Лукомский в восторге от гола Браима «Лейпцигу», Кевин Де Брюйне вернулся и сделал коронный гол в ворота «Копенгагена»

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Плей-офф Лиги чемпионов стартовал. На первой игровой неделе состоялись следующие матчи: «Ман Сити» обыграл «Копенгаген» (3:1) «Реал» оказался сильнее «Лейпцига» (1:0), «Лацио» неожиданно обыграло «Баварию» (1:0), а «ПСЖ» относительно легко справился с «Сосьедадом» (2:0).

С помощью видеохостинга RUTUBE мы отобрали самые интересные моменты этих матчей – и попросили экспертов Sports.ru прокомментировать их.

Вадим Лукомский оценил гол Браима Диаса «Лейпцигу»

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Респект Браиму за проход и гол в лучших традициях Лео Месси, но обратите внимание на опорника «Лейпцига» Шлагера. Он открыл Диасу зону для прохода, так как ориентирован на прессинг. Обычно это правильная стратегия, которая помогает Лейпцигу душить соперников. Но разворот Браима оказался таким топовым и неожиданным, что Шлагер превратился в зрителя. Ну как минимум – оценил красоту с лучшей позиции.

Максим Полтавец обсуждает гол в ворота Эдерсона

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Даже дойти до ворот Эдерсона у «Копенгагена» получилось почти случайно. Заброс вперед превратился в пас Эдерсону. Бразильский вратарь получил мяч и привычно начал атаку пасом вперед. Но не тут-то было – передачу перехватил Мохамед Эльюнусси.

Норвежский форвард пробил сам, но попал в защитника, а набежавший Магнус Маттсон уложил под дальнюю штангу. У Эдерсона не было шансов. Легко обвинить во всем Эдерсона – действительно, момент возник после его нерассчетливого паса, который перехватил соперник. Но давайте посмотрим на момент под другим ракурсом и отметим Эльюнусси. Нападающий в нужный момент спрятался за спиной Рубена Диаша. Под таким углом вратарь «Сити» вполне мог не увидеть Мохамеда. А еще Эльюнусси быстро сориентировался: понял, куда пойдет пас, и рванул в нужную зону. Да, дальнейшие действия были не самыми изобретательными, но все равно привели к голу «Копенгагена».

Вячеславу Палагину понравились первый и третий голы «Сити» – все в лучших традициях КДБ

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Рывок в правый полуфланг, прием, завершение – настоящая классика Де Брюйне. Странно, что опорники Копенгагена настолько безалаберно подготовились. Не помогла даже просьба от Скотта Маккенны (центральный защитник датчан), который показывал рукой на бельгийца будто ждал, что сейчас что-то будет. В классическом сценарии Кевин после приема вырезает на дальнюю. Тут заметил, что Холанда на дальней нет и решил пробить низом сам. По выверенности получилось не хуже фирменного паса КДБ.

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Голевой пас на Де Брюйне в первом случае отдал Фил Фоден. В концовке англичанин похожим образом нашел КДБ, но в этот раз не остановился, а продолжил движение в штрафную. Заодно предложил Кевину еще один вариант для передачи. Бельгиец не просто отблагодарил, а вырезал пас так, чтобы мяч проскочил мимо трех соперников сразу. Дальше Фодену оставалось только не промахнуться. В последнее время у Фила не возникает с этим проблем.

Артем Денисов считает, что Барколя забил «Сосьедаду» в стиле раннего Мбаппе

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«ПСЖ» вышел на «Сосьедад» с идеей, которую мы часто видели в последнее время: Килиан Мбаппе стартует не на любимом левом фланге нападения, а на острие. Слева в атаке выступает 21-летний Брэдли Барколя, купленный летом 2023-го у «Лиона» за 45 млн евро. Барколя забил второй гол «ПСЖ» против «Сосьедада». Гол будто бы из нарезки лучших моментов Мбаппе в первые сезоны за «ПСЖ».

Получил в ноги на фланге, сблизился с защитником, вроде бы отпустил мяч, но за счет мгновенного ускорения пробросил мимо соперника, дернувшегося в отбор, а затем проткнул в ворота. Классика реактивного Мбаппе. У Барколя нет реактивности Мбаппе (впрочем, у кого она есть?), но Брэдли все равно очень быстр. Да и вообще разнообразно полезен: классно простреливает, обыгрывается накоротке, отрабатывает в защите. Но «ПСЖ» платил 45 млн за молодого парня именно ради моментов, как гол «Сосьедаду».

Михаил Морозов отмечает действия Мбаппе

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Парижане забили после углового, его подал Усман Дембеле, но главное происходило уже внутри штрафной. Маркиньос выиграл борьбу, получилась скидка, Килиан Мбаппе воспользовался пространством и добил с близкой дистанции. Обратите внимание, насколько много у звезды «ПСЖ» свободы. Возможно, одна из причин – отсутствие на поле защитника Амари Траоре. Дело в том, что прямо перед угловым Траоре после единоборства с Мбаппе получил повреждение, держался за колено. К нему вышли врачи, увели за бровку, поэтому игрок «Сосьедада» не мог вернуться в игру сразу. Но затем продолжил матч.

По Килиану следом играл именно Траоре. И у Мбаппе никаких шансов добраться до мяча не было, защитник действовал четко и жестко. А когда парижане забивали, на этом краю оставался только Такефуса Кубо. Он не справился.

Фото: RUTUBE

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