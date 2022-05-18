Тааак, продажа «Челси» зависла – у Британии и Абрамовича принципиальные противоречия из-за долга

Сделка по продаже «Челси» опять под угрозой, пишут британские и американские медиа. Правительство Великобритании может ее не согласовать, хотя до дедлайна осталось менее двух недель.

Что опять не так, разбирался Денис Пузырев.

Когда казалось, что драматичная сага о продаже «Челси» подошла к концу и по экрану поплыли финальные титры, невидимые сценаристы не поставили точку, а намекнули на продолжение.

Кратко напомним суть.

7 мая объявили, что представлявшие интересы Абрамовича американские банкиры согласовали сделку по продаже клуба консорциуму инвесторов во главе с совладельцем «Лос-Анджелес Доджерс» Тоддом Боэли. Почти сразу это подтвердил и «Челси», раскрыв сумму сделки – 4,25 млрд фунтов, из которых 2,5 млрд перечислят продавцу, а 1,75 млрд фунтов – гарантированная инвестпрограмма на 10 лет. То есть деньги, которые пойдут на улучшение инфраструктуры и усиление состава.

Это было похоже на развязку, новый клубный босс раздавал интервью о будущем, а медиа вернулись к обсуждению летних трансферов «Челси».

И тут – молния! Правительство сомневается, стоит ли давать добро на сделку. А это обязательное условие, учитывая все обстоятельства вокруг продажи. Без властей продажа невозможна. А завершить сделку надо до 31 мая, чтобы новые владельцы успели оформить новую постоянную профессиональную лицензию для «Челси» вместо нынешней временной. Без нее «Челси» не сможет заявиться ни в Лигу чемпионов, ни в АПЛ на предстоящий сезон.

Сомнений в достоверности инсайдов почти нет. Первым о проблемах со сделкой сообщил американский деловой портал Bloomberg со ссылкой на собственные источники в британском правительстве. Дальше информацию подтвердили британские BBC и Sky Sports, перепроверив по своим каналам.

Опять все дело в долге перед Абрамовичем

Для того, чтобы понять сомнения правительства, рассмотрим сделку подробнее. Консорциум Боэли покупает материнскую компанию «Челси» Fordstam Ltd, перечисляя 2,5 млрд на специально созданный депозитный счет, распоряжаться которым по условиям договоренностей с Абрамовичем может только правительство Великобритании. До начала поиска покупателей правительство и Абрамович согласились, что все вырученные от продажи деньги пойдут на «добрые дела».

Изначально предполагалось, что под этими «добрыми делами» подразумевается перечисление денег в некий благотворительный фонд для помощи гражданским лицам из Украины, пострадавшим в ходе боевых действий.

Позднее британские медиа уточняли, что, учитывая колоссальный размер сделки (крупнейшая в истории футбола), часть денег можно будет потратить на развитие массового, детского и женского футбола в Великобритании. Называлась даже сумма – 700 млн фунтов.

Однако в процессе обсуждений структуры сделки возникло одно существенное обстоятельство. Компания Fordstam Ltd имеет на балансе долг в 1,61 млрд фунтов перед зарегистрированной на острове Джерси Camberley International Investments. Иными словами, это долг лично перед Абрамовичем, который вливал деньги в клуб, оформляя инвестиции как кредит.

Все это было известно и до начала переговоров, но подразумевалось, что Абрамович не потребует возврата этих денег. Но дело оказалось несколько сложнее.

5 мая, еще за два дня до объявления консорциума Боэли победителем аукциона, представители Романа Абрамовича ответили на публикации британских медиа, что российский миллиардер требует деньги назад. .

«Господин Абрамович не просил о возврате ему каких-либо займов – такие предположения абсолютно ложны, как и предположения о том, что господин Абрамович в последнюю минуту увеличил цену на клуб», – подчеркивалось в заявлении. Казалось бы, вопрос закрыт уже давно. Но нет.

В том же заявлении Абрамович (словами представителей) объяснял, что после продажи сумму долга переведут его фирме и после этого заморозят. И это не его желание, а результат санкций – ведь Абрамович не имеет права принимать каких-либо финансовых решений, связанных с его активами в Великобритании.

Проще говоря, долг выплатят автоматически в рамках сделки, но аннулировать его он не может, так как лишен подобных полномочий правительством Великобритании. В результате эти деньги просто заморозятся на счету Camberley International Investments. У Абрамовича не будет к ним доступа, пока не снимут санкции, а правительство Великобритании не сможет их изъять, потому что для конфискации собственности нет оснований.

«После санкций и других ограничений, наложенных на господина Абрамовича Великобританией после объявления о продаже клуба, заем [у компании Camberley International Investments] также попал под санкции ЕС, и это означает необходимость получения дополнительных разрешений [для доступа к этим деньгам], – объяснил представитель Абрамовича. – Таким образом, средства будут заморожены и подвергнуты юридической процедуре, регулируемой властями. Еще раз подчеркнем, господин Абрамович не имеет доступа к средствам или контроля над ними и не будет иметь после продажи [«Челси»]».

Итог плана: правительство Великобритании получает «на добрые дела» 890 миллионов фунтов, а большая часть денег от продажи зависает на замороженном счету. Частично снимать санкции с Абрамовича ради списания долга правительство Великобритании вряд ли станет. Тем более в этом нет смысла – Camberley International Investments зарегистрирован на Джерси – острове в проливе Ла-Манш. Джерси с одной стороны часть Великобритании, но с другой – расценивается как часть ЕС в целях свободной торговли товарами. То есть для списания долга требуется еще и решение Евросоюза, также включившего Абрамовича в санкционные списки. А времени на это до дедлайна по сделке просто нет.

И что теперь? Продажи не будет?

Сейчас правительство требует от Абрамовича подписать некий гарантийный документ, в котором он возьмет на себя обязательства никогда не претендовать на деньги с замороженного сейчас счета. Миллиардер против, сообщает источник BBC.

«По сути, несмотря на то, что все доходы от сделки по соглашению сторон должны быть направлены на благотворительность, Абрамович, кажется, не желает брать на себя юридические обязательства, которые подкрепили бы его публичные заявления недельной давности, – приводит BBC слова своего источника. – Правительство хочет получить гарантии за подписью Абрамовича, что ни он, ни его аффилированные лица не станут пытаться каким-то образом оставить за собой деньги от долга Fordstam Ltd перед Camberley».

Собеседник издания добавляет: в правительстве Великобритании опасаются, что «Челси» теперь просто потеряет профессиональный статус из-за новых противоречий. Причина принципиальности правительства – нежелание создавать возможность прецедента по обходу санкций.

Кажется, в этом сериале главные герои еще не сказали последнего слова. Но развязка все ближе.

Фото: Gettyimages.ru/Chris J Ratcliffe, Eddie Keogh; РИА Новости/Сергей Карпухин; REUTERS/Hannah Mckay