Лучшие материалы

Олимпийских атлетов

УРА! СборнаяРоссии по хоккею — триумфатор самого важного и зрелищного турнира Олимпиады, да и вообще главных соревнований по хоккею с шайбой. Наконец-то! Последнее олимпийское золото советских спортсменов было в 1988 года в Калгари, а после распада СССР крайняя победа наших хоккеистов, игравших за сборную СНГ, датирована 1992 годом во французском Альбервиле. Далее уже в российской истории выступлений олимпийской сборной наступило беспобедное затишье: два поражения в четвертьфиналах и в матчах за третье место, бронза в Солт-Лейк-Сити в 2002 и серебро в Нагано в 1998. Спустя, впервые в истории Российской Федерации и на наших глазахв драматичном матче становится Олимпийским чемпионом!

Безусловно, подопечных Олега Знарка не без оснований называли явным фаворитом в Пхёнчхане по нескольким причинам:

всем сильнейшим хоккеистам, играющим в НХЛ, запретили участвовать на Олимпиаде, а если табу будет нарушено — разрыв контракта, штраф и пожизненное отстранение от участия в лучшей хоккейной лиге мира;

игроки базируются в двух сильнейших клубах страны: СКА и ЦСКА, что говорит об их сыгранности и мощи;

календарь КХЛ был составлен так, чтобы дать нашей команде больше времени на подготовку к главному хоккейному турниру четырёхлетия.

Также весь завистливый мир и некоторые россияне считают, что золоту радоваться не стоит, потому что «…Россия — единственный фаворит; на ОИ нет игроков из НХЛ; турнир самый слабый в истории...» WHAT?!

А что мешало нашим оппонентам также собрать сильнейших хоккеистов в одном-двух клубах внутреннего чемпионата? Ведь наши начали готовиться аж за два года до Олимпиады, а запрет от НХЛ последовал около полугода назад. Раз уж нам не стоит праздновать победу над «хоккеистами не из НХЛ», пусть, например, спортсмены, победившие в соревнованиях по шорт-треку и лыжным гонкам не радуются золотым медалям, ведь фаворитов этих видов спорта из России Виктора Ана и, соответственно, Александра Легкова и Сергея Устюгова несправедливо и по-свински не пустили на Игры, а с их участием результаты были бы совершенно другие.

Почему мы не должны радоваться медалям на Олимпиаде, где нашу страну всеми возможными способами ущемляют и унижают, а российские атлеты вопреки всему завоёвывают награды и утирают нос всем ненавистникам?! И дело тут не только в хоккее. Безусловно, эта виктория долгожданная, историческая и великая, а показательно спетый а капелла запрещённый на ОИ гимн РФ во время награждения стал украшением победы.

Да и вообще всем нашим спортсменам было психологически тяжело ехать в Корею и там находиться. К сожалению, с большим количеством сложностей и непреиятностей пришлось столкнуться. Но это уже другая история. Поэтому, вернёмся к самому интересному.

Важно отметить расклад накануне финала. Если убрать за скобки стартовый матч против Словакии, до заключительной игры с немцами Россия была настоящей «Красной машиной», успешно сшибая на своём пути соперников (лишь чехам в полуфинале удалось потрепать нам нервы). И вот он — финал! Многие хотели и ждали «хоккейную классику», но в итоге на решающий матч против нашей дружины вышла сборная Канады … ГЕРМАНИИ?!!?!? ЧТО?! Я около суток пытался это осознать, честное слово, даже сейчас не совсем понимаю, как им это удалось. Путь у хоккейной «бундестим» начался с двух поражений от скандинавов, после чего последовала победа над Норвегией по буллитам и над Швейцарией в дополнительное время. Немцы вышли на Швецию и все ждали лёгкую победу «Тре-Крунур» и интригующий полуфинал, а в итоге произошло чудо на льду и за право выйди на главный матч боролись Германия и Канада. Ох, как же круто было бы увидеть классический финал с «кленовыми листьями», но одна сборная в жёлтых джерси не согласилась на такой исход, хотя никто не верил в ещё одну сенсацию.

«Мы все думали, что будем смотреть финал, сидя дома на диване, но мы оказались здесь. Парни вернутся домой с серебром, они должны гордиться этим. «Чудо на льду»? Конечно. Такое бывает раз в жизни»

В итоге, в решающей игре встретились явный фаворит Игр, катком проехавшийся по конкурентам, и абсолютный аутсайдер, сказочным образом дошедший так далеко. И это чуть ли не подвело парней из России, ведь груз ответственности давил нереально (фавориты; долго готовились; игроков из НХЛ нет; плюс в оппонентах команда не из «большой хоккейной шестёрки»), значит, мы обязаны выигрывать, ведь продуть, например, Швеции или Канаде было бы просто обидно и грустно, а тут в соперники досталась команда, поражение от которой станет преступлением, после которого и в страну-то стыдно возвращаться. Немцам же в психологическом плане было намного легче, поражение не должно было стать трагичным, выйдя в финал, они уже обеспечили себе, как минимум, серебряную медаль, что является потрясающим достижением эквивалентным победе. «Бундестим» и так прыгнула выше головы, их не должно было быть даже в полуфинале. Конечно, победа могла стать чем-то из ряда вон выходящим, ведь чем чёрт не шутит, к тому же сколько было случаев в различных видах спорта, когда заведомо фаворит, уже держа в уме заветное чемпионство, уступал недооценённому визави. С другой стороны такого шанса у немецкой сборной не будет ближайшие лет сто и нынешние игроки это понимали. Даже на пресс-конференции после финального противостояния главный тренер сборной Германии признался:

Уровень игроков сборной Германии на голову ниже россиян, тренер молодой и менее опытный, во всех компонентах игры Россия мощнее, быстрее и просто лучше (за исключением воле к победе, характеру и командной сплочённости — тут, может быть, равенство), но неспроста же подопечные Марко Штурма вышли в финал, в итоге оказавшийся тяжёлым и интригующим.

Как по первым минутам, так и по всей игре можно было легко заметить, насколько сильно нервничали наши парни, как боялись сделать неаккуратные движения и пропустить, отчего играли очень осторожно, практически без моментов и никак не могли нащупать свою молниеносную игру. Будь это матч группы, абсолютно уверен, счёт был бы крупным в нашу пользу. Но в финале цена ошибки очень высока, посему пришлось осторожничать. Германия же это почувствовала и начала играть в свой незамысловатый, простой, напористый хоккей. Напряжённый первый период подходил к концу в равной борьбе и равным моментам, разве что шайбой чаще владела «бундестим». Остались считанные секунды до перерыва, сбрасывание на половине поля немцев и я еле слышно себе под нос бурчу: «Давайте, пацаны, как америкосам, в раздевалочку!». И пацаны услышали! Передача великолепногона защитникаи счёт открыт:0! Важный, нелогичный, но вовремя забитый гол в раздевалку. Несмотря на счёт, первый период казался кошмарным, но кто знал, что ждёт нас в ужасающем втором…Казалось бы, после удачного завершения первого периода, во втором наши должны штамповать голы, как это было на протяжении всего цикла, к тому же противник побежит отыгрываться, значит будут освобождаться зоны для контратак, но, к сожалению, россияне вновь закрылись, теряли шайбу без борьбы, отдавали неточные передачи, плохо обрабатывали игровой снаряд, подарили оппоненту пространство, отдали нити игры, не могли наладить большинство — в общем, боялись совершить фатальную ошибку. И они её совершили. Бывший нападающий «Адмирала» Феликс Шютц протолкнул снаряд к воротам, она предательски пролетела между щиткамии сборная Германии справедливо, надо заметить, сравняла счёт 1:До этого матча «Красная машина» стабильно во всех матчах олимпийского турнира по ходу игры вела 2:0, а в финале всё пошло не по плану. Наши испугались ещё больше, немцы почувствовали уверенность и поверили в свои силы. Наш голкипер продолжал тащить, а полевые игроки забыли, что они играют в хоккей, а не в футбол и в этом виде спорта бояться должны немцы нас, а не наоборот.

Период третий. Несуразица продолжилась: счёт ничейный, время таяло, отчего становилось всё тревожнее, ведь «бундестим» играла всё смелее и раскрепощённее, а вера в немецкое чудо в финале уже не выглядело чудом и вполне походило на справедливый исход игры. Но все мечты развеял потрясающий Никита Гусев, за семь минут до завершения периода в одиночку «из ничего» забивший такой нужный гол 2:1!

«Героем страны или спасителем я себя не чувствую. Все молодцы, каждый внес свой вклад в общее дело. Мне просто сказали, что я меняю вратаря, Вася прибежал, я просто поехал в нападение и ждал своего шанса. Я первым же движением попытался её добить, хорошо получилось. Перед игрой всё было, как обычно. Правда, перед овертаймом немного потемнело в глазах»

Что должна была сделать настоящая «Красная машина»? Внимательно отыграть в защите, убегать в контратаки, стараясь увеличить счёт. Что сделала бракованная «Красная машина»? Повесила на свою шею золотую медальку и безалаберно, невнимательно, недооценив противника, пропустила спустя всего 10 секунд. Доминик Кахун остался один на пятаке и расстрелял бедолагу-вратаря 2:Немцы дисциплинированно, спокойно и хладнокровно продолжили играть и дальше, будто являлись главными претендентами на высшую награду. Спустя три минуты настырные аутсайдеры вдруг стали фаворитами: Йонас Мюллер, шокируя всю Россию, впервые в этом напряжённом финальном олимпийском матче выводит сборную Германию вперёд 2:Невероятно звучит, не так ли?! Прям как со Словакией: ужасная игра, даже счёт тот же... Почему дебютная и завершающая игры на ОИ такие плохие по качеству?! Каждый болельщик, кто смотрел и переживал, начинал осознавать, какой крах, кошмар и безысходность происходят, ведь от триумфа немцев отделяли всего три минуты... В это не хотелось верить. Тем временем хоккеисты из России пошли вперёд и… заработали меньшинство. Как такое вообще возможно?! Как вовремя! Игроки нашей команды после игры скажут, что в оставшееся до конца третьего периода время их сердца просто не бились. Напряжение чувствовалось через мониторы. Две минуты до сирены. Две минуты до величайшего позора или от невероятного спасения?! Россияне отбирают шайбу и наконец-то мчат на сторону соперника, тренер идёт ва-банк (терять-то уже нечего), выпуская полевого игрока вместо голкипера. Наши стараются спасти игру, отступать нельзя и некуда — позади пустые ворота. А впереди, вероятно, самое трагичное и страшное поражение в истории российского хоккея, настоящий спортивный траур. Слёзы начинают накатываться на глаза, как же это больно, как обидно! В это время на льду остаётся 55 секунд до конца, ожесточённая борьба на немецком пятаке, сумасшедшийс помощью партнёров по команде выгрызает игровой снаряд, бросает с неудобной руки и… СРАВНИВАЕТ СЧЁТ!:3!!!Радости не было предела! Радости от того, что мы на морально-волевых в меньшинстве спасли игру с немцами в финале Олимпиады. Прочтите ещё раз и вдумайтесь, как невероятно это звучит. Будь на месте «бундестим» какая-нибудь умелая сборная вроде Канады или Чехии, они бы не дали так штурмовать свои ворота. Но неопытная молодая сборная Германии уже поверила, что буквально через минуту будет чудо на льду номер три и была за это наказана нашим бесподобным форвардом. Этот гол стал переломным в игре, психологически надломив немцев и раззадорив россиян. Далее был очень важный тайм-аут и спасения. Сирена! Фух, отмучились! Впереди экстра-тайм.. Видимо, в раздевалке Олег Знарок нашёл правильные слова и в дополнительное время сборная Россия наконец-то начала играть в свой привычный хоккей. Цена пропущенного гола в овертайме — поражение, поэтому наши вспомнили, что неплохо было бы овладеть игровым преимуществом (чем меньше шайба у противника, тем меньше проблем). Начался шквал атак, броски по воротам, опасные моменты. «Красная машина» завелась! Кульминационный момент — удаление игрока сборной Германии. Наше численное преимущество на две минуты, которое обязаны реализовать, ибо доводить дело до нервной серии буллитов не хотелось никому. В стране и так уже заканчивались запасы «Валидола» с «Карвалолом». Время овертайма начало приближаться к экватору, тройкараскатывали шайбу между собой. В один момент невероятныйотдаёт пас под бросок самому молодому игроку российской сборной и двадцатилетнийзабивает золотой гол, принося победу сборной России, а вместе с нейВСЁ!:3!!!!! ПОБЕДА! «Красная Машина» вернулась! МЫ — ЧЕМПИОНЫ!Это был драматичный финал с невероятным саспенсом, голливудским сценарием, палитрой эмоций и волшебной развязкой. Лёгкой победы, как многие прогнозировали, не получилось, тем она красочнее и ценнее. Настоящий триллер. Через лет тридцать об этом должны снять фильм. Эмоции зашкаливают, голос сорван — наши парни сделали это! Крайний раз испытывал подобные чувства и гордость за отечественных спортсменов в 2008 году, когда наши футболисты вышли в полуфинал Чемпионата Европы, но заняли третье место — безусловно, выдающийся результат, но это не победа и кричать в этой ситуации «Россия — чемпион!» было как-то нелепо. Сейчас наконец-то появилось полное право это произносить. Поскольку Олимпийские Игры по хоккею — самые престижные соревнования, победа в этом турнире — самая ценная в карьере любого хоккеиста и в памяти болельщика. Мне, рождённому в 1993 году, довелось видеть победы сборной России лишь на чемпионатах мира. О больших триумфах советских хоккеистов я слышал из рассказов и фильмов, благо история побед богатая, а вчера она обрела ещё одну, новую страницу. Хотя так боялся, что это не произойдёт, что будет ещё одно горькое разочарование, но череда неудач закончилась, черная полоса сменилась на белую, а четвертьвековой период без побед на Олимпийских Играх прерван. Теперь в новой истории есть большие и грандиозные достижения! И мы это видели! Спасибо команде за мужество, характер и волю к победе!Отдельная огромнейшая благодарность, ставшим лидером сборной на соревнованиях, а также спасителем и героем финала. Двадцатипятилетний нападающий с(4 гола + 8 голевых передач) стал лучшим бомбардиром турнира, а в решающем матче сделал всё для победы, заработав(2+2). Только вдумайтесь: четыре очка в финальном матче Олимпиады., получивший награду лучшему игроку турнира, должен по праву отдать её, главной звезде свежеиспечённых олимпийских чемпионов. Нашне испугался и взял на себя ответственность в матче, где у товарищей по команде игра не шла. Человек с сильным характером и стальными нервами, сравнявший счёт в безнадёжной ситуации. Знаете что ещё характеризует настоящих героев? Они никогда никому не признются, что они герои, а все чемпионские лавры отдадут команде. Вот чтосказал после завершения игры:

К слову, Гусев начал блистать задолго до Олимпиады. Вспомните, например, его сумасшедший буллит на «Матче Звёзд КХЛ 2015» в Сочи. Уму непостижимая техника и очень эффектный бросок. Мастер своего дела. Если кто-нибудь будет в Санкт-Петербурге на играх местного СКА или случайно, гуляя по Питеру, наткнётся на Никиту, скажите ему спасибо за победу и передайте слова благодарности из Владивостока. Ниже на фотографии молодой и очень талантливый олимпийский чемпион, уже способной заменить матёрых Ковальчука, Дацюка и Мозякина. Страна должна знать героев в лицо!

Слов больше нет, только искренняя радость и гордость за отечественную хоккейную команду. Теперь ждём Игр в Пекине, будем надеяться, что следующих побед не придётся ждать 26 и более лет. Хоккей всё-таки у нас в порядке. С победой, страна!Автор: Виталий Кравченко.