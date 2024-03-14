Вся красота ЛЧ прошлой недели: ассист-мечта, три незабитых пенальти, смелый ход «Барсы»

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В Лиге чемпионов определились четвертьфиналисты. На этой неделе «Арсенал» в драматичном матче прошел «Порту», «Барселона» не особо напряглась в противостоянии с «Наполи», «Боруссия» на классе сломила «ПСВ», а «Интер» не удержал преимущество первого матча и вылетел от «Атлетико».

Главные моменты вторых встреч 1/8 финала ЛЧ RUTUBE разобрал вместе с экспертами Sports.

Вадим Лукомский восхищается голом «Арсенала» в ворота «Порту» (особенно – действиями Эдегора)

Эта карта передач – способ сильнее насладиться шедевральным ассистом Эдегора. Она помогает лучше понять трудность, на которой играл норвежец.

В первом тайме лидера «Арсенала» ограничили до всего 6 пасов. Когда давали пасовали, ставили в адские условия (например, в окружение 4 соперников). А он все равно исполнил ТАКОЕ!

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Глеб Чернявский разобрал победную серию пенальти для «Арсенала»

Самое удивительное, что во время серии вратарь «Порту» Кошта выглядит будто неуверенным в себе, а Райя из «Арсенала» – просто монстром. На деле, как верно заметил аналитик Никита Васюхин, скиллы по отражению пенальти у португальца заметно выше. Он отразил 10 пенальти из 37 в карьере, что очень крепкий результат. У Райи – всего 4 из 36.

Скорее всего, зная скиллы Кошты и возможность португальцев изучить бьющих, пенальтистам «Арсенала» посоветовали действовать чуть нестандартно. Возможно, из-за этого кипер «Порту» выглядит крайне неловко – ему бьют туда, куда он не ожидает.

А вот Райя избрал довольно деревянную, но в итоге сработавшую тактику: просто прыгал в один и тот же угол – и в итоге потащил два удара.

В серии, кстати, вполне рабочая история, многим вратарям стоит ее иметь в виду.

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Владимир Грабчак – о том, благодаря кому Хави смог удивить

Рафинья удивил и оправдал смелое решение Хави. Вместе с Канселу создал работоспособную связку на фланге, они постоянно выручали друг друга. Если Канселу активно подключался к атаке и не успевал вернуться, Рафинья мчал отрабатывать. И наоборот. Канселу усилил Рафинью в атаке, а бразилец помог с обороной. Итог – у обоих по результативному действию и по четыре отбора – рекорд матча.

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Артем Денисов подмечает индивидуальное мастерство Санчо и умение «Дортмунда» цепляться за мячи

Гол Джейдона Санчо в ответном матче «Дортмунда» и ПСВ стал решающим для этой дуэли.

Естественно, первым делом следует похвалить качество удара Санчо. Идеальный по точности. Джейдон классно сориентировался, быстро подготовив удар. Хорошая иллюстрация к вариативности его навыков. Дриблинг, комбинации, прострелы, удары со смещением – в лучшей форме он способен на все. Здесь предъявил отличный удар.

Вторым пунктом нужно проговорить детали, которые привели к удару Санчо. Во-первых, хорошее наполнение атакующей линии: Брандт, Забитцер, Фюллькруг, Мален и Санчо прямо под ними. Фюллькруг традиционно здорово зацепился за подачу. Брандт и Забитцер выиграли скидку, Брандт покатил под удар, Забитцер поставил блок, который наверняка оценили бы в баскетболе. Здорово.

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Главный момент «Интера» в Мадриде – прекрасный гол Димарко. Илья Егоров оценил

«Интер» был максимально неузнаваем в этом матче: странные передачи в никуда, много потерь, куча проигранных единоборств – в целом не та картина, к которой в этом сезоне нас приучил Симоне Индзаги. Один из немногих светлых моментов – погружение в ситуацию с первым голом: Мхитарян, Бастони, Барелла в несколько передач разыграли комбинацию и доставили мяч на Димарко. Тот не промахнулся.

В этой атаке важную роль играют защитники. Это обычная история для Индзаги в этом сезоне: есть масса случаев, когда во время атак центральные защитники «Интера» располагаются выше игроков средней линии и участвуют в штурме соперника активнее. Гол Димарко – один из таких примеров, который принес небольшую надежду команде, но не особо помог.

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Невероятный момент у ворот «Интера» – «Атлетико» мог решить все в основное время. Его разобрал Михаил Морозов

На 87-й минуте Мемфис Депай сравнял противостояние, а на третьей добавленной Родриго Рикельме бил из центра штрафной почти без помех и чуууть-чуть не попал. Диего Симеоне на эмоциях рухнул на газон! В реакции Симеоне – вся близость неслучившегося великого камбэка в основное время.

Команда Диего Симеоне – лучшая домашняя в этом сезоне среди всех топ-5 лиг, их стоило бояться до самого конца, как иначе при 16 победах в 17 матчах на «Метрополитано» в Ла Лиге и ЛЧ до приезда «Интера». При аргентинце «Атлетико» вообще дома проиграл лишь пять раз за 50 матчей ЛЧ – это рекорд, на том же уровне только Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью.

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Победная серия пенальти «Атлетико»: как это было?

Вторая серия пенальти за два дня, дикие нервы – но «Атлетико» в своей крепости справился лучше.

Ян Облак вытащил два удара, не забили Алексис Санчес и Дэви Классен подряд, вторым и третьим. Из-за того, что между ними не смог еще и Сауль (спас Ян Зоммер), понадобилось ждать пятого удара.

А там Лаутаро Мартинес запустил выше!

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Фото: RUTUBE

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