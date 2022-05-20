Стрим Лукомского: провал «Арсенала» в ключевых матчах, Левандовски собрался в «Барсу», победа «Айнтрахта» в ЛЕ

Обсудим финал Лиги Европы и другие ключевые события недели.

АПЛ : «Арсенал» проиграл «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу» – увы, по делу. Разберемся в причинах провала на ключевом с точки зрения борьбы за ЛЧ отрезке.

Из трансферных новостей выделяется потенциальный трансфер Роберта Левандовского в «Барселону» . На эту тему от вас пришлось очень много вопросов. Постараемся разобраться.

Еще есть горячая новость: увольнение Марко Розе по итогам сезонам «Дортмунда» . Ну и главный матч недели – финал Лиги Европы. Тоже обязательно обсудим.

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