Анчелотти не заслуживает увольнения. Он все еще хорош при формировании состава под адаптации

Колонка Вадима Лукомского.

Работа Карло Анчелотти в этом сезоне – интересный парадокс. Клуб в четвертьфинале Лиги чемпионов и уверенно шагает к титулу Ла Лиги, но уже второй месяц итальянец живет в потоке слухов об увольнении.

Первая волна поднялась после поражения в первом матче от «ПСЖ». AS писала, что Флорентино Перес был в ужасе от оборонительной тактики Карло – и начал поиски тренера на новый сезон. Среди претендентов упоминался Маурисио Почеттино. Вторая волна – это скорее фанатское недовольство, но после 0:4 в класико с явными ошибками Анчи призывы к уходу были неприлично частыми.

Последние апдейты: Перес провел с Анчелотти полуторачасовую встречу и выразил ему полную поддержку, отметив качественно проделанную работу (Marca); в случае вылета из ЛЧ отставки не будет, но может быть в случае упущенного титула в Ла Лиге (AS).

Случай Анчелотти подкупает контрастностью. Уже апрель, а у «Реала» не было цельного однозначно положительного топ-матча (и был ряд провалов в таких встречах). С другой стороны, любой переход от частностей к общей картине будет в пользу Карло – летом болельщики с радостью приняли бы уверенное чемпионство в Ла Лиге и четвертьфинал Лиги чемпионов.

Это точно не работа, которая заслуживает увольнения или даже слухов об увольнении. Парадоксальным образом легкость, с которой «Мадрид» идет к титулу, играет против Карло – заставляет задачу казаться проще, чем она есть на самом деле. Но объективные стартовые ожидания были другими.

Перед началом сезона «Реал» потерял пару основных защитников Рамос-Варан – вместо пришел только Давид Алаба (опять же – сейчас выглядит мастерским разменом, когда мы знаем, как у кого получилось, а тогда вызывало огромные опасения). В центре проекта все еще находился возрастной костяк (Модрич, Кроос, Бензема и Каземиро – ветеран по статусу, но не по возрасту), необходимость перестраивать который Зинедин Зидан видел еще в 2018-м. Снова-таки есть соблазн принять это за должное, но летом выжать из них еще один топ-сезон не казалась пустяковой задачей (в случае Модрича и Бензема речь про лучший сезон их карьер).

Букмекеры даже не считали «Мадрид» главным фаворитом – эту роль отдали «Барсе» Роналда Кумана, а на «Реал» предлагали коэффициент около 2,4. Тут даже важен не выбор другой команды (в «Барсе» тоже уверенности не было), а общая неопределенность. Ни «Реал», ни «Барселона», ни «Атлетико» не имели вводных данных, которые позволили бы назвать одну команду фаворитом. Ждали турбулентный сезон. Именно таким он получился у двух из трех команд.

К аналогичным выводам можно прийти и через модель FiveThirtyЕight – она дает проекцию, основанную на качестве состава, игровом уровне и других факторах. Хороший вариант, если нужно измерить объективные ожидания от команд. «Реалу» давали 24% на чемпионство и проекцию в 75 очков за сезон . Плюс этого подхода не только в объективности, но и в том, что мы можем посмотреть в точности, как сильно тренер ухудшил или улучшил положение команды относительно ожиданий. Текущие показатели команды Анчелотти: 93% на чемпионство и проекция по очкам 85.

Сейчас велик соблазн принять чемпионство «Реала» как единственный возможный исход такого сезона: да-да, и кризис «Атлетико» читался, и тотальный провал Кумана на старте предсказывали, и Анчелотти никто не считал сдувшимся – вот только большинство не готово было поставить на это деньги. Постфактум занижать трудность задачи, которая стояла перед Анчи – контрпродуктивный путь.

Объективно Карло уже добился успеха. Мы не знаем степени успеха и характера оговорок, которые точно будут (например, про те же большие матчи), но, в целом, он отлично проявил себя в трудных условиях.

Анчелотти – мастер поиска естественного баланса во взаимодействии игроков. В автобиографии Карло даже вводит понятие «экспериментальное обучение». Дает ему такое определение: «На тренировках я часто пробую что-то новенькое. Иногда абсолютно случайно нахожу вещи, которые полностью меняют команду ».

Это сильно отличается от современных тренерских философий, которые заранее знают ответ на все возникающие в матчах вопросы, а задачей тренера ставят лишь помещение в голову игроков этих ответов. Путь Анчелотти более творческий и, да, более зависимый от игроков, но это не значит, что любой тренер справится одинаково хорошо с такими поисками. И это тоже тактическая работа – просто другой подход.

На старте у Карло было много экспериментов: Алаба вспоминал времена на позиции левого защитника, Бэйл – времена, когда был футболистом; Азара наигрывали в роли десятки, Асенсио выходил в центре полузащиты при схеме 4-3-3 и даже делал хет-трик; Анчи активно заигрывал с идеей высокого прессинга.

В середине осени эксперименты закончились, нашелся баланс, который строится вокруг опытной центральной оси и набравшего суперформу Винисиуса Жуниора (еще один большой успех Карло). «Хороший тренер всегда адаптируется под характеристики игроков. Если у меня в составе Модрич и Кроос, я не могу строить стиль вокруг высокого прессинга. Если у меня в атаке есть Винисиус, который разгоняется по флангу, будто он на мотоцикле, я делаю ставку на контратаки – в ином случае я был бы идиотом», – объяснял Карло.

Методы Анчелотти подняли атаку на другой уровень (+8 голов от аналогичной точки прошлого сезона и +6,47 xG) и организовали отрыв в 9 очков от второго места в Ла Лиге. Конечно, идеально было бы сохранить эту яркость и стабильность, добавив к ней планы на топ-матчи, которые были явно лучше при Зидане. Но этого идеала не было и в прошлом сезоне – просто были другие сильные стороны.

Проблема больших матчей при Карло правда есть . Характер провалов особенно удручает. Например, перед первым матчем с «Парижем» Анчи выступил с таким посылом: «Нас ждет матч двух узнаваемых и похожих команд, поэтому не думаю, что у меня или Почеттино возникнут трудности при выборе плана на игру. Не думаю, что в таком матче вообще будет что-то особенное с тактической точки зрения».

После этих слов Анчелотти вчистую проиграл дуэль первого матча, а Почеттино был лучше как раз потому, что придумал особенное – разные схемы под прессинг, владение и позиционную оборону. «Мадриду» повезло, что «ПСЖ» не оторвался сильнее в тот вечер и все-таки оставил Карло шанс на искупление.

Еще больнее по итальянцу бьют слова Тибо Куртуа после класико. Редко футболисты отвечают так откровенно и резко на вопросы про тактику (то есть недоработки в больших матчах ощущаются внутри команды): «Нам нужно будет обсудить тактику на этот матч внутри команды. Она не сработала и в начале матча, и в начале второго тайма. Нам нужно будет все обсудить, но не тут, а внутри команды. Раньше мы играли с ложной девяткой против «Атлетика» в Кубке – и почти ничего не создали в атаке. Ситуация повторилась. Тренер пытался внести изменения в перерыве. Мы их не поняли , а уже через 40 секунд после выхода на второй тайм Ферран убегал один на один со мной».

И все же при сопоставлении всех плюсов и минусов Анчи не заслуживает суровой критики. Еще одна важная переменная в этом уравнении – особенности команды. Это поколение «Мадрида» слишком самоуправляемое – это и плюс, и минус. Именно поэтому тут добиваются успеха те, кто ищет естественный баланс, но проваливаются те, кто пытается навязать свою систему.

Последний такой пример – Хулен Лопетеги, который в «Севилье» доказал, что может быть скучным эффективным системным тренером. Как раз после увольнения Лопетеги Серхио Рамос ярко объяснил, почему тренеры такого типажа практически обречены в Мадриде: « Уважение состава нужно зарабатывать, а не насаживать . Мы выиграли много титулов – управление коллективом для тренера важнее тактических знаний ».

Серхио теперь в Париже, но пока великая центральная ось на месте, «Мадрид» остается такой командой. Получается, нужно искать тренера, который адаптируется под состав – без четко сформулированной собственной системы. Лучший из таких? Зидан (упс). Кто еще? Гибридный Макс Аллегри – у него достаточно тактики, но он весьма гибок и адаптируется под игроков. Правда, тренер «Юве» на днях рассказывал, что уже дважды отказывал Пересу (снова упс).

Да, есть альтернативный путь – проводить давно назревшую смену поколений, выбрав системного тренера. Этот путь предполагает, что «Мадрид» сначала выбирает нового менеджера, а потом дает ему широкие полномочия для перестройки. Вот только клуб явно не собирается идти в эту сторону.

В центре повестки сейчас – потенциальные трансферы Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Хотят двух максимально разных звезд (возможно, двух сразу), что в очередной раз подчеркивает принцип формирования состава под адаптации, а не под конкретную модель. В этих реалиях Анчелотти – все еще очень хороший вариант для «Мадрида» , даже если проиграет сегодня.

«Реал» действительно сейчас выпал из самой верхушки европейского топа (уступают «Сити», «Баварии», «Ливерпулю»), но это явно не вина Анчелотти. На момент его прихода ситуация была намного более страшной. Он ее нормализовал. Чтобы подняться на следующий уровень, «Мадриду» нужно либо мучительно перестраиваться (тогда можно с другим тренером), либо, оставаясь собой, завести свежую партию звезд под «экспериментальное обучение» Анчелотти.

Тогда следующий сезон стартует с другими ожиданиями, а с тренера будет другой спрос. С текущим Карло точно справился.

Фото: Gettyimages.ru/Denis Doyle; REUTERS/Juan Medina; East News/Miguel MEDINA / AFP, Burak Akbulut / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM