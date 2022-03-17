Hello
Блог

Осторожнее с комплиментами «Вильярреалу». Эмери здорово перестроился, но до 75-й минуты «Юве» был мощнее (особенно в первом тайме)

Вильярреал Вильярреал
Ювентус Ювентус
Унаи Эмери Унаи Эмери
тактика
Лига чемпионов УЕФА Лига чемпионов УЕФА
Массимилиано Аллегри Массимилиано Аллегри
Футбол Футбол

Разбор Вадима Лукомского.

«Вильярреал» обыграл «Ювентус» 3:0 в выездном матче: туринцы четвертый раз подряд вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов, а Унаи Эмери впервые в карьере преодолел эту стадию. 

Матч из категории труднейших для разбора, потому что счет не отражает содержание встречи (совсем не значит, что «Юве» был так хорош, что должен был проходить – просто все труднее однобоких 0:3). Давайте дополним сухой результат важным контекстом. 

Первая заслуживающая внимания деталь – банальная хронологии событий. Первый гол случился на 78-й минуте. Два других в значительной степени – следствие открытости, которая появилась в концовке (нехватка времени и необходимость отыгрываться). «Юве» беспомощно слил отрезок, но важно не только это, но и то, как команды оказались в такой точке – то есть события первых 75 минут.

Это подводит нас ко второй детали – до 75-й минуты на поле почти не было команды, которая в итоге прошла дальше. Понимаю смелость заявления и попробую подобрать достойные аргументы. 0 ударов из штрафной с игры у «Вильярреала». Со стандарта был формально один – на 29-й минуте после углового Этьен Капу сделал нечто среднее между скидкой и неудачной попыткой пробить. На этом все. 

Не менее вопиющей была и картина в обороне. «Юве» создал два явных момента и добавил к ним попадание Влаховича в каркас и убойную атаку на 14-й минуте (не довели до удара – Куадрадо и Мората не разобрались). Херонимо Рульи сделал 5 сейвов – три после ударов из штрафной и еще один после трудного дальнего удара Влаховича. То есть только один был относительно простым. Войчех Шченсны, напротив, не вступал в игру. 

Еще правильнее разделить матч на два разных тайма. В первом у «Юве» был и контроль, и моменты, и территория. Во втором «Вильярреал» закрыл источники моментов, но выжидал, а не шел за победой. 

Каким может быть вердикт по такому странному матчу? «Юве» недостаточно зрелая команда и не готова к разным сценариям. В вылете есть логика, но писать про унижение и сплошной негатив могут только те, кто видели счет, но не матч. 

«Вильярреал» заслуживает уважение тем, как зацепился за удачу первого тайма и перестроились во втором. Но, пожалуй, не заслуживают обилия комплиментов, которые получают, исходя из счета. 

При разборе нам важно именно содержание и детали. Где-то оно соотносится с результатом, а где-то – нет. Попытался расписать выше. Призываю отнестись с пониманием и не подгонять выводы под результат, даже если это так соблазнительно. Ведь провал команды Аллегри идеально вписывается в нарратив о проблемном «Юве», который показательно и жестко наказали. «Юве» бесспорно проблемный – но конкретный матч был труднее этого клише. 

Все. Простите за вступление с кучей пояснений. Давайте переходить к деталям. 

Первый тайм: преимущество «Юве» – территориальное и по моментам

В первом тайме «Юве» использовал интересную структуру при владении. Ее можно записать как 1-3-4-2 – да, именно так, Даниэле Ругани и Данило располагались четко на линии с Артуром, а Де Лигт был глубже:

Ширину на флангах создавали Хуан Куадрадо и Маттиа Де Шильо. Мората и Влахович – пара нападающих строго по центру. Локателли и Рабьо стартовали в центре полузащиты, но на деле часто совершали рывки – либо на фланги для перегруза, либо прямо в штрафную. 

«Вильярреал» изначально оборонялся в схеме 4-4-2 – и плохо представлял, как реагировать на такое расположение. Часто в попытках встречать позиционные атаки «Юве» схема команды переходила в 5-3-2 с опусканиями Йереми Пино в защиту:

Иногда доходило до шести защитников в линию – что-то вроде 6-2-2:

Проблема в том, что такие построения были следствием цепочки реакций, а не отработанными смещениями в рамках плана. То есть команда не садилась в такую схему изначально, а именно сваливалась в попытках адаптироваться. В цепочках реакций всегда более вероятны ошибки – например, при передаче игроков.

Такая ситуация наблюдалась у «Вильярреала» на флангах – особенно, если крайние полузащитники не отрабатывали до упора. Либо латераль «Юве» получал слишком много свободы, так как «Вильярреал» сильно сужался, либо на латераля выдвигались, но тогда штрафную недостаточно насыщали – и свободные игроки оказывались там. 

«Юве» вскрывал соперника через фланговые атаки. Не самый изящный футбол, но в первом тайме он приносил регулярные моменты. 

Второй важный аспект – территориальное преимущество «Юве», которое достигалось через прессинг. Здесь у хозяев тоже была интересная заготовка. В центральной зоне шла строгая персональная игра. Нападающие против центральных защитников, Артур и Локателли против Капу и Парехо, за Тригеросом при необходимости выдвигался Де Лигт:

В центре вообще не оставалось свободных вариантов для развития атаки. Это дополнялось интересными ролями Рабьо и Куадрадо. В начальной стадии прессинга они выступали в роли помощников в центральной зоне – без прямых оппонентов, но помогали зажимать, если розыгрыш идет туда.

Если же атака «Вильярреала» развивалась по флангу, то Рабьо зажимал слева, а Куадрадо справа – вместе с персоналками в центре это вело к ситуации, в которой все ближние варианты надежно перекрыты: 

Такая структура прессинга здорово учитывала особенности розыгрышей «Вильярреала» – и вполне качественно воплощалась игроками «Юве». По этой причине гости испытывали проблемы с выходом в атаку (например, в первой встрече «Ювентус» почти ничего не мог сделать с этой стадии соперника). Без привычных механизмов с мячом «Вильярреал» сильно проседал в создании моментов. 

Второй тайм: Эмери здорово адаптировал оборонительную схему и ждал пенальти (в смысле серию, но получил подарок)

Унаи Эмери отреагировал на описанные выше проблемы сменой схемы в перерыве. Изменилась позиция Джовани Ло Чельсо – теперь он отвечал за правый фланг полузащиты, а Пино сразу садился в защиту, а не опускался туда по ходу эпизода. Схема 5-4-1:

Важным было не только само преобразование, но и детали – то, как именно футболисты «Вильярреала» передавали оппонентов в рамках этой схемы. Тройка защитников (Орье, Альбиоль, Торрес) играла против пары нападающих «Юве» с преимуществом в одного игрока. 

Остальных атакующих игроков хозяев грамотно передавали. Например, Локателли и Рабьо могли быть под ответственностью у опорников Парехо и Капу, если они ближе к центру, но передаваться кому-то из вингеров или крайних защитников при смещении в другую зону. Латерали «Юве» Куадрадо и Де Шильо в зависимости от расположения попадали либо под вингера, либо под крайнего защитника соперника.

В этом контексте особенно важной была оборонительная работа Ло Чельсо и Тригероса. Они отвечали за фланги полузащиты, а в описанных передачах могли оказываться и против латераля соперника, и против центрального полузащитника. То есть были самыми активными участниками процесса передачи игроков. От их работоспособности и умения доигрывать эпизоды очень многое зависело. Не подвели.

Сами передачи и коммуникации между игроками «Вильярреала» в рамках обновленной схемы были, пожалуй, самым впечатляющим элементом их перфоманса. Перестроения Эмери засушили игры. «Юве» больше не имел моментов. Но до раскрытой концовки шансов не было и у «Вильярреала».

Тут по-прежнему работал механизм прессинга из первого тайма. Преодолеть его все еще не получалось:

***

В материале пытался сохранить баланс. Эмери есть за что похвалить – исправил проблемы в обороне в перерыве. Это важно, как и провал в первом тайме и отсутствие атаки до 75-й минуты. Именно поэтому похвалить нужно, но не перехвалить (а риск есть, учитывая яркий счет).

«Юве» есть за что ругать – слабый второй тайм и вообще безвольная концовка. Это важно, как и добытый через прессинг территориальный перевес и моменты из первого тайма. Поэтому ругать нужно конструктивно – не врубая режим предопределенности (матч вполне мог сложиться иначе). На стартовом отрезке было немало позитива, но команда Аллегри явно провалила проверку, предполагающую необходимость реагировать на трудности и обстоятельства.

Ювентус Италия – Вильярреал Испания 0:3 (0:0, 0:3)
Дата проведения
16 марта, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 78, пенальти Жерар Морено, 0:2 – 85 Пау Торрес, 0:3 – 90, пенальти Данджума.
ЮвентусШченсны, Данило, Ругани (Дибала, 79), де Лигт, Де Шильо, Куадрадо, Рабьо, Локателли (Бернардески, 83), Артур, Мората (Кин, 86), Влахович.
ВильярреалРульи, Орье, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Пино (Чуквуэзе, 65), Тригерос (Коклен, 64), Капу, Парехо (Педраса, 86), Ло Чельсо (Жерар Морено, 74), Данджума.
Предупреждение:
де Лигт (90).

16 лет назад «Вильярреал» забрался аж в полуфинал ЛЧ – тогда город рыдал после пенальти Рикельме «Арсеналу»

Пау Торрес – символ «Вильярреала». Влюблен в город, ребенком выбегал на поле праздновать камбэк в Ла Лигу

Фото: East News/Marco BERTORELLO / AFP, IMAGO/Imago Sport and News

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные