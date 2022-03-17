Осторожнее с комплиментами «Вильярреалу». Эмери здорово перестроился, но до 75-й минуты «Юве» был мощнее (особенно в первом тайме)

Разбор Вадима Лукомского.

«Вильярреал» обыграл «Ювентус» 3:0 в выездном матче: туринцы четвертый раз подряд вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Унаи Эмери впервые в карьере преодолел эту стадию.

Матч из категории труднейших для разбора, потому что счет не отражает содержание встречи (совсем не значит, что «Юве» был так хорош, что должен был проходить – просто все труднее однобоких 0:3). Давайте дополним сухой результат важным контекстом.

Первая заслуживающая внимания деталь – банальная хронологии событий. Первый гол случился на 78-й минуте. Два других в значительной степени – следствие открытости, которая появилась в концовке (нехватка времени и необходимость отыгрываться). «Юве» беспомощно слил отрезок, но важно не только это, но и то, как команды оказались в такой точке – то есть события первых 75 минут.

Это подводит нас ко второй детали – до 75-й минуты на поле почти не было команды, которая в итоге прошла дальше. Понимаю смелость заявления и попробую подобрать достойные аргументы. 0 ударов из штрафной с игры у «Вильярреала». Со стандарта был формально один – на 29-й минуте после углового Этьен Капу сделал нечто среднее между скидкой и неудачной попыткой пробить. На этом все.

Не менее вопиющей была и картина в обороне. «Юве» создал два явных момента и добавил к ним попадание Влаховича в каркас и убойную атаку на 14-й минуте (не довели до удара – Куадрадо и Мората не разобрались). Херонимо Рульи сделал 5 сейвов – три после ударов из штрафной и еще один после трудного дальнего удара Влаховича. То есть только один был относительно простым. Войчех Шченсны, напротив, не вступал в игру.

Еще правильнее разделить матч на два разных тайма. В первом у «Юве» был и контроль, и моменты, и территория. Во втором «Вильярреал» закрыл источники моментов, но выжидал, а не шел за победой.

Каким может быть вердикт по такому странному матчу? «Юве» недостаточно зрелая команда и не готова к разным сценариям. В вылете есть логика, но писать про унижение и сплошной негатив могут только те, кто видели счет, но не матч.

«Вильярреал» заслуживает уважение тем, как зацепился за удачу первого тайма и перестроились во втором. Но, пожалуй, не заслуживают обилия комплиментов, которые получают, исходя из счета.

При разборе нам важно именно содержание и детали. Где-то оно соотносится с результатом, а где-то – нет. Попытался расписать выше. Призываю отнестись с пониманием и не подгонять выводы под результат, даже если это так соблазнительно. Ведь провал команды Аллегри идеально вписывается в нарратив о проблемном «Юве», который показательно и жестко наказали. «Юве» бесспорно проблемный – но конкретный матч был труднее этого клише.

Все. Простите за вступление с кучей пояснений. Давайте переходить к деталям.

Первый тайм: преимущество «Юве» – территориальное и по моментам

В первом тайме «Юве» использовал интересную структуру при владении. Ее можно записать как 1-3-4-2 – да, именно так, Даниэле Ругани и Данило располагались четко на линии с Артуром, а Де Лигт был глубже:

Ширину на флангах создавали Хуан Куадрадо и Маттиа Де Шильо. Мората и Влахович – пара нападающих строго по центру. Локателли и Рабьо стартовали в центре полузащиты, но на деле часто совершали рывки – либо на фланги для перегруза, либо прямо в штрафную.

«Вильярреал» изначально оборонялся в схеме 4-4-2 – и плохо представлял, как реагировать на такое расположение. Часто в попытках встречать позиционные атаки «Юве» схема команды переходила в 5-3-2 с опусканиями Йереми Пино в защиту:

Иногда доходило до шести защитников в линию – что-то вроде 6-2-2:

Проблема в том, что такие построения были следствием цепочки реакций, а не отработанными смещениями в рамках плана. То есть команда не садилась в такую схему изначально, а именно сваливалась в попытках адаптироваться. В цепочках реакций всегда более вероятны ошибки – например, при передаче игроков.

Такая ситуация наблюдалась у «Вильярреала» на флангах – особенно, если крайние полузащитники не отрабатывали до упора. Либо латераль «Юве» получал слишком много свободы, так как «Вильярреал» сильно сужался, либо на латераля выдвигались, но тогда штрафную недостаточно насыщали – и свободные игроки оказывались там.

«Юве» вскрывал соперника через фланговые атаки. Не самый изящный футбол, но в первом тайме он приносил регулярные моменты.

Второй важный аспект – территориальное преимущество «Юве», которое достигалось через прессинг. Здесь у хозяев тоже была интересная заготовка. В центральной зоне шла строгая персональная игра. Нападающие против центральных защитников, Артур и Локателли против Капу и Парехо, за Тригеросом при необходимости выдвигался Де Лигт:

В центре вообще не оставалось свободных вариантов для развития атаки. Это дополнялось интересными ролями Рабьо и Куадрадо. В начальной стадии прессинга они выступали в роли помощников в центральной зоне – без прямых оппонентов, но помогали зажимать, если розыгрыш идет туда.

Если же атака «Вильярреала» развивалась по флангу, то Рабьо зажимал слева, а Куадрадо справа – вместе с персоналками в центре это вело к ситуации, в которой все ближние варианты надежно перекрыты:

Такая структура прессинга здорово учитывала особенности розыгрышей «Вильярреала» – и вполне качественно воплощалась игроками «Юве». По этой причине гости испытывали проблемы с выходом в атаку (например, в первой встрече «Ювентус» почти ничего не мог сделать с этой стадии соперника). Без привычных механизмов с мячом «Вильярреал» сильно проседал в создании моментов.

Второй тайм: Эмери здорово адаптировал оборонительную схему и ждал пенальти (в смысле серию, но получил подарок)

Унаи Эмери отреагировал на описанные выше проблемы сменой схемы в перерыве. Изменилась позиция Джовани Ло Чельсо – теперь он отвечал за правый фланг полузащиты, а Пино сразу садился в защиту, а не опускался туда по ходу эпизода. Схема 5-4-1:

Важным было не только само преобразование, но и детали – то, как именно футболисты «Вильярреала» передавали оппонентов в рамках этой схемы. Тройка защитников (Орье, Альбиоль, Торрес) играла против пары нападающих «Юве» с преимуществом в одного игрока.

Остальных атакующих игроков хозяев грамотно передавали. Например, Локателли и Рабьо могли быть под ответственностью у опорников Парехо и Капу, если они ближе к центру, но передаваться кому-то из вингеров или крайних защитников при смещении в другую зону. Латерали «Юве» Куадрадо и Де Шильо в зависимости от расположения попадали либо под вингера, либо под крайнего защитника соперника.

В этом контексте особенно важной была оборонительная работа Ло Чельсо и Тригероса. Они отвечали за фланги полузащиты, а в описанных передачах могли оказываться и против латераля соперника, и против центрального полузащитника. То есть были самыми активными участниками процесса передачи игроков. От их работоспособности и умения доигрывать эпизоды очень многое зависело. Не подвели.

Сами передачи и коммуникации между игроками «Вильярреала» в рамках обновленной схемы были, пожалуй, самым впечатляющим элементом их перфоманса. Перестроения Эмери засушили игры. «Юве» больше не имел моментов. Но до раскрытой концовки шансов не было и у «Вильярреала».

Тут по-прежнему работал механизм прессинга из первого тайма. Преодолеть его все еще не получалось:

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В материале пытался сохранить баланс. Эмери есть за что похвалить – исправил проблемы в обороне в перерыве. Это важно, как и провал в первом тайме и отсутствие атаки до 75-й минуты. Именно поэтому похвалить нужно, но не перехвалить (а риск есть, учитывая яркий счет).

«Юве» есть за что ругать – слабый второй тайм и вообще безвольная концовка. Это важно, как и добытый через прессинг территориальный перевес и моменты из первого тайма. Поэтому ругать нужно конструктивно – не врубая режим предопределенности (матч вполне мог сложиться иначе). На стартовом отрезке было немало позитива, но команда Аллегри явно провалила проверку, предполагающую необходимость реагировать на трудности и обстоятельства.

Фото: East News/Marco BERTORELLO / AFP, IMAGO/Imago Sport and News