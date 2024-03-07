Смотрим хайлайты ЛЧ этой недели: ошибка «Ман Сити», хвалим Мбаппе

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На этой неделе состоялись первые ответные матчи ЛЧ. В четвертьфинал турнира вышли «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал», которые прошли «Реал Сосьедад», «Лацио», «Копенгаген» и «Лейпциг» соответственно.

RUTUBE и эксперты Sports выделили главные момент матчей Лиги чемпионов на этой неделе.

Артем Денисов увидел Павловича в роли Киммиха, когда «Бавария» забивала «Лацио» первый гол

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Заброс 19-летнего Александара Павловича в штрафную перед первым голом «Баварии» против «Лацио» был сделан в фирменном стиле Йозуа Киммиха. Откуда пошел заброс, куда, как мягко прилетел – все напоминает о Киммихе. Слегка иронично, поскольку от самого Киммиха мы почти не видим таких забросов в этом сезоне. В футболе Томаса Тухеля они потеряли актуальность. Киммих же сейчас выходит справа в защите.

Финальная фаза эпизода тоже супер: отличная скидка Томаса Мюллера и элитное завершение от Харри Кейна транзитом через Рафаэла Геррейру. Сложно сказать, отдавал ли Геррейру пас или бил, но главное, что его участие в атаке повлекло удар Кейна. И ведь для Геррейру это не профильная позиция, он левый защитник, но очень удачно включился в штрафную, один из его ценных навыков.

Мюллер забил хоккейный гол (в стиле Мюллера!) – реплика Денисова

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Сначала показалось, что второй гол «Баварии» на счету Маттейса Де Лигта. Он мощно бахнул с подбора после углового.

Но на повторах очевидно: это Мюллер по-хоккейному переправил мяч головой на пятачке.

Вообще-то это не уникальный гол для Томаса. Например, схожим образом он подставлял ногу-клюшку под удар партнера в прошлом сезоне. Еще один штрих к портрету футболиста, который блистательно выбирает позицию и хладнокровно реагирует на любую траекторию мяча. Любая позиция Мюллера когда угодно может превратиться в ударную точку «Баварии».

Глеб Чернявский оценил невероятный удар Мбаппе

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Первый гол Мбаппе – это немыслимый уровень. Тот случай, когда соперник просто физически не может помешать, как бы все ни делал правильно и как бы ни концертировался. Килиан же стоит на месте, без движения, в углу штрафной. Казалось бы – ну что можно сделать, если защитник не совсем пассажир (а там воспитанник «Сосьедада» Игор Субельдия , 27 лет, 250+ матчей за клуб).

Мбаппе делает довольные простые и интуитивно понятные действия, но противостоять им совершенно невозможно. Опытный Субельдия садится на задницу, а Килиан идеально бьет в дальний угол, да еще и слегка рвет сетку.

Реплика Чернявского об ошибке кипера «Копенгагена»

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Крайне удивительно, что такие голы залетают в плей-офф Лиги чемпионов, но ошибку Грабары из «Копенгагена» уже не отменить.

Давайте тогда попробуем понять, что случилось. Во-первых, Альварес топово подрезает мяч, он летит как пуля и одновременно опускается по ходу движения. Во-вторых, вратарь будто бы ждал простой удар и настраивался на легкий сэйв. Отсюда – недостаточная концентрация и неточность при фиксации.

Еще, конечно, не стоит забывать, сколько всего случилось в первые минуты. Сразу гол Аканжи, вскоре удар в перекладину, сразу после него хлесткий удар Альварес – на адреналине от нервов иногда можно не справиться с простейшими задачами.

Вячеслав Палагин проанализировал классный гол «Копенгагена» в ворота «Ман Сити»

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Датчане указали на проблему, которая может подорвать «Сити» далее в плей-офф. Команда Гвардиолы уже четвертый раз в этой ЛЧ пропустила после контратаки – больше всех в текущем розыгрыше. Тут была проблема и в контрпрессинге, и в финальной стадии. Посмотрите за жестикуляцией Рубена Диаша – обеими руками показывал Матео Ковачичу, что пойдет пас за спину, и за соперником надо добегать.

Хорват добежал, но Орри Оускарссон обхитрил и отдал тончайший пас пяткой партнеру. В дураках – не только Ковачич, но и Диаш, который слишком увлекся подсказками и потерял равновесие. А вместе с ним и Мохамеда Эльюнусси.

Артем Денисов проанализировал голы «Лейпцига» и «Реала»: ошибка в выборе позиции и эффект Орбана

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Вы наверняка оценили отличный ассист Джуда Беллингема и замечательное завершение Винисиуса, когда «Реал» сделал 1:0 против «Лейпцига», но предлагаю уделить особое внимание действиям центрального защитника «РБ» Вилли Орбана.

Конечно, непросто нейтрализовать Беллингема и Винисиуса в контратаке, но от Орбана главным образом требовалось лишь не пустить Винисиуса в центр. Ему нужно было выдавливать бразильца к флангу. Вместо этого Орбан… Да даже тяжело оправдать его действия. Он занял широкую позицию и дал гигантский простор для смещения Винисиуса в центр.

Сыграть хуже в этом эпизоде было невозможно.

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Зато Орбан забил привычный гол! Исправился! Позиционные ошибки (как в случае с голом «Реала») – норма для Орбана. Но в остальном он хорош. Даже во включениях в чужую штрафную. Особенно на стандартах. Вилли играет за «Лейпциг» с сезона-2015/16 и в каждой кампании забивал минимум однажды. В прошлом сезоне вовсе положил пять мячей. В этом голов не было до ответки с «Реалом» – объяснимо, Орбан мало выступает, потому что долго страдал из-за травмы.

Удары головой – опасное оружие Орбана. Им и воспользовался, выиграв борьбу против Начо. Неудивительно, что подачу исполнил Давид Раум. Чаще него в топ-лигах навешивает лишь Алфи Даути из «Лутона».

На этом видео он реально какой-то киборг.

Фото: RUTUBE

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