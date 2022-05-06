У Лукомского теперь есть стрим! Обсуждаем итоги недели: фарт «Реала» (или все было по плану), ошибки Пепа и смелость Эмери

Обсудим полуфиналы еврокубков.

Сегодня в 19:00 у меня еженедельный стрим на Ютубе. Это формат, в котором я высказываюсь по основным событиям и отвечаю на вопросы. Главным плюсом – ламповость. Мне приятно изливать душу, отвечать на ваши вопросы и читать фидбек – возможно, эта терапевтическая функция работает и в обратном направлении.

В этом формате я более раскован и субъективен, чем в текстах. А еще есть чат – прямая возможность уточнять детали и спорить по озвученным тезисам. Посоветовался с редакцией – и решил выкладывать стримы в том числе у нас на сайте.

На этой неделе, конечно, главная тема – полуфиналы еврокубков. Обсудим почти камбэк Унаи Эмери, настоящий камбэк «Мадрида» и погоню «Ливерпуля» за квадруплом. Отдельно разберем слова Арриго Сакки о команде Клоппа. И да: кажется, у меня есть подходящая для осмысления магии Анчелотти аналогия.

Вопросы можно задавать в чате Ютуба по ходу трансляции, либо прямо тут (а еще можно плюсовать интересные, чтобы они с большей вероятностью попали в стрим). Буду рад всех видеть в 19:00: