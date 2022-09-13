«Бавария» – проверка принципов Хави и готовности «Барсы» следовать стилю

Вадим Лукомский – о дилемме Хави.

Встреча с «Баварией» на финише группового этапа Лиги чемпионов прошлого сезона была для Хави лишь пятой после назначения тренером «Барселоны». Зрелое равное соперничество было практически исключено. Хави выпустил Серджиньо Деста правым вингером под сдерживание Альфонсо Дэвиса, а вопрос о победители был решен уже к перерыву – «Бавария» вела 2:0, параллельно доминируя во владении (65%).

Лишь во втором тайме команда Хави по-настоящему потрогала мяч, но так и не придумала, что с ним с делать (закончили 0:3). «Это явно не тот образ «Барсы», который я хотел бы видеть», – заключил каталонский тренер, вспоминаю ту игру.

Позитивная динамика «Барселоны» с тех пор не вызывает вопросов. Принципы Хави еще не совершены, но уже точно не сырые. Состав сильно обновился: из стартовавших против «Баварии» год назад место сохранят, вероятно, только пять человек – Марк-Андре Тер Стеген, Серджи Бускетс, преобразившийся Усман Дембеле плюс стремительно прогрессирующие Рональд Араухо и Гави. На поле будет другая команда – и в плане состава, и в плане тактической зрелости.

Вопрос лишь в том, в какой точке развития «Барса» прямо сейчас. Матч с «Баварией» – даже не результат, а план на него – даст наилучший ответ. «С тех пор изменилось многое. Думаю, нам удалось изменить менталитет команды. Мы должны показать свой характер, должны показать, на что мы способны. Мы можем проиграть, но мы должны следовать своему стилю», – сформулировал Хави.

К сегодняшнему матчу у каталонца может быть два потенциальных подхода. Совсем в базовых терминах – от себя и от соперника. На практике все всегда сложнее и сводится к комбинированию одного с другим. Но выбрать направление все же придется.

Первый путь – это попытка бороться за мяч и территорию с «Баварией» . Она предполагает верность базовым принципам «Барсы» – высокий прессинг, короткие розыгрыши, горизонтальное контролируемое развитие атаки.

Второй вариант – адаптация под соперника с попыткой вскрыть уязвимости высокой линии «Баварии» (что сейчас вполне возможно). Этот путь предполагает более вертикальный футбол и умышленную передачу мяча и территории сопернику. «Барса» потеряет и ряд собственных сильных сторон, но может выиграть от общего размена.

Детали внутри направлений могут регулироваться, но выбора общего пути не улизнуть . Вообще это классическая дилемма – не только для Хави. Просто в этот раз она особенно интересна, потому что идеологический ответ явно расходится с прагматичным. В большинстве матчей Хави может сказать, что играет во владение и прессинг, потому что с таким составом этот стиль дает наибольшие шансы на победу. Идеологический ответ совпадает с прагматичным.

В этот раз не получится: «Бавария» имеет те же ценности, придерживается их дольше и пока воплощает чуть лучше.

«Мы с «Баварией» похожи: хотим владеть мячом, хотим высоко прессинговать – детали решат исход очного матча. Мы должны подойти к матчу без страха, но случиться может все», – объяснил Эрик Гарсия.

Пока «Бавария» все еще более зрелая команда в аспектах, на которые ставят обе команды (хотя «Барса» давно не была так близка). Во всех ключевых аспектах у немецкого чемпиона легкий или ощутимый перевес:

Хави придется либо проявить категорическую веру в принципы и команду (поверить, что в конкретном матче они смогут через фирменные приемы превзойти даже «Баварию»), либо на 90 минут забыть о принципах и сыграть на контратаках.

С точки зрения прагматичного подхода в этом матче «Барселоне» удобнее играть на пространстве – это все еще лучший способ доставить проблемы «Баварии» (иным путем ее давно никто не переигрывал, а таким даже сейчас многие доставляют проблемы). Нет никаких гарантий, что они смогут воплотить любимые принципы против «Баварии» на выезде, даже если Хави очень захочет. Напротив, пока больше предпосылок для победы «Баварии» в этой дуэли (пускай не такой убедительной, как год назад).

При этом у «Барсы» все качества для воплощения альтернативного плана – Дембеле, Рафинья, Ферран отлично действуют на пространстве, Фати хорошо связывает такие атаки, Левандовски опасен за счет умных открываний (у Хави шикарный выбор). Лучший матч этого сезона «Барса» провела похожим образом: после трудного старта с «Севильей» команда села поглубже обычного и разорвала соперника именно на пространстве – 3:0 на табло и 4,66 xG.

«Мы вынуждены были адаптироваться, так как не ожидали, что соперник стартуют в схеме 4-4-2 ромб, – объяснял Хави. – Я люблю позиционный футбол, но у нас есть игроки, способные наказывать в быстрых переходах, поэтому я даю им возможность использовать такие шансы, когда игра складывается подобным образом. Пускай мне не очень комфортно играть в таком стиле – я предпочитаю позиционную игру».

Хави – романтик, но в большинстве матчей его романтичные ценности равняются оптимальному подходу с точки зрения прагматичности (следовательно, не проверяются всерьез). Более того, в деталях он легко адаптируется под качества игроков (больше навесов, чем принято в пуристическом восприятии стиля «Барсы»), но глобально с пути Хави не сворачивает.

Сейчас же у нас будет уникальная возможность проверить, насколько он пурист и романтик. Еще один важный момент – его выбор не будет символическим. «Барса» попала в группу смерти – и не имеет возможности жертвовать результатами ради верности стилю.

На пресс-конференции Хави показал, что готов к стилистической битве против «Баварии» (самый интересный сценарий): «Если не будет сюрпризов и травм, я уже знаю стартовый состав. Я выберу наиболее готовых и страстных игроков – тех, которые готовы воплощать наш стиль».

Осталось перенести эти слова на поле. В 90% случаев статистика владения – не особо полезная штука, которая больше говорит о ходе матча (команда, которая ведет в счете, часто отдает мяч в той или иной степени), чем о силе команд или эффективности их плана. Ею можно пользоваться, но только с четким пониманием контекста.

Сегодня же эти цифры будут не менее показательны, чем результат. Сначала мы узнаем, насколько Хави верит в команду и ее готовность насаждать стиль даже в топ-матчах. Потом поймем, как сильно команда продвинулась в рамках этих ценностей (при условии, что Хави пойдет этим путем). Если же каталонец адаптируется, это будет означать отсутствие веры в стиль на самом высоком уровне, но внутри адаптаций могут быть тонкие умные решения.

Любой сценарий предвещает отличный матч.

Фото: REUTERS/Lukas Barth, Marcelo Del Pozo, Andreas Gebert; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, Fran Santiago / Stringer, David Ramos, Boris Streubel / Stringer