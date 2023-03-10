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Стрим Лукомского: обсуждаем безвольный вылет «ПСЖ» (а еще «Тоттенхэма») и признаки жизни «Челси»
Итоги недели.
В центре внимания еврокубки. Обсудим первых четвертьфиналистов Лиги чемпионов: долгожданный «Милан», пока идеальная в ЛЧ «Бавария», прекрасная «Бенфика» и тоже прошедший «Челси», который еще не заслужили восторгов, но порция умеренных комплиментов точно будет.
В Лиге Европы подробнее поговорим про матчи «Арсенала», «Ромы», «МЮ» и «Шахтера» (все восемь игр посмотреть к старту стрима не успели). Еще я назову обязательную к просмотру команду, которая, увы, в еврокубках не играет.
А в конце поговорим про Диего Симеоне с мощнейшим рекордом по количеству матчей в «Атлетико» и Эдена Азара – обсудим инсайд The Athletic, что он собирается сидеть в «Реале» до конца сезона-2023/24. Как всегда, рады любым вопросам из чата:
И если почти два десятка лет считал подобный уровень ( пусть и со стилистическими отступлениями) нормой топового комментария и аналитики, с "иглы" слезать очень не просто.
Неуверенность, слова паразиты, эээ...ууу... ммм...
90% успеха Слуцкого - это его умение производить впечатление на собеседника. Только потом все остальное.
100% успеха Васи Уткина - лингвистика вовлеченного в тему человека в купе с ораторским искусством.
Мне ОЧЕНЬ не хватает мастеров слова в этом цехе.