не будет завершен. Это только начало. Вопрос – начало чего?

Что делать, если нет даже тысячи на игру, на ставку?

Работаешь, конечно, но на игру всегда оставляешь последнее, потому что если обычная работа, откуда с неё деньги? Так еще и попрекнут тем, что деньги на всякую ерунду тратишь, проигрываешь, а ведь могли пригодится для чего-то важного!

Важного?

А игра это разве не важно?

Игра это ведь больше чем хобби, увлечение. Игра это больше, чем игра! И в то же время игра это всего лишь игра!

И вот нет даже тысячи, чтобы поставить. И нет возможности это быстро изменить. Конечно, можно занять, можно даже кредитную историю оформить, но этого делать нельзя для игры. Это любой чувствует и знает, что такие деньги игра съедает мгновенно.

Так что это почти невозможная в реальности задача найти хотя бы тысячу на игру, чтобы эта тысяча не обросла не нужными, тяжелыми, тянущими ко дну и проигрышу мыслями. Где вы найдете такого человека, у которого «проблема» - поставить пять тысяч или десять, и чтобы он поделился с вами всего-то тысячей?

У нас и благотворительного фонда игроков на Спорс.ру нет, в который можно было бы обратиться и с легким сердцем получить хотя бы тыщенку.

Заметьте, у нас даже в мышлении нет такого, что сразу подумать о том, что надо откликнуться на подобную просьбу!

Вот, правда, ты сейчас читаешь эти слова и они в тебе рождают только возмущение и отторжение, потому что как это – дать кому-то тысячу на игру? Заметь, не на пожрать, не на баб, не гулянку, а именно на игру.

А ведь игра – это понятие общее, то есть, по сути, у неё нет индивидуальной принадлежности! Игра она в нашем мышлении, в каждом из нас, но попробуйте подумать о том, чтобы просто помочь кому-то с игрой, расстаться с деньжатами по душевной тяге – ага, чувствуете, как это вообще не работает?

Потому что этого в нас нет – нет того, чтобы воспринимать игру сообща! И даже если сказать тебе, у которого есть эта лишняя, ненужная тысяча, которая тебе не поможет, но может помочь другому, если вот тебе сказать, что если выиграет ставка, то тебе же вернут твой подарок, еще и с прибавкой, если сказать, что о ставке этой обязательно напишу, расскажу, что это будет интересно и любопытно, и что ты сам откроешь для себя новые ощущения, когда ты перестаешь думать так, как думал до этого, то ничего в твоем мышлении не поменяется, потому что твой ум все равно скажет тебе, что это разводка!

В нас нет этого чувства, когда мы понимаем, что игра не только у нас, но и у других, тоже у нас.

Мы все по отдельности.

И ладно отдельный человек. Такой есть может только на миллион, да и то, наверняка, далек от игры.

Но вот есть же рекламные бюджеты, есть же редакция, журналисты, которые могли бы организовывать такую помощь простым игрокам, хотя бы за то, чтобы те рассказывали в своих блогах о том, как они сыграли. И если выиграли, то пусть такой игрок поможет еще кому-то, а тот еще кому-то.

Чтобы создалась такую цепочка. Чтобы она всегда работала, всегда была.

Чтобы такая цепочка появилась!

Вот нужна тысяча на ставку, и не надо просить, просто написал об этом и один человек, не десять, не сто, а один человек помог другому, и всё! И если проиграли – то бывает, не получилось.

Но зато было! Сделали!

А если сыграло – то это как бонус к новым чувствам, к новым историям!

Но этого нет! Ни в каком виде!

Потому что внутри нас этого нет!

И вопрос – можно ли изменить это ущербное мышление?

Можно ли создать хотя бы на Спортс.ру впервые в мире такую игроцкую среду, в которой у игроков в нужный момент будет возможность найти хотя бы тысячу на нужную ставку?

Поэтому и начинаю этот разговор, который вряд ли можно назвать полемическим, поскольку если вы не настроены перечесть то, что тут написано и не готовы подумать над этим, то лучше не комментировать.

Это разговор не о деньгах!

Это разговор о человеке. А значит это разговор об игре.

P.S. В прошлый раз постеснялся оставить кошелек, но если человек захочет инкогнито сыграть, то, как говорится, на всякий пожарный случай, есть Вебмани - R340169319738

Со своей стороны гарантирую веселый отчет в блоге и возврат подарка с прибавкой в случае удачи.

А вообще, для сотрудничества пишите в комменты. И по рекламе тоже.

Мир должен меняться. Мир может меняться.