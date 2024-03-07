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Смотрим хайлайты ЛЧ этой недели: ошибка «Ман Сити», хвалим Мбаппе

Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Бавария Бавария
ПСЖ ПСЖ
Лацио Лацио
Реал Мадрид Реал Мадрид
Копенгаген Копенгаген
Манчестер Сити Манчестер Сити
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Футбол Футбол

Дисклеймер: Мы не можем показать вам видео во встроенном плеере, потому что у нас нет на это прав. Но мы собрали ссылки, чтобы вы не упустили главные моменты матчей. Вам нужно только кликнуть на картинку! 

На этой неделе состоялись первые ответные матчи ЛЧ. В четвертьфинал турнира вышли «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал», которые прошли «Реал Сосьедад», «Лацио», «Копенгаген» и «Лейпциг» соответственно.

RUTUBE и эксперты Sports выделили главные момент матчей Лиги чемпионов на этой неделе.

Артем Денисов увидел Павловича в роли Киммиха, когда «Бавария» забивала «Лацио» первый гол

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Заброс 19-летнего Александара Павловича в штрафную перед первым голом «Баварии» против «Лацио» был сделан в фирменном стиле Йозуа Киммиха. Откуда пошел заброс, куда, как мягко прилетел – все напоминает о Киммихе. Слегка иронично, поскольку от самого Киммиха мы почти не видим таких забросов в этом сезоне. В футболе Томаса Тухеля они потеряли актуальность. Киммих же сейчас выходит справа в защите.

Финальная фаза эпизода тоже супер: отличная скидка Томаса Мюллера и элитное завершение от Харри Кейна транзитом через Рафаэла Геррейру. Сложно сказать, отдавал ли Геррейру пас или бил, но главное, что его участие в атаке повлекло удар Кейна. И ведь для Геррейру это не профильная позиция, он левый защитник, но очень удачно включился в штрафную, один из его ценных навыков.

Мюллер забил хоккейный гол (в стиле Мюллера!) – реплика Денисова

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Сначала показалось, что второй гол «Баварии» на счету Маттейса Де Лигта. Он мощно бахнул с подбора после углового.

Но на повторах очевидно: это Мюллер по-хоккейному переправил мяч головой на пятачке.

Вообще-то это не уникальный гол для Томаса. Например, схожим образом он подставлял ногу-клюшку под удар партнера в прошлом сезоне. Еще один штрих к портрету футболиста, который блистательно выбирает позицию и хладнокровно реагирует на любую траекторию мяча. Любая позиция Мюллера когда угодно может превратиться в ударную точку «Баварии».

Глеб Чернявский оценил невероятный удар Мбаппе

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Первый гол Мбаппе – это немыслимый уровень. Тот случай, когда соперник просто физически не может помешать, как бы все ни делал правильно и как бы ни концертировался. Килиан же стоит на месте, без движения, в углу штрафной. Казалось бы – ну что можно сделать, если защитник не совсем пассажир (а там воспитанник «Сосьедада» Игор Субельдия , 27 лет, 250+ матчей за клуб).

Мбаппе делает довольные простые и интуитивно понятные действия, но противостоять им совершенно невозможно. Опытный Субельдия садится на задницу, а Килиан идеально бьет в дальний угол, да еще и слегка рвет сетку.

Реплика Чернявского об ошибке кипера «Копенгагена»

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Крайне удивительно, что такие голы залетают в плей-офф Лиги чемпионов, но ошибку Грабары из «Копенгагена» уже не отменить. 

Давайте тогда попробуем понять, что случилось. Во-первых, Альварес топово подрезает мяч, он летит как пуля и одновременно опускается по ходу движения. Во-вторых, вратарь будто бы ждал простой удар и настраивался на легкий сэйв. Отсюда – недостаточная концентрация и неточность при фиксации. 

Еще, конечно, не стоит забывать, сколько всего случилось в первые минуты. Сразу гол Аканжи, вскоре удар в перекладину, сразу после него хлесткий удар Альварес – на адреналине от нервов иногда можно не справиться с простейшими задачами.

Вячеслав Палагин проанализировал классный гол «Копенгагена» в ворота «Ман Сити»

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Датчане указали на проблему, которая может подорвать «Сити» далее в плей-офф. Команда Гвардиолы уже четвертый раз в этой ЛЧ пропустила после контратаки – больше всех в текущем розыгрыше. Тут была проблема и в контрпрессинге, и в финальной стадии. Посмотрите за жестикуляцией Рубена Диаша – обеими руками показывал Матео Ковачичу, что пойдет пас за спину, и за соперником надо добегать.

Хорват добежал, но Орри Оускарссон обхитрил и отдал тончайший пас пяткой партнеру. В дураках – не только Ковачич, но и Диаш, который слишком увлекся подсказками и потерял равновесие. А вместе с ним и Мохамеда Эльюнусси.

Артем Денисов проанализировал голы «Лейпцига» и «Реала»: ошибка в выборе позиции и эффект Орбана

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Вы наверняка оценили отличный ассист Джуда Беллингема и замечательное завершение Винисиуса, когда «Реал» сделал 1:0 против «Лейпцига», но предлагаю уделить особое внимание действиям центрального защитника «РБ» Вилли Орбана. 

Конечно, непросто нейтрализовать Беллингема и Винисиуса в контратаке, но от Орбана главным образом требовалось лишь не пустить Винисиуса в центр. Ему нужно было выдавливать бразильца к флангу. Вместо этого Орбан… Да даже тяжело оправдать его действия. Он занял широкую позицию и дал гигантский простор для смещения Винисиуса в центр.

Сыграть хуже в этом эпизоде было невозможно.

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Зато Орбан забил привычный гол! Исправился! Позиционные ошибки (как в случае с голом «Реала») – норма для Орбана. Но в остальном он хорош. Даже во включениях в чужую штрафную. Особенно на стандартах. Вилли играет за «Лейпциг» с сезона-2015/16 и в каждой кампании забивал минимум однажды. В прошлом сезоне вовсе положил пять мячей. В этом голов не было до ответки с «Реалом» – объяснимо, Орбан мало выступает, потому что долго страдал из-за травмы.

Удары головой – опасное оружие Орбана. Им и воспользовался, выиграв борьбу против Начо. Неудивительно, что подачу исполнил Давид Раум. Чаще него в топ-лигах навешивает лишь Алфи Даути из «Лутона».

На этом видео он реально какой-то киборг.

Фото: RUTUBE

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10 комментариев
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Килиан! Гаси их всех!
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Да там у французов полсостава играло слабо, а не только 1 Килиан, но зато приятно удивил тогда Бензема, про Погба и говорить не приходится, в сборной он всегда хорош был
У французов с 1998 года - четыре финала чемпионатов мира + два финала чемпионатов Европы и один финал Лиги наций. А в этом году после Евро, пройдёт Олимпиада в Париже.
В общем.. Посмотрим!
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0
+1
Я думал Хайлайт в народе это видео повторы лучших моментов, а не фото и описание😁
+1
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Ответ Христиан Юла
Килиан! Гаси их всех!
А представь, что он будет творить в Мадриде
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Ответ Инсаф Галиуллинн
А представь, что он будет творить в Мадриде
Ждём! Но сначала Евро-2024.
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Ответ Христиан Юла
Ждём! Но сначала Евро-2024.
Да кстати, а то мало ли вдруг провалится как 3 года назад и не забьёт пенальти швейцарцам
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Да кстати, а то мало ли вдруг провалится как 3 года назад и не забьёт пенальти швейцарцам
Забьёт. А тот матч. Да.. Проигрывали 0:1, перевели в 3:1, проиграли в серии 11-метровых, а Килиан стал главным неудачником турнира.
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Ответ Христиан Юла
Забьёт. А тот матч. Да.. Проигрывали 0:1, перевели в 3:1, проиграли в серии 11-метровых, а Килиан стал главным неудачником турнира.
Да там у французов полсостава играло слабо, а не только 1 Килиан, но зато приятно удивил тогда Бензема, про Погба и говорить не приходится, в сборной он всегда хорош был
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Ответ Abdul Aziz
Я думал Хайлайт в народе это видео повторы лучших моментов, а не фото и описание😁
даже до конца листать не надо, сразу после заголовка написано, что картинки кликабельны и переводят на видео🤦
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Ответ betahemoth
даже до конца листать не надо, сразу после заголовка написано, что картинки кликабельны и переводят на видео🤦
Ого, ниче се. Не ожидал. Часто попадался на посты на спорте, в которых только картинки. А читать текст у меня времени и желания нет
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