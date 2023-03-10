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Стрим Лукомского: обсуждаем безвольный вылет «ПСЖ» (а еще «Тоттенхэма») и признаки жизни «Челси»

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Итоги недели.

В центре внимания еврокубки. Обсудим первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов: долгожданный «Милан», пока идеальная в ЛЧ «Бавария», прекрасная «Бенфика» и тоже прошедший «Челси», который еще не заслужили восторгов, но порция умеренных комплиментов точно будет.

В Лиге Европы подробнее поговорим про матчи «Арсенала», «Ромы», «МЮ» и «Шахтера» (все восемь игр посмотреть к старту стрима не успели). Еще я назову обязательную к просмотру команду, которая, увы, в еврокубках не играет. 

А в конце поговорим про Диего Симеоне с мощнейшим рекордом по количеству матчей в «Атлетико» и Эдена Азара – обсудим инсайд The Athletic, что он собирается сидеть в «Реале» до конца сезона-2023/24. Как всегда, рады любым вопросам из чата:

Вадим Лукомский текстом: тут разбор центрального матча недели, где «Бавария» уничтожила «ПСЖ»

6 комментариев

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Мельников Михаил
Ответ Wehrgo
Если тебе нужны мастера слова, а в случае с васяном это нескончаемые потоки бумерского юморка, то иди какой-нибудь стедап посмотри.
Так.. ё-мое... хочется же "на тему".
И если почти два десятка лет считал подобный уровень ( пусть и со стилистическими отступлениями) нормой топового комментария и аналитики, с "иглы" слезать очень не просто.
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Wehrgo
Ответ Мельников Михаил
Ну вот по этому, Вася Уткин, пока будет жив, будет лучше. Неуверенность, слова паразиты, эээ...ууу... ммм... 90% успеха Слуцкого - это его умение производить впечатление на собеседника. Только потом все остальное. 100% успеха Васи Уткина - лингвистика вовлеченного в тему человека в купе с ораторским искусством. Мне ОЧЕНЬ не хватает мастеров слова в этом цехе.
Если тебе нужны мастера слова, а в случае с васяном это нескончаемые потоки бумерского юморка, то иди какой-нибудь стедап посмотри.
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Мельников Михаил
Ну вот по этому, Вася Уткин, пока будет жив, будет лучше.
Неуверенность, слова паразиты, эээ...ууу... ммм...

90% успеха Слуцкого - это его умение производить впечатление на собеседника. Только потом все остальное.
100% успеха Васи Уткина - лингвистика вовлеченного в тему человека в купе с ораторским искусством.

Мне ОЧЕНЬ не хватает мастеров слова в этом цехе.
+2
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Александр Никитин
Лысый шарлатан
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Zoreslav Silin
Ответ filippa
1 игру выйграли и прям ожили....
Ну так то 2
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filippa
1 игру выйграли и прям ожили....
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-1
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