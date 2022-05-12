Стрим Лукомского: Холанд – у Гвардиолы, Рюдигер выбрал «Реал», «Интер» выиграл Кубок

Обсуждаем ключевые трансферы недели.

Эрлинг Холанд переходит в «Манчестер Сити» (наконец-то закончились вопросы про него в «Барсе», которые стали локальным мемом стримов!). Как изменится стиль Пепа? Где нужно адаптироваться Холанду? Насколько это хороший трансфер? И на какие переходы он повлияет по цепочке?

Еще один топ-трансфер – свободный агент Антонио Рюдигер в «Реал Мадрид». Команде был явно нужен еще один центральный защитник, но насколько на эту роль подходит немец? И как теперь будет перестраиваться «Челси»?

В общем, сегодня главные темы – трансферы. Засиживаться не будем. И мне, и вам смотреть дерби Северного Лондона, но на часик-другой заходите: