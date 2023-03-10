Итоги недели.

В центре внимания еврокубки. Обсудим первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов: долгожданный «Милан», пока идеальная в ЛЧ «Бавария», прекрасная «Бенфика» и тоже прошедший «Челси», который еще не заслужили восторгов, но порция умеренных комплиментов точно будет.

В Лиге Европы подробнее поговорим про матчи «Арсенала», «Ромы», «МЮ» и «Шахтера» (все восемь игр посмотреть к старту стрима не успели). Еще я назову обязательную к просмотру команду, которая, увы, в еврокубках не играет.

А в конце поговорим про Диего Симеоне с мощнейшим рекордом по количеству матчей в «Атлетико» и Эдена Азара – обсудим инсайд The Athletic, что он собирается сидеть в «Реале» до конца сезона-2023/24. Как всегда, рады любым вопросам из чата: